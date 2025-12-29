Los dos jugadores que la afición del Barcelona quiere fuera la próxima temporada

A pesar de vivir un gran momento en LaLiga, donde asaltó el primer lugar hace poco tiempo como consecuencia de ocho victorias al hilo, la goleada sufrida ante el Chelsea en la Champions League el pasado 25 de noviembre, dejó secuelas en el FC Barcelona.

En efecto, aquella noche en Stamford Bridge trajo consigo que dos de los jugadores de más jerarquía en el club catalán perdieran la confianza de sus fans, al punto de encabezar la lista de deseos de traspaso para la próxima campaña.

De hecho, Mundo Deportivo realizó una encuesta para preguntarle a los aficionados del Barcelona a qué futbolistas del primer equipo les gustaría ver fuera en verano. De ese modo, el 37.3% quiere la salida de Frenkie de Jong, seguido por Ronald Araújo con el 32.3% de los escrutinios.

🗳️ 𝗘𝗻𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮𝗠𝗗



❗️ De Jong y Araujo, los más transferibles en verano

📌 Serían los dos jugadores del Barça a los que los socios abrirían antes la puerta de salidahttps://t.co/UY1ZimQwhR — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 27, 2025

La situación resulta llamativa si se tiene en cuenta que ambos jugadores forman parte del liderazgo del vestuario blaugrana, ya que el centrocampista neerlandés es el tercer capitán, mientras que el defensor uruguayo ocupa el segundo puesto en ese tipo de jerarquía, tras el capitán general, Marc-André ter Stegen. Hay que agregar que luego de aquel compromiso frente al Chelsea, de Jong perdió protagonismo en el once inicial de Hansi Flick, a la vez que Araújo, expulsado previo al descanso en The Bridge, no volvió a accionar e incluso se marchó durante varias semanas de la Ciudad Condal para atender problemas relacionados con su salud mental.

Pese a las críticas, la salida de De Jong parece poco probable debido a que renovó recientemente su contrato con el club en cuestión hasta 2029 y Flick confía en que recupere su rol habitual en el centro del campo a corto plazo.

En cambio, el futuro de Araújo en Cataluña se presenta más gris dado que sus actuaciones irregulares a partir de la temporada pasada y la falta de confianza por parte del entrenador alemán lo colocan como un serio candidato a abandonar la entidad tras el Mundial. Asimismo, la directiva azulgrana planea reforzar la zaga con uno o dos centrales en la 2026/2027.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO