Los dos técnicos que podrían reemplazar a Larcamón en Cruz Azul
La era de Nicolás Larcamón dentro de Cruz Azul ya pende de un hilo. Hasta antes del parón de selecciones daba la impresión de que el equipo podía ganar tanto la CONCACAF como la Liga MX. En la más recientes semanas quedaron eliminados de la primera y ya ni siquiera tienen opciones reales de ser líderes de la segunda.
De forma natural, el primer gran señalado está siendo el técnico del equipo Nicolás Larcamón. El nivel de lo que hace el cuadro dentro del campo no está a la altura de la plantilla. Siendo el caso, se reporta que ya hay dos entrenadores que gustan mucho a la Cooperativa para tomar la plaza del argentino en el verano.
1. Matías Almeyda
Antes de Martín Anselmi, Vicente Sánchez y el mismo Larcamón, Cruz Azul tocó la puerta de Matías. El movimiento no se dio pues en ese punto el entrenador estaba por iniciar su etapa como técnico dentro de Europa con el AEK de Atenas. Hoy que Almeyda está dentro de la agencia libre, el interés ha renacido.
2. Antonio Mohamed
Otro técnico soñado durante décadas dentro de Cruz Azul. El vigente bicampeón de la Liga MX podría terminar pronto su relación con Toluca. Esto no gira en torno a lo deportivo, sino al deseo del entrenador de irse como un ganador. De ser el caso, es casi un hecho que los de La Noria tocarán la puerta con el fin de que el argentino tenga su primer ciclo con el club.
Es clave señalar que en todo caso Larcamón es dueño de su destino. El técnico puede seguir al frente del club, sin embargo, para ello deberá saldar su enorme deuda de la única forma que hoy tiene valía para la directiva, es decir, ganar el título de la Liga MX en mayo.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.