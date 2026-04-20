Los dos técnicos que podrían reemplazar a Larcamón en Cruz Azul

La era de Nicolás Larcamón dentro de Cruz Azul ya pende de un hilo. Hasta antes del parón de selecciones daba la impresión de que el equipo podía ganar tanto la CONCACAF como la Liga MX. En la más recientes semanas quedaron eliminados de la primera y ya ni siquiera tienen opciones reales de ser líderes de la segunda.

De forma natural, el primer gran señalado está siendo el técnico del equipo Nicolás Larcamón. El nivel de lo que hace el cuadro dentro del campo no está a la altura de la plantilla. Siendo el caso, se reporta que ya hay dos entrenadores que gustan mucho a la Cooperativa para tomar la plaza del argentino en el verano.

SUEÑAN CON UN PEZ GORDO 👊🏻



En Cruz Azul ya se preparan por si Nicolás Larcamón no consigue los objetivos y tienen en mente dos opciones de peso.



👀 Como los reportes indican, Matías Almeyda suena como opción, pues hoy no tiene equipo y su regreso a México parece cada vez más… pic.twitter.com/VQx5oxqQXp — Futbol Total (@futboltotal) April 19, 2026

1. Matías Almeyda

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Antes de Martín Anselmi, Vicente Sánchez y el mismo Larcamón, Cruz Azul tocó la puerta de Matías. El movimiento no se dio pues en ese punto el entrenador estaba por iniciar su etapa como técnico dentro de Europa con el AEK de Atenas. Hoy que Almeyda está dentro de la agencia libre, el interés ha renacido.

2. Antonio Mohamed

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Otro técnico soñado durante décadas dentro de Cruz Azul. El vigente bicampeón de la Liga MX podría terminar pronto su relación con Toluca. Esto no gira en torno a lo deportivo, sino al deseo del entrenador de irse como un ganador. De ser el caso, es casi un hecho que los de La Noria tocarán la puerta con el fin de que el argentino tenga su primer ciclo con el club.

Es clave señalar que en todo caso Larcamón es dueño de su destino. El técnico puede seguir al frente del club, sin embargo, para ello deberá saldar su enorme deuda de la única forma que hoy tiene valía para la directiva, es decir, ganar el título de la Liga MX en mayo.