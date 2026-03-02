Los dos zagueros que contempla fichar Cruz Azul para el verano

Cruz Azul tiene definida su prioridad de cara al próximo mercado de verano. La directiva cementera busca reforzar la zaga con un defensa central de jerarquía internacional, convencida de que esa posición es clave para elevar el techo competitivo del plantel.

La intención es acudir al mercado europeo para encontrar un perfil que combine experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencia en partidos de alta exigencia. La evaluación interna considera que fortalecer la última línea puede potenciar el rendimiento colectivo.

El primer nombre que aparece sobre la mesa es César Montes. El defensor mexicano, con trayectoria reciente en Europa, encaja por su conocimiento de la Liga MX y por su adaptación inmediata al entorno competitivo del futbol nacional.

Montes representa una opción estratégica, ya que no ocuparía plaza de extranjero. Además, su experiencia internacional y su crecimiento táctico en el futbol europeo lo convierten en un perfil atractivo para apuntalar una defensa que busca mayor solidez.

La segunda alternativa es José María Giménez, referente del Atlético de Madrid. El zaguero uruguayo es considerado una leyenda reciente del conjunto colchonero y, según diversos reportes, podría valorar una salida al finalizar la temporada.

El interés por Giménez responde a su jerarquía, liderazgo y experiencia en escenarios de máxima presión. Su llegada implicaría un golpe mediático relevante y un mensaje contundente sobre las aspiraciones deportivas del club para el próximo torneo.

Aunque Cruz Azul cuenta actualmente con Jesús Orozco Chiquete, Willer Ditta y Gonzalo Piovi con contratos vigentes a largo plazo, la directiva no descarta reforzar la competencia interna y elevar el nivel general del sector defensivo.

Los sondeos están activos y las conversaciones preliminares han comenzado a tomar forma. Cruz Azul tiene clara su prioridad y trabaja con discreción para cerrar una incorporación que consolide su proyecto deportivo y fortalezca sus aspiraciones de título en el siguiente semestre.

