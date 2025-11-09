Los elogios de Javier Mascherano a Lionel Messi tras su actuación ante Nashville

El Inter Miami confirmó su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la MLS en una noche histórica con una contundente victoria 4-0 sobre el Nashville SC, en un partido donde Lionel Messi y Tadeo Allende se despacharon con un doblete.

El capitán argentino llegó a cinco partidos consecutivos marcando y un total de cinco goles en lo que va del playoff, además, llegó al récord de 400 asistencias en su carrera, por ese motivo el director técnico del cuadro de Fort Lauderdale, Javier Mascherano, se rindió ante su máxima figura en la conferencia de prensa.

Debo felicitar a Messi por su actuación, porque fue el primero en liderarnos en la presión alta. Verlo presionar como lo hizo hoy a los 38 años es asombroso. Lo que Messi aporta con el balón es de sobra conocido, pero lo que hizo hoy sin el balón fue realmente increíble Javier Mascherano.

Inter Miami v Nashville | Post Match Press Conference https://t.co/9pv6Nhe3Mp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

El 'Jefecito' vive su primer campaña con el Inter Miami

Inter Miami ha tenido un curso histórico | Rich Storry/GettyImages

La dirigencia del conjunto de las garzas le brindó la confianza al novato entrenador a principios de año para ser su nuevo timonel, el exjugador del FC Barcelona quien, además, era excompañero de Lionel Messi en el cuadro culé y selección, solo tenía experiencia como entrenador de la selección argentina Sub-20, por lo que su primera etapa a nivel de clubes fue el equipo rosado.

Desde entonces , el exdefensor ha logrado cosas importantes, a pesar de que fue eliminado en semifinales de la Concacaf Champions Cup 2025 y la Leagues Cup 2025 (fue finalista), pudo avanzar hasta los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 (situación que nadie veía factible por la calidad de rivales y el nivel que tenía el equipo norteamericano) consiguiendo el primer triunfo en la historia de un club de Concacaf a un club de UEFA (victoria ante Porto).

Además, fue tercer lugar en la Conferencia Este con todo y las múltiples ausencias que tuvo a lo largo de la temporada, por la fuerte carga de trabajo y selló el recorrido más largo del club en playoffs desde su debut en 2020.