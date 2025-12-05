Los entrenadores de las selecciones latinoamericanas que estarán en el Mundial 2026

La Copa del Mundo vuelve en 2026 al continente americano y hay muchas expectativas por lo que puedan hacer las selecciones de la región, en un torneo que se llevará a cabo por primera vez con tres países como anfitriones.

Canadá, Estados Unidos y México recibirán a las delegaciones en lo que promete ser el Mundial más interesante de la historia, ya que por primera vez participarán 48 naciones, a diferencia de las 32 que habían competido en las pasadas ediciones.

El Mundial no solo tendrá un esfuerzo de logística enorme por tratarse de tres naciones, sino también promete ser un espectáculo gracias a la tecnología y al sello de eventos deportivos que tradicionalmente colocan los estadounidenses.

Normalmente los técnicos son los más señalados cuando las cosas no van bien y pasan desapercibidos cuando todo va por buen camino. Es por ello que su influencia será muy importante en los equipos de la región para la cita mundialista.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos a los entrenadores confirmados de los equipos latinoamericanos para la Copa del Mundo de 2026. Cabe destacar que Bolivia tendrá que jugar el repechaje para ver si regresan a la máxima cita después de su última actuación en 1994.

1. Lionel Scaloni - Argentina

Scaloni es considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo | LUIS ROBAYO/GettyImages

Scaloni llegó a la selección argentina en 2019, con más dudas que certezas. Cayó 3-1 en su primer compromiso dirigido en un amistoso en Madrid ante Venezuela y luego todo cambió. El entrenador tiene dos Copa América en sus vitrinas y también la Copa del Mundo de 2022. En el 2026 podría ser su último baile con la selección albiceleste y es reconocido como uno de los mejores técnicos en la historia del equipo de su país. Tendrá que saber manejar el favoritismo que tiene su conjunto para este torneo.

2. Carlo Ancelotti - Brasil

Ancelotti disputará su primer Mundial como entrenador | Ryan Pierse/GettyImages

El sello de Ancelotti ya se empieza a ver en el seleccionado brasileño, sobre todo en los últimos amistosos del mes de noviembre. Es uno de los técnicos más laureados en la historia del fútbol y Brasil quiere revivir viejas glorias con el experimentado estratega. Viene de una época memorable en el Real Madrid y en la selección tiene a varios viejos conocidos como Rodrygo, Vinicius Jr., Eder Militao, Casemiro, entre otros.

3. Néstor Lorenzo - Colombia

Lorenzo es muy querido por los aficionados de Colombia | Omar Vega/GettyImages

El argentino llegó al banquillo de Colombia en una época de incertidumbre pero con su filosofía de mantener la pelota y jugar por los costados, el seleccionado cafetero clasificó al Mundial y lo hizo de manera convincente. Desde 2022 está al frente de la selección colombiana y tiene jugadores interesantes como para pensar en llegar lejos en el 2026.

4. Sebastián Beccacece - Ecuador

Sebastián Beccacece llevó a Ecuador a su mejor clasificación a un Mundial | Omar Vega/GettyImages

Beccacece fue el encargado de llevar a Ecuador a la Copa del Mundo, en una gran segunda vuelta de las eliminatorias. El argentino fue el sustituto de Félix Sánchez e hizo un gran trabajo para alcanzar el mejor registro para el país en una clasificación al Mundial, con el segundo lugar de Sudamérica, solo superado por Argentina. Tiene en Moisés Caicedo a su gran estrella y hay grandes expectativas para la Copa del Mundo de 2026 con Ecuador.

5. Gustavo Alfaro - Paraguay

Alfaro ha colocado su estilo en la selección de Paraguay | Omar Vega/GettyImages

Cuando nadie daba nada por Paraguay, Gustavo Alfaro asumió las riendas de la selección guaraní y acabó con la sequía de Mundiales para el conjunto sudamericano. Una gran segunda fase de las eliminatorias le permitió al seleccionado paraguayo sellar su clasificación directa, con 28 puntos. El estilo de juego cambió completamente cuando tomó a la selección y terminó sellando una clasificación que muchos consideran histórica, por las recientes decepciones del fútbol guaraní.

6. Marcelo Bielsa - Uruguay

Bielsa se prepara para dirigir en otro Mundial | Guillermo Legaria/GettyImages

Bielsa no se quería perder el Mundial y logró la clasificación con Uruguay, una nación sedienta de triunfos en la Copa del Mundo. El extrovertido seleccionador de origen argentino ha logrado solidificar un proyecto en el país vecino y la garra charrúa sigue siendo parte del esquema de los celestes. Será su tercer Mundial y hay grandes expectativas con la gran camada de jugadores que tiene la selección uruguaya.

7. Javier Aguirre - México

Aguirre dirigirá su tercera Copa del Mundo | ANDRES HERRERA/GettyImages

El "Vasco", como se le conoce, tiene toda la experiencia necesaria para llevar a México a lo más alto en la Copa del Mundo de 2026. Ya ha dirigido al "Tri" en los Mundiales de 2002 y 2010 y ahora tendrá una revancha en su propio país. Debe saber manejar la presión de la localía y las grandes expectativas que hay porque México supere los octavos de final.

8. Thomas Christiansen - Panamá

Thomas Christiansen dirigirá a la selección de Panamá en el Mundial | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Thomas Christiansen es el arquitecto del sueño de la selección de Panamá, que jugará por segunda vez una Copa del Mundo después de 2018, cuando terminaron en el último lugar del evento. El estratega ha dejado su huella de futbol colectivo y defensa férrea, que les permitió afrontar las eliminatorias y conseguir el cupo de manera directa.

9. Sebastián Migné - Haití

Sebastián Migné tiene mucha experiencia en selecciones nacionales | KHALED DESOUKI/GettyImages

Por su herencia linguistica, Haití también es considerado un país latinoaméricano, que estará por segunda vez en una Copa del Mundo, después de su actuación en Alemania 1974. El constructor del sueño fue el francés Sebastián Migné, quien tiene mucha experiencia en selecciones nacionales como la del Congo, Kenia, Guinea Ecuatorial, entre otras.

MÁS NOTICIAS DEL MUNDIAL 2026: