Los entrenadores que han dirigido más Mundiales en su carrera

La Federación Mexicana de Futbol le confió a Javier Aguirre la selección Mexicana de cara al Mundial 2026. El 'Vasco' dirigirá su tercer proceso mundialista con el Tri, tras liderar al combinado azteca en las justas de 2002, 2010 y ahora 2026.

El estratega estará acompañado por Rafael Márquez en la Copa del Mundo de 2026, donde buscará apagar el fuego en la Selección Mexicana y consolidar a un equipo competitivo para intentar alcanzar, al menos, los cuartos de final de un torneo que organizan junto con Canadá y Estados Unidos.

Aguirre es uno de los entrenadores más experimentados cuando se habla de procesos eliminatorios. Bajo ese contexto, a continuación, en Sports Illustrated Fútbol te presentamos a los técnicos que han dirigido más procesos mundialistas en la historia:

12. Hervé Renard (3)

Hervé Renard | Omar Vega/GettyImages

El técnico francés tiene un currículum despampanante. Ha dirigido en dos mundiales: a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022 y 2026. Disputó la eliminatoria mundialista para 2014 con Zambia. Actualmente es director técnico de la selección de Arabia Saudita y antes tuvo un paso por el combinado femenil de Francia, con la que disputó el Mundial de Austria/Nueva Zelanda 2023.

11. Marcelo Bielsa (3)

Marcelo Bielsa | Guillermo Legaria/GettyImages

Bielsa dirigió a Argentina en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. Actualmente dirige a Uruguay y disputará la Copa del Mundo de 2026, siendo su tercer Mundial. Aunque es un técnico perseguido por la crítica a lo largo de su carrera, sobre todo por sus excéntricos métodos, el argentino siempre se las ingenia para exigier el más alto rendimiento de sus jugadores. Con Uruguay la meta será alcanzar al menos los cuartos de final en el 2026.

10. Mario Zagallo (3)

Mario Zagallo | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El histórico entrenador brasileño estuvo en tres Copas del Mundo con la selección verdeamarhela: en México 1970 donde fue campeón, Alemania Occidental 1974 y Francia 1998 donde fue subcampeón. Conocido como el "Lobo", el entrenador era reconocido por la gran disciplina que exigía de sus jugadores. Era también muy querido y muchas estrellas brasileñas han declarado en varias oportunidades que lo veían como un padre.

9. Hernán Darío Gómez (3)

Hernán Darío Gómez | APHOTOGRAFIA/GettyImages

El técnico colombiano ha dirigido en tres Copas del Mundo con tres selecciones diferentes. Dirigió a Colombia en Francia 1998; a Ecuador en Corea-Japón 2002 y a Panamá en Rusia 2018. Dirigió a Guatemala, pero renunció antes de que iniciara la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. El 'Bolillo' dirigió a Honduras rumbo a 2022, pero no consiguió la clasificación. Rumbo al 2026 dirigió a El Salvador, pero tampoco logró el boleto.

8. Luis Felipe Scolari (3)

Luis Felipe Scolari | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El técnico brasileño ha dirigido en tres copas del mundo: a Brasil en Corea-Japón 2002; a Portugal en Alemania 2006 y a Brasil en Brasil 2014. También dirigió a la selección de Kuwait, pero no participó en proceso mundialista. El entrenador es muy querido en su natal Brasil y también en Portugal, una selección que alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar, con una generación comandada por Luis Figo y que tenía a un muy joven Cristiano Ronaldo.

7. Joachim Löw (3)

Joachim Löw | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Joachim Löw dirigió a Alemania durante las eliminatorias y los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Consiguió un tercer lugar y el título de campeón en ese recordada final del Maracaná ante Argentina. Era un técnico muy exigente, que se ganó el respeto por su manera de jugar y por la confianza que tenía por sus jugadores.

6. José Pekerman (3)

José Pekerman | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El técnico argentino ha dirigido tres mundiales. En Alemania 2006 se hizo cargo de Argentina, mientras que en Brasil 2014 y Rusia 2018 dirigió a Colombia. Con Venezuela afrontó la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, pero no logró la clasificación. En su país y en Colombia es muy querido y recordado, pero no tanto así en Venezuela, ya que salió con alguna polémica del cargo de entrenador, sin cumplir los objetivos.

5. Washington Tabárez (4)

Washington Tabárez | Leonardo Fernandez/GettyImages

El "Maestro" Tabárez dirigió a la selección de Uruguay en cuatro citas mundialistas: en 1990, 2010 con la histórica actuación en Sudáfrica, 2014 y 2018. Su movilidad le empezó a pasar factura y esa fue la razón por la que salió de la selección de su país, ya que los jugadores todavía querían que el entrenador se mantuviera como el estratega del combinado charrúa.

4. Henri Michel (4)

Henri Michel | -/GettyImages

El técnico francés dirigió a selecciones en un total de cuatro mundiales: a Francia en México 1986; a Camerún en Estados Unidos 1994; a Marruecos en Francia 1998 y a Costa de Marfil en Alemania 2006. Estuvo al frente de otras selecciones, pero con estas no disputó la Copa del Mundo ni eliminatoria.

3. Carlos Queiroz (5)

Carlos Queiroz | Simon Holmes/GettyImages

El técnico portugués se encuentra en esta lista debido a que ha dirigdo un total de cuatro mundiales. En Corea-Japón 2002, dirigió a Sudáfrica; en Sudáfrica 2010, a Portugal; en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 a Irán. El estratega ha estado en varios procesos mundialistas, de 1991 a 1993 fue el técnico de la selección absoluta de Portugal, pero no los pudo clasificar al mundial de 1994. Rumbo el proceso mundialista de Catar 2022, dirigió a Colombia y Egipto.

2. Bora Milutinovic (5)

Bora Milutinovic | FRANCOIS-XAVIER MARIT/GettyImages

El técnico serbio es otro de los que ha liderado más procesos mundialistas en la historia. Bora dirigió a México en el mundial de 1986; a Costa Rica en Italia 1990; a Estados Unidos en 1994; a Nigeria en Francia 1998 y a China en Corea-Japón 2002. Tuvo una segunda etapa con el Tri y también dirigió a Honduras rumbo al mundial de 2006, pero no llegó a la justa mundialista en estas ocasiones.

1. Carlos Alberto Parreira (6)

Carlos Alberto Parreira | Dominic Barnardt/GettyImages

El legendario técnico brasileño cuenta con el récord de más mundiales dirigidos, con seis. Parreira dirigió a Kuwait en el mundial de España 1982; a Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990; a Brasil en Estados Unidos 1994; a Arabia Saudita en Francia 1998; a Brasil en Alemania 2006 y a Sudáfrica en Sudáfrica 2010. Levantó el título cuando dirigió al Scratch du oro en 1994.

Entrenador Cantidad de Mundiales Selección PARREIRA 6 Kuwait, Emiratos Árabes, Brasi, Arabia Saudita, Brasil y Sudáfrica MILUTINOVIC 5 México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China. QUEIROZ 5 Sudáfrica, Portugal, Irán (x3) MICHEL 4 Francia, Camerún, Marruecos y Costa de Marfil. TABÁREZ 4 Uruguay (x4) PEKERMAN 3 Argentina y Colombia (x2) LöW 3 Alemania (x3) GÓMEZ 3 Colombia, Ecuador y Panamá SCOLARI



3 Brasil (x2) y Portugal ZAGALLO 3 Brasil (x3) BIELSA 3 Argentina, Chile y Uruguay RENARD 2 Marruecos y Arabia Saudita (x2)

