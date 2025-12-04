Los entrenadores que más Mundiales ganaron en la historia

Detrás de cada selección campeona del Mundial hay un estratega maestro que maneja los hilos y planea cada jugada.

Algunos entrenadores han dado la sorpresa contra todo pronóstico a lo largo de los años en la máxima competición mundial de la FIFA, mientras que otros han reunido a estrellas y simplemente las han dejado jugar hasta alcanzar la gloria mundial.

Hay una gran cantidad de factores que pueden afectar el rendimiento de un entrenador; desde la selección del equipo hasta las tácticas a utilizar, la presión que conlleva dirigir en un Mundial es inmensa.

Aquí están los entrenadores con mejor desempeño en la historia de los Mundiales masculinos.

¿Ha ganado algún entrenador dos Mundiales?

El equipo de Italia de 1938 | Keystone/GettyImages

Vittorio Pozzo es el único entrenador en la historia de la Copa Mundial masculina que ha ganado el Mundial dos veces. El italiano lideró a la Azzurri a victorias consecutivas en 1934 y 1938, aunque su legado está algo manchado por su asociación con el fascismo.

Después de que el saludo romano de Italia fuera abucheado por la afición francesa, algunos de los cuales eran refugiados que habían escapado del régimen fascista de Benito Mussolini, Pozzo ordenó a sus jugadores que lo hicieran de nuevo.

El equipo de Pozzo en 1934 estuvo liderado por los goleadores Angelo Schiavio, Raimundo Orsi, Giovanni Ferrari y Giuseppe Meazza antes de que los Azzurri revalidaran el título en 1938.

Cuatro entrenadores han ganado la competición una vez y han sido derrotados en la final en otra ocasión. Helmut Schön y Alemania Occidental fueron derrotados por Inglaterra en 1966, pero ganaron posteriormente en 1974. Su compatriota Franz Beckenbauer ganó en 1990 tras quedar segundo en 1986. Carlos Bilardo y Mario Zagallo son los otros entrenadores que han logrado la hazaña.

Campeones del Mundial como jugadores y entrenadores

Mario Zagallo ganó como jugador y como enrenador con Brasil | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Tres personas han ganado la Copa Mundial masculina, tanto como jugador como entrenador.

Mario Zagallo fue el primero en lograr la hazaña. Tras cosechar dos éxitos con la Seleção en 1958 y 1962 como delantero, Zagallo guió a la icónica selección de 1970 a la gloria en México. Posteriormente, también dirigió sus campañas de 1974 y 1998.

El igualmente legendario Franz Beckenbauer era tan hábil en las tácticas de banda como en la defensa alemana. Llevó a Alemania Occidental a la final de 1974 como capitán, donde vencieron a Países Bajos por 2-1 a pesar de recibir un penalti en los primeros minutos del partido.

Beckenbauer estaba entonces en el banquillo en 1990 cuando Alemania Occidental venció a Argentina por 1-0 gracias al penalti de Andreas Brehme.

Didier Deschamps se convirtió en el tercer y más reciente en lograr la hazaña cuando Francia triunfó bajo su dirección en Rusia 2018.

FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CRO | FRANCK FIFE/GettyImages

Deschamps había capitaneado previamente a Les Bleus en la victoria de 1998, que culminó con una victoria por 3-0 en la final, antes de liderar a jugadores de la talla de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Paul Pogba a la gloria en 2018.

Todos los entrenadores que han ganado la Copa Mundial

Es un dato interesante: todos los entrenadores que han ganado el Mundial masculino comparten la nacionalidad del equipo.

1930 - Alberto Suppici (Uruguay)

- Alberto Suppici (Uruguay) 1934 - Vittorio Pozzo (Italia)

- Vittorio Pozzo (Italia) 1938 - Vittorio Pozzo (Italia)

- Vittorio Pozzo (Italia) 1950 - Juan López Fontana (Uruguay)

- Juan López Fontana (Uruguay) 1954 - Sepp Herberger (Alemania Occidental)

- Sepp Herberger (Alemania Occidental) 1958 - Vicente Feola (Brasil)

- Vicente Feola (Brasil) 1962 - Aymore Moreira (Brasil)

- Aymore Moreira (Brasil) 1966 - Alf Ramsey (Inglaterra)

- Alf Ramsey (Inglaterra) 1970 - Mario Zagallo (Brasil)

- Mario Zagallo (Brasil) 1974 - Helmut Schön (Alemania Occidental)

- Helmut Schön (Alemania Occidental) 1978 - César Luis Menotti (Argentina)

- César Luis Menotti (Argentina) 1982 - Enzo Bearzot (Italia)

- Enzo Bearzot (Italia) 1986 - Carlos Bilardo (Argentina)

- Carlos Bilardo (Argentina) 1990 - Franz Beckenbauer (Alemania Occidental)

- Franz Beckenbauer (Alemania Occidental) 1994 - Carlos Alberto Parreira (Brasil)

- Carlos Alberto Parreira (Brasil) 1998 - Aimé Jacquet (Francia)

- Aimé Jacquet (Francia) 2002 - Luiz Felipe Scolari (Brasil)

- Luiz Felipe Scolari (Brasil) 2006 - Marcello Lippi (Italia)

- Marcello Lippi (Italia) 2010 - Vicente del Bosque (España)

- Vicente del Bosque (España) 2014 - Joachim Löw (Alemania)

- Joachim Löw (Alemania) 2018 - Didier Deschamps (Francia)

- Didier Deschamps (Francia) 2022 –Lionel Scaloni (Argentina)

