El Balón de Oro es el máximo premio individual en el mundo del fútbol y es un galardón que te permite quedar en la historia del fútbol para el resto de los tiempos. En esta oportunidad, Karim Benzema se quedó con el premio y quedó establecido como el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO. El hombre del Real Madrid brilló con el conjunto blanco la última temporada en la conquista de la UEFA Champions League y La Liga además aportó goles y asistencias para todos los gustos.

Así el jugador francés se sumó a la lista de jugadores que ganaron este prestigioso premio vistiendo la camiseta del conjunto blanco. A continuación repasamos los equipos con más ganadores del Balón de Oro:

1. Barcelona - 12

Real Madrid v F.C. Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

Para los catalanes lo consiguieron Luis Suárez Miramontes, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi (x6). Por el césped del Camp Nou ha pasado una enorme cantidad de talento.

2. Real Madrid - 12

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Luego de Benzema, la Casa Blanca igualó a su máximo rival en cantidad de Balones de Oro ganados. Los ganadores fueron Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Luís Figo, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo (x4) y Luka Modric.

3. Juventus - 8

FOOT-ZIDANE-BALLON OR | JACQUES DEMARTHON/GettyImages

El cuadro de Turín es uno de los más grandes de Italia y una enorme cantidad de jugadores de calidad vistieron su camiseta. Estos conquistaron el Balón de Oro vistiendo los colores de laVecchia Signora:Omar Sívori, Paolo Rossi, Michel Platini (x3), Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Pavel Nedvěd.

4. AC Milán - 8

George Weah of AC Milan | Claudio Villa/ Grazia Neri/GettyImages

Los Rossonero tuvieron épocas doradas gracias a grandes jugadores. Gianni Rivera. Ruud Gullit, Marco van Basten (x3),George Weah, Andriy Shevchenko y Kaká ganaron el premio jugando para este equipo.

5. Bayern Múnich - 5

Fussballer Rummenigge und Müller | United Archives/GettyImages

Gerd Müller, Franz Beckenbauer (x2) y Karl-Heinz Rummenigge (x2) se hicieron con este premio jugando para el equipo más grande del fútbol alemán.





6. Manchester United - 4

FBL-FRA-EUR-AWARD-RONALDO | FRANCK FIFE/GettyImages

El equipo con más historia del fútbol ingles obtuvo el Balón de Oro gracias a las actuaciones de Denis Law, Bobby Charlton, George Best y Cristiano Ronaldo.

7. Dynamo Kyiv - 2

Oleg Blokhin USSR 1983 | Getty Images/GettyImages

El equipo de ucraniano dominó su país y tuvo una participación activa en competiciones europeas con grandes jugadores. Oleg Blojín y Igor Belánov ganaron el premio jugando para este equipo.

8. Inter de Milán - 2

Claudio Villa Archive | Claudio Villa/GettyImages

Lothar Matthäus y Ronaldo Nazario se quedaron con el premio jugando para el equipo neroazurro. Dos leyendas del fútbol italiano y del mundial que además también fueron campeones del mundo.

9. Hamburgo SV - 2

Spaß muss sein | United Archives/GettyImages

El inglés Kevin Keegan (x2) ganó el premio jugando para este equipo alemán que en los últimos años descendió a la Bundesliga 2 y todavía se mantiene en ella.