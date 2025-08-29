Los equipos con más ganadores del Balón de Oro
El Balón de Oro es el máximo premio individual en el mundo del fútbol y es un galardón que te permite quedar en la historia del fútbol para el resto de los tiempos. En esta oportunidad, Karim Benzema se quedó con el premio y quedó establecido como el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO. El hombre del Real Madrid brilló con el conjunto blanco la última temporada en la conquista de la UEFA Champions League y La Liga además aportó goles y asistencias para todos los gustos.
Así el jugador francés se sumó a la lista de jugadores que ganaron este prestigioso premio vistiendo la camiseta del conjunto blanco. A continuación repasamos los equipos con más ganadores del Balón de Oro:
1. Barcelona - 12
Para los catalanes lo consiguieron Luis Suárez Miramontes, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho y Lionel Messi (x6). Por el césped del Camp Nou ha pasado una enorme cantidad de talento.
2. Real Madrid - 12
Luego de Benzema, la Casa Blanca igualó a su máximo rival en cantidad de Balones de Oro ganados. Los ganadores fueron Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Luís Figo, Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo (x4) y Luka Modric.
3. Juventus - 8
El cuadro de Turín es uno de los más grandes de Italia y una enorme cantidad de jugadores de calidad vistieron su camiseta. Estos conquistaron el Balón de Oro vistiendo los colores de laVecchia Signora:Omar Sívori, Paolo Rossi, Michel Platini (x3), Roberto Baggio, Zinedine Zidane, Pavel Nedvěd.
4. AC Milán - 8
Los Rossonero tuvieron épocas doradas gracias a grandes jugadores. Gianni Rivera. Ruud Gullit, Marco van Basten (x3),George Weah, Andriy Shevchenko y Kaká ganaron el premio jugando para este equipo.
5. Bayern Múnich - 5
Gerd Müller, Franz Beckenbauer (x2) y Karl-Heinz Rummenigge (x2) se hicieron con este premio jugando para el equipo más grande del fútbol alemán.
6. Manchester United - 4
El equipo con más historia del fútbol ingles obtuvo el Balón de Oro gracias a las actuaciones de Denis Law, Bobby Charlton, George Best y Cristiano Ronaldo.
7. Dynamo Kyiv - 2
El equipo de ucraniano dominó su país y tuvo una participación activa en competiciones europeas con grandes jugadores. Oleg Blojín y Igor Belánov ganaron el premio jugando para este equipo.
8. Inter de Milán - 2
Lothar Matthäus y Ronaldo Nazario se quedaron con el premio jugando para el equipo neroazurro. Dos leyendas del fútbol italiano y del mundial que además también fueron campeones del mundo.
9. Hamburgo SV - 2
El inglés Kevin Keegan (x2) ganó el premio jugando para este equipo alemán que en los últimos años descendió a la Bundesliga 2 y todavía se mantiene en ella.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.