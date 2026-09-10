Los equipos con más victorias consecutivas en la fase liga de la UEFA Champions League

El Arsenal continúa construyendo una racha extraordinaria en la UEFA Champions League: con su triunfo por 1-0 ante el Napoli en el debut de la fase liga 2026/27, el equipo dirigido por Mikel Arteta llegó a las 13 victorias consecutivas en esta instancia de la competencia.

La seguidilla comenzó en la temporada 2024/25 y se extendió durante la campaña siguiente, en la que los Gunners hicieron historia al convertirse en el primer equipo en ganar los ocho partidos de una misma fase liga. Ahora, el conjunto inglés trasladó esa extraordinaria regularidad a la nueva temporada y volvió a sumar de a tres en su debut europeo.

NAP 0-1 ARS (FT) - El Arsenal encadena TRECE victorias consecutivas en la fase de grupos/fase liga de la Champions League. Nadie en la historia de la competición había ganado tantas seguidas... salvo el Bayern:



17 Bayern (2020-2023)

13 ARSENAL (2024-2026) - y contando

12… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 9, 2026

Bayern todavía conserva el récord

Aunque el Arsenal ya igualó una marca que parecía reservada para los grandes dominadores del torneo, todavía tiene un equipo por delante. El Bayern Múnich consiguió 17 victorias consecutivas en la fase de grupos entre 2020 y 2023, y estableció el registro que los londinenses intentarán alcanzar.

A continuación, los equipos con más victorias consecutivas en fase liga de la UEFA Champions League:

1. Bayern Múnich - 17 victorias (2020-2023)

GERMANY-MUNICH-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-BAYERN MUNICH VS COPENHAGEN | Xinhua News Agency/GettyImages

El conjunto alemán estableció el récord histórico de triunfos consecutivos en la fase de grupos de la Champions. La racha se extendió durante tres temporadas y llegó a su fin en 2023, cuando empató 0-0 frente al Copenhague en el Allianz Arena.

2. Arsenal - 13 victorias (2024-2026)

SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

Los Gunners atraviesan una racha histórica que todavía está activa y los coloca por encima de varias potencias históricas del fútbol europeo. El dato adquiere todavía más valor por el nivel de los rivales que el Arsenal deberá enfrentar en esta edición, con cruces ante el Bayern Múnich y el Real Madrid.

3. Liverpool - 12 victorias (2022-2025)

Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Carl Recine/GettyImages

El conjunto inglés también logró encadenar una larga serie de triunfos europeos y se mantiene como el tercer equipo con mejor registro en esta clasificación. La racha de victorias del Liverpool se terminó en la temporada 2025, cuando cayó derrotado 3-2 ante el PSV Eindhoven en el Philips Stadion.

4. Real Madrid - 10 victorias (2010-2012)

PFC CSKA Moskva v Real Madrid CF - UEFA Champions League Round of 16 | Harry Engels/GettyImages

El merengue alcanzó una década atrás una seguidilla de diez triunfos consecutivos en la fase liga, durante una etapa en la que comenzó a recuperar protagonismo entre los grandes de Europa. En la campaña 2011/12, el equipo dirigido por José Mourinho se impuso al Dinamo Zagreb, al Ajax y al Lyon, aunque la racha de victorias seguidas se cortó cuando el CSKA de Moscú le empató 1-1.

5. Barcelona - 10 victorias (2002-2003)

Marcelo Danubio Zalayeta of Juventus celebrates | Alex Livesey/GettyImages

El conjunto azulgrana completa el listado con otra racha de diez victorias consecutivas, conseguida entre la fase de grupos y la segunda fase liga, hasta que en la temporada de 2003 empató 1-1 frente a la Juventus en el Estadio Delle Alpi de Turín.

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