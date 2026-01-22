Los equipos de Arabia Saudí no abandonan el sueño de poder fichar a Vinicius Jr

En las últimas semanas, tal vez meses, el futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid se ha instalado como uno de los temas más candentes en el mercado mundial de pases.



Según informes del periodista Ben Jacobs, especializado en transferencias y mercado futbolístico, la liga de Arabia Saudita ha reactivado su interés por el extremo brasileño, con intenciones de realizar una oferta histórica que pondría en jaque la permanencia del jugador en el club merengue.



Este interés no es un rumor aislado: desde hace más de un año se viene mencionando la posibilidad de que los clubes saudíes —especialmente Al-Ahli— presenten una oferta récord cercana a los 350 millones de euros para convencer tanto al Real Madrid como al propio Vinícius de un traslado al Medio Orient

As revealed last year, Saudi dealmakers eyeing up Vinicius Junior as one of their main targets for summer 2026.



Real still want the Brazilian to extend but talks put on hold when Xabi Alonso was at the club.



Al-Ahli the main Saudi club discussed for Vini Jr with a €1bn… pic.twitter.com/t6eMFrxGT5 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 22, 2026

El trasfondo de esta situación está directamente vinculado a la renovación de contrato de Vinícius, que hoy mantiene su vínculo con el Madrid hasta 2027 sin avances significativos hacia una extensión.



La negociación entre el club y el agente del jugador lleva varios meses sin un avance sustancial, en parte porque el brasileño aspira a un salario que iguale o supere al de otras estrellas del plantel, lo que el Real Madrid hasta ahora no ha accedido a aceptar plenamente.



Esta meseta entre oferta y demanda salarial ha creado un terreno fértil para que los clubes saudíes vuelvan a posicionarse con propuestas extremadamente lucrativas, que en términos económicos serían difíciles de igualar en España o en otras ligas europeas.

Aunque la postura oficial desde el Real Madrid sigue siendo la de confiar en que Vinícius pueda extender su vínculo y continuar su carrera en el Bernabéu, la realidad contractual empieza a pesar. La falta de acuerdo en una renovación sólida ha coincidido con el auge de la Saudi Pro League, que no sólo ofrece cifras impresionantes sino también un proyecto competitivo con figuras globales en plena forma. El ofrecimiento saudí —si bien no ha sido formalizado en un contrato definitivo— ha sido descrito como una oportunidad que incluso contempla un salario total que pondría al jugador entre los mejor pagados del mundo, con paquetes millonarios que incluyen bonos y potenciales funciones extra deportivas, como embajador del fútbol en la región.

Desde el club, la postura pública se mantiene firme en retener a su estrella, valorando su rol en el campo y su identificación con la institución. Sin embargo, fuentes cercanas reconocen que la fuerza del mercado saudí, con recursos respaldados por importantes fondos estatales, representa una amenaza real si la renovación no prospera en los próximos meses.



En este sentido, Vinícius se encuentra en una encrucijada: por un lado su deseo declarado de hacer historia con el Real Madrid y vestir la camiseta blanca por varios años más; por otro, la tentación económica y de protagonismo que un contrato millonario en Arabia podría ofrece

En definitiva, el futuro de Vinícius Jr. ya no puede considerarse un tema cerrado. Lo que en un momento parecía una renovación casi asegurada hoy está abierto a múltiples escenarios, entre ellos el de una posible salida hacia la liga saudí. El desenlace de esta negociación marcará no sólo el rumbo de su carrera, sino también el de uno de los episodios más espectaculares del mercado futbolístico reciente.

MÁS INFORMACIÓN DEL REAL MADRID