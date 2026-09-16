Los equipos de Europa que podrían fichar a JJ Gabriel, el juvenil del Manchester United

JJ Gabriel es uno de los juveniles con mayor proyección que surgieron en las categorías inferiores del Manchester United en los últimos años. El delantero, que cumplirá 16 años el próximo 6 de octubre, viene destacándose por su capacidad individual y su facilidad para marcar diferencias en las divisiones formativas.

De hecho, la temporada pasada fue elegido mejor jugador joven del año en el United y ya había tenido la oportunidad de entrenarse con el primer equipo de Michael Carrick. En su última actuación con las inferiores, marcó tres goles en menos de 45 minutos durante su debut en la UEFA Youth League.

🚨🔴 JJ Gabriel has formally asked to leave Manchester United by terminating his contract.



15 year old wonderkid, wanted by all the top clubs in the world — not only in England. 👀



JJ asked for immediate termination, as @TimesSport reported.



Manchester United still hopeful to… pic.twitter.com/YE3LNyxiIq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Sin embargo, recientemente, Gabriel solicitó abandonar el club pese a que la institución tenía previsto seguir avanzando con su desarrollo y acercarlo al plantel profesional. Esta situación despertó rápidamente la atención de otros equipos europeos, que permanecen atentos a la posibilidad de incorporar al juvenil y ya aparecen como potenciales destinos para continuar su carrera.

1. Real Madrid

Elche v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El delantero generó especulación en Madrid después de comenzar a seguir en Instagram al club, a varios de sus futbolistas y también a la cuenta de su academia; además, también sigue a la cuenta oficial de LaLiga.



Asimismo, en las últimas horas The Athletic confirmó que hubo contactos formales entre el entorno de JJ Gabriel y el Real Madrid para intenar su fichaje.

2. FC Barcelona

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El azulgrana lleva tiempo siguiendo su evolución y, según la información de periodistas como Ben Jacobs, mantiene su interés por el atacante.



Gabriel ya había sido relacionado con el conjunto culé antes de que su situación en el Manchester se complicara. Incluso trascendió que pasó parte de sus vacaciones en Barcelona, otro dato que alimentó las especulaciones sobre su futuro.

Manchester United U18 v Sabah U18: UEFA Youth League | Zohaib Alam/GettyImages

3. Chelsea

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Al igual que el Barcelona, el conjunto londinense también lleva tiempo siguiendo la evolución de JJ Gabriel y ya había mostrado interés por el delantero antes de que surgiera su conflicto contractual con el Manchester United.



Si finalmente queda libre, Chelsea podría convertirse en una de las alternativas para continuar su formación.

4. Bayern Múnich

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El gigante alemán también mantiene al delantero bajo seguimiento. El Bayern analiza su situación de cara a sus categorías formativas, atento a una posible oportunidad para incorporar a uno de los talentos juveniles que más interés está generando en Europa.

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