Los equipos de Europa que podrían fichar a JJ Gabriel, el juvenil del Manchester United
JJ Gabriel es uno de los juveniles con mayor proyección que surgieron en las categorías inferiores del Manchester United en los últimos años. El delantero, que cumplirá 16 años el próximo 6 de octubre, viene destacándose por su capacidad individual y su facilidad para marcar diferencias en las divisiones formativas.
De hecho, la temporada pasada fue elegido mejor jugador joven del año en el United y ya había tenido la oportunidad de entrenarse con el primer equipo de Michael Carrick. En su última actuación con las inferiores, marcó tres goles en menos de 45 minutos durante su debut en la UEFA Youth League.
Sin embargo, recientemente, Gabriel solicitó abandonar el club pese a que la institución tenía previsto seguir avanzando con su desarrollo y acercarlo al plantel profesional. Esta situación despertó rápidamente la atención de otros equipos europeos, que permanecen atentos a la posibilidad de incorporar al juvenil y ya aparecen como potenciales destinos para continuar su carrera.
1. Real Madrid
El delantero generó especulación en Madrid después de comenzar a seguir en Instagram al club, a varios de sus futbolistas y también a la cuenta de su academia; además, también sigue a la cuenta oficial de LaLiga.
Asimismo, en las últimas horas The Athletic confirmó que hubo contactos formales entre el entorno de JJ Gabriel y el Real Madrid para intenar su fichaje.
2. FC Barcelona
El azulgrana lleva tiempo siguiendo su evolución y, según la información de periodistas como Ben Jacobs, mantiene su interés por el atacante.
Gabriel ya había sido relacionado con el conjunto culé antes de que su situación en el Manchester se complicara. Incluso trascendió que pasó parte de sus vacaciones en Barcelona, otro dato que alimentó las especulaciones sobre su futuro.
3. Chelsea
Al igual que el Barcelona, el conjunto londinense también lleva tiempo siguiendo la evolución de JJ Gabriel y ya había mostrado interés por el delantero antes de que surgiera su conflicto contractual con el Manchester United.
Si finalmente queda libre, Chelsea podría convertirse en una de las alternativas para continuar su formación.
4. Bayern Múnich
El gigante alemán también mantiene al delantero bajo seguimiento. El Bayern analiza su situación de cara a sus categorías formativas, atento a una posible oportunidad para incorporar a uno de los talentos juveniles que más interés está generando en Europa.
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.