Los equipos de fútbol que utilizan escudos y uniformes de color morado

Con el nacimiento de Mazatlán Fútbol Club en 2020 dentro de la Liga MX, haremos un pequeño recuento de equipos de fútbol que han portado un logotipo y equipación predominantemente en color morado. Muchos clubes no cuentan con esa distinción, pues por lo regular los que se animan a utilizar un uniforme de este color lo hacen únicamente en su indumentaria de visita, tercer uniforme o alternativa.

En la siguiente lista están algunos equipos del fútbol mundial que han tenido como principal color predominante al morado a lo largo de su historia.

10. RSC Anderlecht

SOCCER JPL D12 CHARLEROI VS RSC ANDERLECHT | BRUNO FAHY/GettyImages

El club de la Primera División de Bélgica cuenta con 112 de tradición y es el equipo más laureado de su país, su uniforme principal suele ser completamente púrpura, mientras que el alternativo suele ser blanco con vivos morados/violetas.

9. ACF Fiorentina

ACF Fiorentina v Bologna FC 1909 - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

El conjunto del calcio tiene una historia de más de 110 años, fue refundado en 2002 derivado de una crisis económica, en reconocido por sus uniformes en tonalidad púrpura. Dentro de su escudo también se puede apreciar el tono morado.

8. Austria de Viena

FK Austria Wien v Banik Ostrava- UEFA Champions League Third Qualifying Round Second Leg | Thomas Pichler/GettyImages

Es un equipo de la Bundesliga austriaca con 109 años de historia son el equipo más laureado de su país con más de 50 títulos nacionales, el morado o violeta y el blanco son los colores tradicionales del club, que se reflejan tanto en su escudo como en su uniforme.

7. Defensor Sporting

FBL-LIBERTADORES-DEFENSOR-MONAGAS | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

El cuadro violeta se desempeña en la Primera División de Uruguay, con 107 años de tradición en la ciudad de Montevideo. La primera indumentaria fue de color negro, pero en el año 1915 se quería cambiar la indumentaria, por lo que, miembros fueron a una tienda y compraron las camisetas que estaban en oferta y que eran de color violeta, el cual era de los pocos colores que no utilizaba ningún otro club.



Actualmente, el color violeta de sus indumentarias es todo un símbolo de la institución.

6. Real Valladolid CF

Real Valladolid CF v Girona FC - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El cuadro español cuenta con 91 años de ser fundado, juega en la Primera División de España y es el equipo que es propiedad y preside el histórico delantero brasileño, Ronaldo Nazário. Los colores que identifican al club son el violeta y el blanco, utilizados en forma de rayas verticales en su uniforme titular desde su fundación, así mismo suelen utilizar un segundo u alternativo uniforme en color morado y dentro de su logotipo destacan las líneas verticales color violeta.

5. Al Ain FC

Al-Nassr v Al Ain FC - AFC Champions League | Simon Holmes/GettyImages

El club de los Emiratos Árabes Unidos fue creado en 1968, es decir que cuenta con una historia de 51 años, desde entonces se les reconoce en su nación por sus uniformes vistosos en color morado, de igual manera dentro de su escudo se puede observar que prevalece el tono morado.

4. Toulouse FC

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-TOULOUSE | FREDERIC DIDES/GettyImages

Les violets fue fundado en 1970, hace medio siglo, por lo regular usan uniforme morado, mientras que el alternativo lo suelen utilizar color blanco con vivos en morado. Así mismo, en su escudo predomina el color morado.

3. Sanfrecce Hiroshima FC

Sanfrecce Hiroshima v Daegu FC - AFC Champions League Group F | Buddhika Weerasinghe/GettyImages

Es un equipo japonés que participa en la J League Division 1 y el morado es el color tradicional que se refleja en su escudo y uniforme. Se fundó en 1938 y se refundó en 1992 cuando tenía el nombre de Toyo Kogyo Soccer Club.

2. Orlando City

Chicago Fire FC v Orlando City SC - Eastern Conference Wild Card | Geoff Stellfox/GettyImages

El club de la Major League Soccer comenzó a jugar en la Primera División norteamericana en 2015, en ese año se volvieron populares por la incorporación de Kaká a su institución en donde permaneció por tres temporadas. Su escudo y uniforme son característicos del club.

1. Mazatlán FC

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sus colores y su escudo ya son reconocidos en el mundo del fútbol, en donde prevalece el tono morado en su indumentaria. Es un equipo que de a poco se ha ido ganando un nombre en la Liga MX. Tiene como sede el Estadio El Encanto y son apodados como los "cañoneros".

