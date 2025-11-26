Los equipos de la Liga MX más seguidos en Estados Unidos - rankeados

Basado en datos de popularidad medidos por audiencia televisiva, búsquedas en Google Trends, encuestas de firmas como Mitofsky, Nielsen y Gilt Edge Soccer Marketing, así como las visualizaciones en redes sociales según las Inteligencias Artificiales de Grok y ChatGP los equipos de la Liga MX con mayor seguimiento en Estados Unidos son predominantemente los denominados como los "cuatro grandes" y los clubes del norte de México.

A continuación, nombramos el ranking de los 10 equipos más seguidos en Estados Unidos tomando en cuenta lo antes mencionado.

10. Atlas

Atlas subió popularidad tras su bicampeonato | Jam Media/GettyImages

Es de tradición jalisciense y rivalidad con Chivas; creciente en comunidades del Pacífico y Arizona.



Ha incrementado su seguimiento desde sus títulos recientes como el reciente bicampeonato y demás títulos, cuenta con una fuerte presencia de aficionados de Jalisco en Estados Unidos.

9. Pachuca

Pachuca ha tenido mucho éxito en este siglo XXI | Manuel Velasquez/GettyImages

Sus éxitos internacionales (campeones Concacaf 2025) y exportación de talentos lo hacen ser fuerte en el oeste de Estados Unidos por conexiones hidalguenses. Es Top 10 en ranking Concacaf con 500 mil espectadores al mes. En este siglo XXI se ha mantenido constantemente cosechando muchos méritos deportivos manteniéndose como un club muy querido.

8. León

León está en el top 10 | Leopoldo Smith/GettyImages

Es un club emergente por títulos recientes, luego de haber estado muchos años fuera de la Primera División; cuenta con base en el medio oeste de Estados Unidos vía migración guanajuatense. Y actualmente es el noveno lugar en Mitofsky (1.6%) siendo top 10 en engagement entre aficionados en redes.

7. Toluca

Toluca es el vigente campeón | Agustin Cuevas/GettyImages

Ha tenido un crecimiento por jugadores exportados; popular en audiencias jóvenes vía streaming por su reinado actual y su buen desempeño en torneos recientes.



Además, es un club histórico y con afición clásica; aunque no tan mediático, mantiene buena presencia entre migrantes del Estado de México.

6. Monterrey

Monterrey es un equipo muy popular | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

También con crecimiento sostenido: aparece en encuestas 2025 con 4.3 %. La afición regiomontana tiene fuerte presencia en Estados Unidos, especialmente en estados con comunidades de migrantes del norte de México.



Es fuerte en el noreste de Estados Unidos (Nueva York y Chicago). Es uno de los clubes más populares mediante las transmisiones de televisión.

5. Tigres UANL

Tigres UANL ha crecido mucho en años recientes | Jam Media/GettyImages

Su popularidad está creciendo: en encuestas de 2025 aparece con 5.8 %. Además, su presencia en redes sociales y su éxito reciente (títulos, jugadores destacados) han elevado su perfil.



Entre mexicanos oriundos del norte (o migrantes de estados del norte) en Estados Unidos, Tigres suele tener buena base de aficionados.

4. Pumas UNAM

Pumas UNAM es un equipo de tradición y cultura en México | Manuel Velasquez/GettyImages

Apoyo en universidades y comunidades educativas; tradición en CDMX se extiende al sur de California. En 2025 aparece frecuentemente en los primeros lugares de simpatía: 11.1 % en encuestas.



Como equipo de Ciudad de México y con historia universitaria, tiene una identidad fuerte que puede atraer a migrantes, estudiantes, y familias mexicanas en Estados Unidos que buscan mantener ese vínculo.

3. Cruz Azul

Cruz Azul siempre ha sido un equipo competitivo | VICTOR CRUZ/GettyImages

Tuvo un crecimiento explosivo entre 2024-2025 por éxitos recientes; alto engagement en redes hispanas. Se ubica habitualmente en el top 3–4 de popularidad general (11.9 % en encuestas de 2025).



Tiene base de aficionados estable, aunque no tan grande como América o Chivas, lo que puede reflejarse también en comunidades mexicanas en el exterior.

2. Chivas

Chivas siempre es top 2 | Simon Barber/GettyImages

Cuenta con una fuerte tradición y enorme base de seguidores entre familias mexicanas en Estados Unidos. Sobre todo, en el suroeste y California.



Consistentemente segundo en encuestas de popularidad nacional (19.2 % en 2025).



Muchos aficionados hispanos en Estados Unidos mantienen el apoyo a Chivas por herencia familiar o cultural.

1. Club América

Club América ha sido de éxitos en la época reciente | Sergio Mejia/GettyImages

El más popular tanto en México como entre los aficionados mexicanos en Estados Unidos y cuenta con gran presencia en TV y redes.



Además, es el líder absoluto en encuestas y TV siendo el único club no europeo en top 10 global de popularidad en Estados Unidos.



Cuenta con 900 mil espectadores al mes; más de 19 millones en redes globales (gran parte en Estados Unidos).