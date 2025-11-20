Los equipos de la Liga MX que tienen en su mesa el fichaje de James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez continúa buscando alternativas para permanecer en la Liga MX, aun después de su complicada etapa con el León. Su entorno trabaja activamente para colocarlo en un club mexicano, priorizando este destino sobre un posible salto a la MLS.

De acuerdo con reportes recientes, el manejo del mediocampista ha ofrecido sus servicios a Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, dos instituciones con capacidad económica para cubrir su salario, cercano a los 5 millones de dólares por año, una cifra que limita significativamente las opciones del jugador.

En Cruz Azul, sin embargo, la directiva no considera su llegada como un movimiento necesario. El club cementero tiene otras prioridades deportivas y no planea invertir en un futbolista cuyo rendimiento reciente genera dudas, especialmente después de un año irregular con León.

En el caso de Pumas, la situación es diferente. Aunque no existe una postura final, el perfil de James agrada dentro del club universitario, que analiza al colombiano como una opción interesante para reforzar su zona creativa. No obstante, su salario sigue siendo un desafío complicado.

James Rodríguez mantiene como preferencia absoluta la Liga MX. El jugador se siente cómodo en el país, conoce el entorno y considera que aún puede competir al máximo nivel dentro del fútbol mexicano. Además, desea una revancha deportiva tras un ciclo con León en el que nunca logró consolidarse.

La MLS aparece como segunda opción en su lista. Si bien hay equipos interesados, el propio jugador prefiere evitar un movimiento que lo alejaría de la intensidad competitiva que considera necesaria para mantenerse vigente en el panorama internacional.

Pese a sus deseos, su situación sigue en pausa. El alto costo de su contrato y la expectativa de un club que le dé protagonismo limitan sus posibilidades de forma considerable. En México, solo instituciones con estabilidad económica podrían abordar la operación.