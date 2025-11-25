Los equipos de la Liguilla en el Apertura 2025 - rankeados

La liguilla del Apertura 2025 arrancará este miércoles 26 de noviembre, con ocho equipos en busca de la gloria: América, Chivas, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey, FC Juárez y Xolos. Cada uno llega con sus propias fortalezas, dudas y figuras decisivas, en un formato donde el margen de error es mínimo y la presión multiplica los detalles. A continuación, les presentamos a los clasificados del menos al más favorito para quedarse con el título.

8. FC Juárez

FC Juarez v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los Bravos se clasificaron a su primera liguilla tras imponerse en el play-in, coronando una fase regular en la que se convirtieron en una de las grandes revelaciones del torneo. El equipo dirigido por Martín Varini cuenta con la décima plantilla más cara de la liga, según estimaciones de Transfermarkt. Aunque cerraron el certamen con un ligero bajón en su rendimiento, el conjunto juarense ha demostrado ser competitivo y venderá cara su derrota. Sus esperanzas de dar la sorpresa ante Toluca pasan por el desempeño de Óscar Estupiñán, Guilherme Castilho y Rodolfo Pizarro.

7. Xolos

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

Sebastián Abreu ha logrado conectar con la plantilla de Xolos y los llevó a la liguilla en su primer torneo al frente del proyecto fronterizo. El ‘Loco’ dirige un grupo sólido, compuesto por jóvenes promesas, elementos mexicanos con experiencia y extranjeros de calidad. Tres futbolistas nacionales han sido clave en esta nueva versión del Xolaje: Kevin Castañeda, quien recuperó su mejor nivel; Ramiro Árciga, que incluso podría ganarse un llamado a la selección mexicana; y Gilberto Mora, considerada la gran joya del futbol azteca. ¿Tendrán oportunidad de llegar a semifinales ante el poderoso equipo de Tigres?

6. Monterrey

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Monterrey llega a la liguilla como una auténtica incógnita. Aunque el equipo de Domenec Torrent cuenta con varias figuras de primer nivel, su cierre de fase regular dejó numerosas dudas sobre su desempeño. Para complicar aún más el panorama, Rayados se medirá al América, uno de los rivales más peligrosos en la postemporada pese a sus bajas. Los albiazules necesitarán la mejor versión de Sergio Ramos, Sergio Canales, Germán Berterame, Lucas Ocampos y ‘Tecatito’ Corona para aspirar a avanzar.

5. Chivas

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El Rebaño Sagrado fue de menos a más durante la fase regular del Apertura 2025 y protagonizó el mejor cierre del torneo. El equipo de Gabriel Milito muestra un estilo definido y los resultados comienzan a respaldarlo. Enfrente tendrán a Cruz Azul, una plantilla poderosa ante la que cayeron 1-2 en su enfrentamiento más reciente. Guadalajara cuenta con Armando “La Hormiga” González, campeón de goleo, y a ello se suma el gran momento de Ricardo Ledezma, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. ¿Podrán dar la sorpresa?

4. Cruz Azul

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Cruz Azul dejó escapar una gran oportunidad en la última jornada de la fase regular. De haber vencido a Pumas, la Máquina habría asegurado el superliderato y todos los beneficios que ello conlleva. Sin embargo, la derrota ante los felinos los relegó al tercer puesto y ahora deberán enfrentarse a Chivas, el equipo con el mejor momento en toda la liga. El reto será mayúsculo para los cementeros, quienes además afrontarán la serie sin dos de sus principales figuras: Kevin Mier, baja para toda la liguilla por fractura, y Lorenzo Faravelli, suspendido un partido tras haber recibido tarjeta roja.

3. América

Mazatlan FC v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El Club América protagonizó un torneo irregular para sus estándares, pero aun así le alcanzó para ubicarse en el cuarto lugar de la tabla. André Jardine, tricampeón con las Águilas y finalista el semestre pasado, conoce a la perfección cómo se juegan las liguillas; por ello, pese a las ausencias y la baja de rendimiento de algunos elementos, el equipo capitalino parte como uno de los grandes favoritos al título. Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas fueron los jugadores con mejor desempeño durante la fase regular y se espera que lideren al “Ame” en la búsqueda de su campeonato número 17.

2. Tigres

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sin tantos reflectores, el equipo dirigido por Guido Pizarro culminó la fase regular en segundo lugar de la tabla, apenas un punto por debajo de Toluca. Ángel Correa cayó con el pie derecho en la UANL y dejó un registro de ocho goles y cuatro asistencias. Además del argentino, futbolistas como Diego Lainez, Juan Brunetta y Ozziel Herrera mostraron su mejor versión a lo largo del campeonato. Los felinos son un conjunto compacto, sólido y un rival muy difícil de vencer.

1. Toluca

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El vigente campeón de la Liga MX parte como favorito para refrendar su título. La escuadra dirigida por Antonio “Turco” Mohamed se adueñó del liderato y mantuvo un nivel sobresaliente de principio a fin. Los Diablos Rojos cuentan con Paulinho, uno de los campeones de goleo de la temporada. La gran incógnita del conjunto escarlata es si podrán recuperar a Alexis Vega para los cuartos de final y, en caso de hacerlo, en qué estado llegará el delantero, quien registró cuatro goles y nueve asistencias durante la fase regular.