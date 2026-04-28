Los equipos más perjudicados y los más beneficiados por la convocatoria de la selección mexicana en la Liguilla

La mañana de este martes, la selección mexicana anunció su llamado de jugadores de la Liga MX para la concentración de 40 días. Son 20 jugadores de los cuales 12 tienen boleto a la Copa del Mundo. El resto del grupo se trata de piezas de equipos ya eliminados dentro del torneo local y que fungirán como sparrings.

Siendo el caso, más de un equipo de la Liga MX se ve golpeado al perder una o más piezas vitales dentro de su plantilla para la liguilla. Mientras que otro grupo celebra el cómo sus rivales se han visto debilitados de la noche a la mañana.

La cantidad de seleccionados que perderá cada equipo clasificado a la liguilla #Clausura2026



5️⃣ 🐐Chivas

2️⃣ 👹Toluca

1️⃣ 🐾Pumas

1️⃣ 🚂Cruz Azul

1️⃣ 🦅América

❌ 🐯Tigres

❌ 🇫🇮Pachuca

❌ 🦊Atlas



¿Qué opinas?#SeleccionMexicana #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/59jsHfNbgI — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) April 28, 2026

Sin la menor duda, el gran perdedor es Chivas. El cuadro del Guadalajara tendrá que liberar a cinco jugadores en las siguientes horas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Todos ellos titulares y además, un par suele portar la cinta de capitán juego a juego.

Después de Chivas, Toluca también recibió un golpe, aunque no tan duro como se estimaba. El bicampeón de la Liga MX libera a Alexis Vega y Jesús Gallardo. Sin embargo, logran "retener" a Everardo López y Marcel Ruíz, quienes en un principio parecía estarían dentro del llamado final de Javier Aguirre.

Toluca v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Otros tres equipos de liguilla que sufren afectaciones dentro de su plan de acción son América, Cruz Azul y Pumas. Los primeros sueltan a su mejor defensor, Israel Reyes. Los segundos liberan a su capitán y mejor futbolista, Erik Lira. Mientras que los de la UNAM sorprenden con la proyección de Guillermo Martínez.

Siendo el caso, hay tres equipos que resultan ganadores del plan de 40 días. Se trata de Pachuca, Atlas y Tigres. Ninguno de ellos manda jugadores a selección mexicana. Y en el caso específico de los de la UANL, no sólo tendrán plantel completo, se medirán a unas Chivas desarmadas.