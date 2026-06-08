Los equipos que buscarían contratar a Raúl Jiménez tras su salida del Fulham

Raúl Jiménez no seguirá en el Fulham para la próxima temporada de la Premier League. A pesar de ser el segundo mejor goleador de los Cottagers en la campaña 2025/2026, el club tomó la decisión de no renovar el contrato del delantero de la selección mexicana.

El 'Lobo de Tepeji', de 35 años, se encuentra en el radar de varios equipos de la Liga MX. Se espera que los clubes más poderosos del futbol mexicano traten de convencerlo para convertirlo en su fichaje estrella para el torneo Apertura 2026.

A continuación te presentamos a los equipos que recibirían a Jiménez con los brazos abiertos:

5. Tigres

America v Tigres UANL - Apertura 2013 Liga MX Playoffs | LatinContent/GettyImages

Tigres necesita un delantero centro de garantías para el próximo torneo. El conjunto de la UANL ya no contará con André Pierre Gignac y jugadores como Rodrigo Aguirre e Iván López no terminan por convencer. Raúl Jiménez sería una solución en el corto plazo para los felinos, aunque tendrían una gran competencia para contratar al agente libre.

4. Monterrey

FBL-MEXICO-AMERICA-MONTERREY | AFP/GettyImages

Monterrey necesita dar un golpe de autoridad en la liga después de varios años en la mediocridad. La directiva ha dado pasos en la dirección correcta tras la contratación de Matías Almeyda. Ahora necesitan jugadores de primer nivel que puedan dar resultados inmediatos. Raúl Jiménez podría ser una gran opción para Rayados: vive un buen presente, tiene experiencia, es profesional y no es un simple goleador, sino un futbolista que se asocia de gran manera con sus compañeros. Deberán presentar una gran propuesta para convencer al 'Lobo de Tepeji'.

3. Cruz Azul

America v Cruz Azul - Clausura 2013 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque pudiera parecer una locura, Cruz Azul podría ser uno de los equipos interesados en fichar a Raúl Jiménez este verano. La Máquina Celeste necesita un delantero centro para el Apertura 2026. Tanto Nicolás Ibáñez como Gabriel 'Toro' Fernández no han podido ser el nueve que los cementeros necesitan. En este contexto, los celestes, actuales campeones de la Liga MX, cuentan con un proyecto lo suficientemente interesante y un gran presupuesto para tratar de convencer al ariete mexicano.

2. América

America v Toluca - Apertura 2013 Liga MX Playoffs | Miguel Tovar/GettyImages

Raúl Jiménez nunca ha ocultado su deseo por regresar al Club América, equipo en el que se formó como futbolista profesional. El delantero originario de Hidalgo salió de la institución a mediados de 2014 para fichar con el Atlético de Madrid y podría regresar al Nido 12 años después. André Jardine, extécnico de las Águilas, reveló recientemente que Raúl siempre ha estado en el radar del cuadro azulcrema. ¿La directiva americanista podrá convencer a Jiménez de volver a Coapa en este mercado de fichajes?

1. Wolverhampton

Wolverhampton Wanderers v Burnley FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Raúl Jiménez luchó por consolidarse en el futbol europeo. Tras pasos irregulares en el Atlético de Madrid y el Benfica, el delantero mexicano encontró su mejor momento en el Wolverhampton Wanderers, equipo en el que militó entre 2019 y 2023. De acuerdo con los reportes más recientes, los Wolves, que descendieron a la Championship en la temporada 2025/2026, estarían interesados en que su máximo goleador histórico en la Premier League regrese a sus filas para buscar el ascenso el siguiente torneo. Esta sería una gran opción en caso de que Raúl busque mantenerse en Europa.