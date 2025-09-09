Los equipos que más veces ganaron la Champions League

La Champions League es la máxima competición a nivel de clubes. Todos los equipos sueñan con ganarla, pero solo unos pocos elegidos han logrado levantar la Orejona y proclamarse campeones de Europa.

En la edición 2023/24, el Real Madrid superó al Borussia Dortmund y levantó el 15to título en su gloriosa historia. Ahora, con un nuevo y revolucionario formato en la fase de la liga, los españoles irán otra vez por todo paa sumar una nueva corona. Mientras, el PSG defenderá el título de campeón tras consagrarse por primera vez en su historia.

¿Qué equipos han ganando más veces la Champions Legue?

6. Ajax - 4

El equipo holandés es uno de los más laureados en la historia del fútbol europeo. Han pasado por sus filas multitud de jugadores que pasaron a la historia como el propio Johann Cruyff. Hace unos años estuvieron cerca de dar la campanada y lograr su quinta Champions, pero finalmente cayeron en semifinales frente al Tottenham.

5. Barcelona - 5

El equipo culé, que hace unos años era considerado el típico “pierde finales”, ya se ha quitado ese cartel de encima. Ha logrado vencer las cuatro últimas que ha disputado en tan solo quince años. Las últimas temporadas lo ha pasado bastante mal en esta competición, cayendo eliminado por contundentes derrotas en la rondas previas a la final.

4. Liverpool - 6

Steven Gerrard alzó la copa para el Liverpool en 2005 | IMAGO / PA Images

El Liverpool es el mejor equipo a nivel europeo de toda Inglaterra. Duplica al segundo conjunto inglés con más Champions. La última la lograron en 2019 gracias a aquella máquina arrolladora que era el Liverpool de Klopp.

3. Bayern Múnich - 6

Considerado de toda la vida un equipo ganador. Es uno de los conjuntos más peligroso del mundo, con una lista de estrellas en sus filas. El club bávaro es, temporada tras temporada, candidato a conquistar la Champions y siempre se espera que llegue lejos en la competición.

2. Milan - 7

Paolo Maldini celebró la conquista de la Champions con el Milan | IMAGO / Colorsport

El equipo italiano son el segundo con más trofeos de Champions de toda la historia. Por sus filas han pasado los mejores jugadores de todos los tiempos, de ahí su increíble palmarés. Llevan una sequía importante en Europa, pues han estado varios años sin jugar la máxima competición.





1. Real Madrid - 15

REAL MADRID ARE CHAMPIONS OF EUROPE FOR THE 15TH TIME! 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/PHACCFZSOM — BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2024

El líder mundial de este título. Nadie se acerca lo más mínimo a las cifras que ha marcado el Real Madrid. A principios de siglo, el equipo blanco y el Milan se encontraban empatados en la primera posición, pero dos décadas después la distancia se ha hecho abismal. Difícilmente veremos a un equipo capaz de alcanzarles.

Equipos que han conquistado la Champions League

Equipo Número de títulos Años campeón Real Madrid (España)

15 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 AC Milán (Italia)

7 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 Liverpool (Inglaterra)

6 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 Bayern Múnich (Alemania)

6 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 FC Barcelona (España)

5 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 Ajax (Países Bajos)

4 1971, 1972, 1973, 1995 Inter de Milán (Italia) 3 1964, 1965, 2010 Manchester United (Inglaterra) 3 1968, 1999, 2008

Juventus (Italia) 2 1985, 1996 Benfica (Portugal) 2 1961, 1962 Chelsea (Inglaterra) 2 2012, 2021 Nottingham Forest (Inglaterra) 2 1979, 1980

Porto (Portugal) 2 1987, 2004 Celtic de Glasgow (Escocia) 1 1967 Hamburgo (Alemania) 1 1983 Steaua de Bucarest (Rumanía ) 1 1986

Olympique de Marsella (Francia) 1 1993 Borussia Dortmund (Alemania) 1 1997 Feyenoord (Países Bajos) 1 1970 Aston Villa (Inglaterra) 1 1982 PSV (Países Bajos) 1 1988 Estrella Roja (Serbia) 1 1991 PSG (Francia) 1 2025

