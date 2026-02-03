Los equipos que tocan la puerta de Nicolás Ibáñez sobre el cierre del mercado

El mercado de fichajes se mueve alrededor de Nicolás Ibáñez, cuyo futuro en Tigres UANL parece sentenciado. En la interna felina se da por hecho que el delantero no entra en los planes deportivos y que el club buscará activamente una salida inmediata.

La postura es clara desde el cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro, quien ya habría comunicado que no cuenta con Ibáñez para el cierre del torneo. Tigres considera prioritario liberar su plaza y su carga salarial, incluso aceptando fórmulas flexibles para concretar la operación.

De ser un "descarte" de Tigres a qué 3 equipos se "peleen" su fichaje:



->NY Red Bulls (MLS)

->Atlas

->San Luis



En ese contexto, la Major League Soccer aparece como una vía concreta. El delantero argentino cuenta con un ofrecimiento formal del New York Red Bulls, equipo que busca reforzar su ataque con un perfil experimentado y que ve en Ibáñez una oportunidad de mercado.

La opción estadounidense seduce por estabilidad contractual y protagonismo inmediato, dos factores que hoy no están garantizados en Tigres. Además, el calendario y el ritmo de la MLS juegan a favor de una adaptación rápida, algo que el entorno del jugador valora en esta etapa de su carrera.

Sin embargo, Ibáñez también mantiene opciones abiertas dentro de la Liga MX. En México, dos clubes han levantado la mano. Uno de ellos es Atlas, que busca un reemplazo directo tras la salida de Uros Durdevic rumbo a Monterrey.

El perfil de Ibáñez encaja en el proyecto rojinegro por experiencia y conocimiento del medio. Atlas valora su capacidad para fijar centrales y competir físicamente, cualidades que consideran necesarias tras perder a su referente ofensivo en pleno mercado invernal.

El otro club que analiza su incorporación es Atlético de San Luis. En el Alfonso Lastras contemplan escenarios ante la posible salida de Joao Pedro, quien tiene sobre la mesa una oferta avanzada de Cruz Azul y podría dejar vacante la posición de centro delantero.

San Luis ve en Ibáñez un sustituto natural por recorrido y adaptación inmediata, aunque todo dependerá de cómo se resuelva primero el futuro de Joao Pedro. La dirigencia potosina no descarta moverse rápido si el dominó comienza a caer.

Con menos de una semana de mercado abierta en la Liga MX, el caso de Nicolás Ibáñez se perfila como uno de los movimientos a seguir. Tigres quiere resolver cuanto antes, el jugador busca minutos y protagonismo, y varios clubes esperan el momento justo para activar la operación.

