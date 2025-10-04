Los espectaculares números de Vinicius Jr. en la temporada 2025/2026 de LaLiga
En el partido correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid y el Villarreal igualaron sin goles al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, los merengues salieron con gran intensidad y, apenas dos minutos después del reinicio, Vinicius Junior abrió el marcador, con un poco de suerte.
En los primeros 45 minutos, ambos equipos generaron pocas ocasiones de peligro, lo que llevó a anticipar un segundo tiempo más abierto. Fue entonces cuando un cambio de juego encontró a Kylian Mbappé, quien peinó el balón hacia la banda izquierda, dejándolo en los pies del futbolista brasileño. Este, sin dudar, encaró hacia el centro del área.
Fiel a su estilo, Vinicius Junior realizó un par de recortes y, al encontrar el arco despejado, disparó con potencia. El balón golpeó la pierna de Santi Comesaña, desviándose hacia la portería defendida por Arnau Tenas, marcando así el cuarto gol del futbolista merengue en la presente temporada.
Al minuto 69, el delantero brasileño volvió a marcar, esta vez de penalti. Vini fue derribado dentro del área y cobró la pena máxima para poner el 2-0 a favor del Real Madrid.
Con su doblete ante el Submarino Amarillo, Vinicius Junior alcanzó cinco tantos y cuatro asistencias en ocho partidos disputados esta temporada. De acuerdo con el periodista Alexis Martín Tamayo, este es el primer doblete que anota el jugador merengue desde enero de este año.
Frente al Real Oviedo, marcó y asistió; ante el Mallorca, anotó en el minuto 72; contra el Espanyol, también convirtió; frente al Levante, logró un gol y una asistencia; y en la derrota ante el Atlético de Madrid, aportó una asistencia.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.