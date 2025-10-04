En el partido correspondiente a la Jornada 8 de LaLiga, el Real Madrid y el Villarreal igualaron sin goles al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, los merengues salieron con gran intensidad y, apenas dos minutos después del reinicio, Vinicius Junior abrió el marcador, con un poco de suerte.



En los primeros 45 minutos, ambos equipos generaron pocas ocasiones de peligro, lo que llevó a anticipar un segundo tiempo más abierto. Fue entonces cuando un cambio de juego encontró a Kylian Mbappé, quien peinó el balón hacia la banda izquierda, dejándolo en los pies del futbolista brasileño. Este, sin dudar, encaró hacia el centro del área.



Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Fiel a su estilo, Vinicius Junior realizó un par de recortes y, al encontrar el arco despejado, disparó con potencia. El balón golpeó la pierna de Santi Comesaña, desviándose hacia la portería defendida por Arnau Tenas, marcando así el cuarto gol del futbolista merengue en la presente temporada.

Al minuto 69, el delantero brasileño volvió a marcar, esta vez de penalti. Vini fue derribado dentro del área y cobró la pena máxima para poner el 2-0 a favor del Real Madrid.

Con su doblete ante el Submarino Amarillo, Vinicius Junior alcanzó cinco tantos y cuatro asistencias en ocho partidos disputados esta temporada. De acuerdo con el periodista Alexis Martín Tamayo, este es el primer doblete que anota el jugador merengue desde enero de este año.

RMA 2-0 VLL (69') - Penalti muy claro a Vinicius que Mbappé le deja lanzar al propio Vini, que logra su primer doblete con el Real Madrid desde el 22 de enero (al Salzburgo, en Champions League).



Vinicius había fallado los 2 últimos penaltis que había lanzado. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 4, 2025

Frente al Real Oviedo, marcó y asistió; ante el Mallorca, anotó en el minuto 72; contra el Espanyol, también convirtió; frente al Levante, logró un gol y una asistencia; y en la derrota ante el Atlético de Madrid, aportó una asistencia.