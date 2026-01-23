Los fichajes caídos de Cruz Azul en los últimos años

Muchos aficionados de Cruz Azul ya se relamían los bigotes para ver al colombiano Miguel Borja defender la casaca celeste en el Clausura 2026, de la Liga MX, sin embargo, ya no será así.



Este jueves se pudo saber que el delantero abandonó el país para viajar a su natal Colombia, aparte que habría optado por vivir una aventura en el Medio Oriente, todo gracias a que la directiva cementera no pudo liberar una plaza de No Formado en México, ya que no han logrado acomodar al mediocampista polaco Mateusz Bogusz.



Debido a esto, La Máquina Celeste se pierde la oportunidad de contar con un goleador comprobado porque El Colibrí ha defendido los colores de clubes como el Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe de su país, el Palmeiras y el Gremio de Brasil, así como el River Plate de Argentina, además de ser el máximo goleador cafetalero en la historia de la Copa Libertadores junto a su compatriota Antony de Ávila, gracias a sus 29 tantos. De hecho, también es el máximo anotador de su país en la Copa Sudamericana con 15 tantos.



Es hora de recordar otros fichajes que se le han caído a Cruz Azul en los últimos años:

1. Luka Jovic

Luka Jovic | Charlie Crowhurst - UEFA/GettyImages

Apenas el semestre pasado, el equipo no pudo cerrar el fichaje del delantero serbio, algo que decepcionó a los aficionados.



El seleccionado de Serbia había quedado libre tras su paso por el AC Milán de Italia, así que la mira de la directiva estaba puesta en traerlo para el Apertura 2025.



El director deportivo, el uruguayo Iván Alonso, platicó directamente con el atacante durante su última etapa con los rossoneri, hasta habían acordado los temas contractuales con su entorno, sin embargo, rechazó el ofrecimiento para apostar por el AEK Atenas de Grecia.

2. Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré | Eurasia Sport Images/GettyImages

El colombiano del Internacional Porto Alegre de Brasil ha sonado varias veces para venir a México, ya sea con Pumas, Tigres o Cruz Azul, sin que nadie haya podido concretar su fichaje.



Fue en el Apertura 2023 cuando La Máquina quería hacerlo su fichaje estelar, no obstante, pese a que las negociaciones continuaban, el entonces atacante del Eintracht Frankfurt de Alemania quería continuar en el Viejo Continente, así que aceptó unirse al Werder Bremen de Alemania.

3. Luis Suárez

Luis Suárez | Carmen Mandato/GettyImages

En el Clausura 2023, el equipo de La Noria sorprendió porque quería dejar caer una ‘bomba’ con la contratación del Pistolero.



La noticia se dio porque el delantero uruguayo había quedado como agente libre tras finalizar su segunda etapa con el Nacional Montevideo de su país.



En palabras del histórico guardameta de la institución celeste, Óscar ‘Conejo’ Pérez, el fichaje estuvo a nada de darse, sin embargo, el actual jugador del Inter Miami estaba viendo el tema de su familia, ya que quería estar cerca de ellos, por lo que optó por firmar con el Gremio de Brasil, así lo indicó a ESPN.

4. Matheus Dória

Matheus Dória | Jam Media/GettyImages

El defensa acaba de marcharse del fútbol mexicano para unirse al Sao Paulo de Brasil, luego que estuviera en varias ocasiones con la posibilidad de representar a México tras haber terminado su naturalización.



El ex de Atlas vivió su mejor etapa con la casaca de Santos Laguna, por eso, tanto Cruz Azul como América lo querían en sus filas, siendo el primero el que estuvo más cerca de concretarlo.



Supuestamente el brasileño estaba por ser anunciado como refuerzo para el Apertura 2023, incluso entrenó con la indumentaria del club, empero, todo se cayó por un aparente problema hepático que fue detectado en los exámenes médicos, con el sudamericano negando dicha información.



Al final, retornó a la Comarca.

5. Eduardo Aguirre

Eduardo Aguirre | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

En ese mismo Apertura 2023, el delantero mexicano estuvo a nada de ser refuerzo de Cruz Azul, pero también hubo un paso atrás.



El Mudo estaba listo para jugar con uno de los clubes más grandes de México, pero los exámenes médicos arrojaron que sufría de hernias discales, las cuales ya habían sido operadas, aunque no extraídas en su totalidad. Gracias a esto, La Máquina optó por darle las gracias, causando el enojo del goleador del Atlas.