La historia del Manchester City nos habla de un equipo plagado de figuras que han llegado a la institución después de una fuerte inversión monetaria, misma que les ha valido convertirse en uno de los mejores clubes del mundo y un referente en la Premier League, misma que ya han logrado ganar en 10 ocasiones.

El 2008 fue un parteaguas para este club ya que Mansour bin Zayed Al-Nahyan decidió convertirse en máximo inversionista y así, con una inyección superior a los 200 millones de euros, lograr ocho campeonatos del máximo circuito inglés, además de tres FA Cup, una Champions League y algunos trofeos más.

Naturalmente son de los equipos que mayor inversión tienen y esto se debe a la alta competencia que se vive en el futbol de Europa, así que aquí enlistamos a los fichajes más caros en la historia del conjunto Citizen.

10. Raheem Sterling - 63.7 millones de euros

Manchester City v Real Madrid Semi Final Leg One - UEFA Champions League | James Williamson - AMA/GettyImages

Guardiola apostó por Sterling en 2015 al verlo como una joya inglesa capaz de dar un salto de nivel. Venía de destacar en el Liverpool, pero en el City vivió sus mejores momentos, siendo protagonista durante varias temporadas.



Superó los 300 partidos con el club y fue clave en múltiples títulos antes de emprender una nueva etapa en el Chelsea. Además es recordado por vestir la camiseta de todos los grandes ingleses, sumando al Arsenal y exceptuando al Manchester United.

9. Aymeric Laporte - 65 millones de euros

Manchester City v Leeds United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Laporte rompió récords en 2017 al convertirse en el defensa más caro del mundo, una marca que luego sería superada por Harry Maguire. En el City se adueñó de la zaga y fue durante varias temporadas el líder defensivo del equipo, respaldando con rendimiento los 65 millones pagados al Athletic Club.



Tras cinco años defendiendo la camiseta citizen y después de conseguir 15 títulos con la camiseta azul, decidió cerrar su etapa rumbo a Arabia con el Al-Nassr y posteriormente terminar en los Leones.

8. João Cancelo - 65 millones de euros

Manchester City v RB Leipzig: Group A - UEFA Champions League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Procedente de la Juventus, Cancelo llegó al City con cartel de lateral de élite en Europa y lo confirmó sobre el terreno de juego. Era tan completo que podía rendir tanto en defensa como en el centro del campo, convirtiéndose en una pieza multiuso para Guardiola.



Las situaciones fuera del campo terminaron por empujar su salida, primero al Bayern y después al Barcelona, pero eso no le quita estar considerado como uno de los jugadores más costos en la órbita ciudadana.

7. Riyad Mahrez - 67.8 millones de euros

UEFA Champions League final"Manchester City FC v FC Internationale Milano" | ANP/GettyImages

El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016 tuvo muchos héroes, pero Mahrez fue uno de sus motores creativos. Su irrupción en Inglaterra fue la de un extremo diferente, desequilibrante y con olfato de gol.



Guardiola no dejó pasar la oportunidad y lo llevó a la escuadra Citizen, donde se adaptó al sistema y respondió con rendimiento y títulos, justificando cada minuto en el campo.

6. Rodri - 70 millones de euros

Manchester City v A.F.C. Bournemouth - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Es el hombre silencioso dentro del terreno de juego. Rodri llegó en 2019 y fue creciendo hasta convertirse en una pieza estructural del City. Su ausencia se nota como pocas, porque el equipo pierde equilibrio, control y orden.



Además, su nombre quedó grabado en la historia del club al marcar el gol que les dio su primera Champions League al derrotar 1-0 al Inter de Milán, el tanto más valioso que podía existir.

5. Rúben Dias - 71.6 millones de euros

Manchester City v Sunderland - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Forjado desde niño en el Benfica, Dias dio el salto definitivo cuando el Manchester City decidió apostar fuerte por él. Más de 71 millones de euros por otro central que respondió con liderazgo, solidez y jerarquía casi de manera inmediata.



Su impacto en la Premier League fue tan grande que hoy es considerado uno de los mejores defensas que ha visto la competición en los últimos diez años.

4. Omar Marmoush - 75 millones de euros

Manchester City v Sunderland - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El City apostó por el egipcio en el invierno de 2025 buscando soluciones urgentes en un campeonato que fue poco más que irregular tanto en liga como en Champions League.



El atacante venía de romperla en la Bundesliga con el Eintracht Frankfurt, firmando números de élite: 15 goles y 10 asistencias en apenas 17 partidos de la temporada 2024/2025. Su llegada al Etihad fue una inyección de energía y gol.

3. Kevin De Bruyne - 76 millones de euros

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-FULHAM-MAN CITY | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

El cerebro belga por excelencia del futbol actual. De Bruyne volvió a Inglaterra en 2015 tras brillar en Alemania, primero con el Werder Bremen y después explotando en el Wolfsburgo.



Su etapa previa en el Chelsea con José Mourinho no fue la mejor, pero con Guardiola encontró su revancha futbolística. Fue así como se transformó en el mediocampista más influyente de la última década en Inglaterra.

2. Josko Gvardiol - 90 millones de euros

Manchester City v Sunderland - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los grandes equipos se arman desde atrás, y el City siempre lo ha tenido claro. En 2023 rompió el mercado al convertir a Gvardiol en el defensor más caro de la historia.



Lanzó una inversión de 90 millones de euros por un central que se hizo en el RB Leipzig y era seguido por media Europa. Su fichaje fue una declaración de guerra, blindar la defensa con un jugador llamado a marcar época.

1. Jack Grealish - 117.5 millones de euros

Manchester City FC v Nottingham Forest FC - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Un talento como pocos en el futbol inglés moderno. Grealish aterrizó en el City en 2021 tras ser emblema absoluto del Aston Villa, donde jugaba con la libertad de quien manda y decide todo.



Su adaptación al engranaje de Guardiola no fue inmediata, acostumbrado a monopolizar el balón, pero entendió rápido que había que compartir protagonismo. Cuando ajustó su juego y aprendió a soltar antes la pelota, explotó. En la temporada 2022/23 fue una pesadilla constante para las defensas y el socio ideal de Haaland.