Los futbolistas con más asistencias en la historia del fútbol a nivel de selecciones

Lionel Messi sigue despertando fanatismo e incredulidad. El magnetismo que compone su presencia dentro de un campo de juego es total, para compañeros, rivales y por supuesto, los miles de aficionados que están en cada partido suyo.

El delantero volvió a hacer historia con la Selección Argentina: el astro rosarino dio dos pases gol en la victoria de la Albiceleste ante Puerto Rico por 6-0 y se convirtió en el máximo asistidor en la historia del fútbol a nivel de selecciones.

El capitán del conjunto campeón del mundo en Qatar 2022 habilitó a Gonzalo Montiel en el segundo gol y a Lautaro Martínez en el sexto para sellar la goleada en Miami y llegó a 60 asistencias oficiales vistiendo la camiseta nacional.

La diferencia con sus perseguidores en la Selección Argentina es notoria, pues el segundo lugar lo ocupa Ángel Di María con 28 pases de gol, seguido de cerca por el ícono Diego Maradona, quien dejó su marca en 26 asistencias.

10. Carlos Valderrama (40)

COLOMBIA V GREECE | Simon Bruty/GettyImages

Fue un mediocampista de muy buena técnica, participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Fue incluido como miembro FIFA 100 por Pelé y ocupa el 39.º lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX publicado por la IFFHS en 2004.

9. Pelé (40)

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Una de las principales figuras de la historia del fútbol tuvo un gran número de asistencias habiendo llegado a ese número solo con 24 años, con 55 partidos disputados y 83 goles.

8. James Rodríguez (41)

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

De las 41 asistencias del crack colombiano, 14 fueron en Eliminatorias y amistosos, 9 en Copa América y 4 disputando Copas del Mundo. Es la gran figura del plantel cafetero y aspira a seguir aumentando esa lista.

7. Akram Afif (44)

Qatar v Kyrgyzstan - FIFA World Cup Asian Qualifier | Simon Holmes/GettyImages

Además de este gran número de asistencias, fue dos veces futbolista asiático del año (2019-2023), además de obtener la Copa de Asia AFC 2023.

6. Kevin De Bruyne (49)

Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier | James Gill - Danehouse/GettyImages

Kevin De Bruyne tiene 49 asistencias en la Selección de Bélgica, logradas en sus más de 100 partidos disputados con el equipo nacional. Estas asistencias, combinadas con sus 49 goles, lo han ayudado a participar en 76 goles durante este más de centenar de partidos.



5. Sandor Kocsis (51)

Sandor Kocsis | Keystone/GettyImages

A Kocsis se lo conoce, además, por ser un goleador prolífico, anotando 11 goles en el Mundial de 1954 y un total de 75 goles en 68 partidos con la selección húngara.

4. Ferenc Puskás (53)

Ferenc Puskas | Robert Stiggins/GettyImages

Ferenc Puskás es reconocido por tener 53 asistencias con la selección de Hungría, según algunas fuentes. También es el máximo goleador en la historia de la selección húngara con 84 goles. Su talento como goleador y creador de juego lo consolidó como una de las leyendas del fútbol.

3. Landon Donovan (58)

Landon Donovan #10 | Tom Hauck/GettyImages

Comenzó a jugar para su selección desde muy joven y ha sido siempre uno de sus jugadores más notables, tanto en las selecciones inferiores como en la absoluta. Disputó el Mundial Corea-Japón 2002, donde llegó hasta cuartos de final, perdiendo ante la Alemania subcampeona de dicho torneo. Además, jugó el de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Es el máximo goleador con 57 goles junto a Clint Dempsey y es el segundo jugador con mayor cantidad de partidos en la selección.





2. Neymar (58)

Soccer - International Friendly - Brazil vs. Scotland | ben radford/GettyImages

El delantero de Brasil llegó a 58 asistencias y ante la falta de convocatorias de Ancelotti, DT de la Canarinha, parece dificil pensar que pueda ampliar el número. Las estadísticas de Ney con la selección brasileña de fútbol es ser el máximo goleador, con 79 goles y máximo asistidor con 58 asistencias.





1. Leo Messi (60)

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Megan Briggs/GettyImages

El argentino llegó a 60 asistencias pero tiene grandes posibilidades de seguir aumentando el número y dejar el techo muy alto, ante tantos partidos amistosos y el próximo Mundial 2026. Si sumamos todas las asistencias de su carrera, Messi quedó a solo dos de las 400 en 1.129 partidos. A esto se le suma la carrera por los mil goles en la que ya lleva 886.