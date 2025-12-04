Los futbolistas con más partidos disputados en la historia de los Mundiales

A lo largo de casi un siglo de historia, el Mundial de fútbol ha sido el escenario donde las mayores leyendas de este deporte han escrito sus páginas más memorables.

Es cierto que algunos de los principales exponentes vitalicios de la disciplina no lograron levantar el anhelado trofeo universal; sin embargo, su constancia, disciplina y calidad les convierte en símbolos del certamen. Tanto es así que ingresaron en el exclusivo grupo de los jugadores que mayor cantidad de desafíos disputaron.

Por consiguiente, se repasarán los 10 jugadores con más partidos jugados en las fases finales de los Mundiales, sin incluir Eliminatorias ni fases previas de clasificación.

10. Cafú | Brasil (20 partidos)

El mítico Cafú también dejó su huella en los Mundiales | IMAGO / Super Express

El mítico Pendolino accionó en cuatro Mundiales (1994, 1998, 2002 y 2006), totalizando 20 encuentros, aunado a erigirse en el único futbolista en la historia en participar en tres finales consecutivas, tras coronarse con La Canarinha en Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002, donde fue el capitán y levantó el trofeo, y ser subcampeón en Francia 98.



Su velocidad y capacidad ofensiva le llevaron a adueñarse del lateral diestro de la Seleçao durante 12 años.

9. Grzegorz Lato | Polonia (20 partidos)

Antes de la era Robert Lewandowski, Polonia contaba con dos referentes vitalicios en la demarcación de delantero: Włodzimierz Lubański y Lato. Este último, quien también actuaba de extremo, logró 10 goles (ocupa el lugar 14 en el ranking de todos los tiempos) en 20 encuentros de Copa del Mundo (1974, 1978 y 1982), incluyendo siete en una edición del 74 en la que salió máximo realizador del certamen y ayudó a su nación a finalizar tercera.



Hoy con 75 años de edad, permanece igualado en la novena posición en apariciones totales de la prestigiosa justa de FIFA, empatado con los alemanes Bastian Schweinsteiger y Philipp Lahm, igual que el argentino Javier Mascherano, el ex portero francés Hugo Lloris y el propio Cafú.

8. Diego Armando Maradona | Argentina (21 partidos)

Diego Armando Maradona guio a Argentina a ganar el Mundial del 86 | IMAGO / Newscom / GDA

Muy pocos han cosechado la resonancia mediática y social del Pelusa, dueño de ocho dianas en 21 cotejos mundialistas, repartidos en las citas de 1982, 1986, 1990 y 1994.



Claro que, jamás se olvidarán las cinco anotaciones de Diego en México 86, cuando alcanzó la cúspide al conducir a la Argentina a coronarse monarca, resaltando sus míticas batallas frente a Inglaterra en cuartos, con un tanto de eslalon de 40 metros y otro, el de "La Mano de Dios", y contra Bélgica en semis, también marcando un golazo. De hecho, Maradona no pudo ampliar sus prestaciones en estos torneos a raíz de la suspensión sufrida tras los primeros dos juegos en USA 94 a raíz de consumir sustancias prohibidas.

7. Władysław Żmuda | Polonia (21 partidos)

Żmuda fue el capitán de Polonia en el Mundial de España 82 | IMAGO / WEREK

Polonia no ha vuelto a tener una generación dorada como aquella de los 70's y 80's, en la que coleccionó dos terceros puestos en Mundiales (1974 y 1982).



Pues en el centro de la zaga de Las Águilas durante los certámenes del 74 (siete partidos), 78 (seis) , 82 (siete) y 86 (sólo disputó uno) estaba Żmuda, capitán general y uno de los defensas más sólidos de la época.

6. Uwe Seeler | Alemania (21 partidos)

Uno de los mayores Ídolos del fútbol alemán y primer gran killer de La Mannschaft, que participó en cuatro Copas del Mundo corridas (1958, 1962, 1966 y 1970), registrando nueve dianas en 21 choques, y siendo subcampeón en Inglaterra 66.



Por si fuera poco es junto a Pelé, su coterráneo Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, uno de apenas cinco jugadores en marcar en cuatro mundiales distintos.

5. Cristiano Ronaldo | Portugal (22 partidos, aún en activo)

Cristiano Ronaldo marcó un hat-trick ante España en su primer partido de la Copa del Mundo de 2018 | IMAGO / Newscom World

Un sólo humano ha perforado redes en cinco ediciones (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) del mejor torneo de selecciones del planeta: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. En efecto, el ex artillero de Manchester United, Real Madrid y Juventus marcha quinto en este escalafón, dado que ha saltado al césped mundialista en 22 ocasiones, anotando ocho veces.



Y probablemente seguirá escalando peldaños, debido a que sigue vigente en rol de capitán y centro-atacante titular de una Portugal que llegará con altas aspiraciones a llevarse la contienda de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Sin dudas, CR7 es insaciable

4. Paolo Maldini | Italia (23 partidos)

El legendario defensor italiano accionó en las Copas del Mundo de 1990, 1994, 1998 y 2002, motivo por el cual coleccionó 23 encuentros.



Pese a su enorme calidad y regularidad, nunca pudo levantar el anhelado trofeo de FIFA, al margen de que resultó fundamental para que La Nazionale alcanzara la final en USA 94, donde cayó en penales ante Brasil.

3. Miroslav Klose | Alemania (24 partidos)

Klose es el máximo goleador en la historia de los Mundiales | Witters Sport-Imagn Images

No era el más talentoso ni fuerte de la clase, pero este "bomber" alemán, nacido en Polonia, ostenta el récord de todos los tiempos en anotaciones mundialistas, cortesía de 16 en 24 compromisos, luego de actuar en las justas de 2002, 2006, 2010 y 2014, saliendo campeón de esta última con La Mannschaft.



Sin haber sido un "9" elitista a nivel de clubes, Klose dejó un sello inmortal en la principal competición futbolística del globo terráqueo.

2. Lothar Matthäus | Alemania (25 partidos)

🇩🇪 Lothar Matthäus, jugador de toda la cancha. 👏#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dX5piruj5y — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 10, 2024

El Balón de Oro de 1990 integra un exclusivo grupo de seis jugadores en disputar cinco Copas del Mundo, tras pisar el engramado en 1982 (dos veces), 1986 (siete), 1990 (siete), 1994 (cinco) y 1998 (cuatro).



Asimismo, quien se erigiera en capitán de la selección teutona y levantara el cetro en Italia 90, acumuló seis goles en estos eventos.

1. Lionel Messi | Argentina (26 partidos, aún en activo)

Leo Messi fue el MVP del Mundial de Qatar 2022 | Yukihito Taguchi-Imagn Images

Para buena parte de los entendidos, el todavía líder y referente de La Albiceteste cerró el debate sobre el GOAT del balompié en Qatar 2022 cuando comandó a su país a obtener la anhelada tercera estrella, convirtiéndose en el MVP del torneo, mejor asistidor y segundo en anotaciones.



Fue el broche de oro a una carrera, también legendaria en Mundiales, donde totaliza 26 partidos (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022) con 13 goles y dos premios de Más Valioso de la cita. De hecho, Leo no ha descartado defender la corona con Argentina en 2026, lo que incluso significaría su oportunidad de dar caza al mismo Miroslav Klose (16) en la cima de artilleros.

