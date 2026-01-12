Los futbolistas con más partidos jugados en la historia del América - rankeados

La grandeza que hoy ostenta el Club América está sustentada por los 16 títulos con los que hoy cuenta, mismos que no serían posibles sin los hombres que han dejado un legado en la institución, ya sea por sus goles, por los récords que impusieron que hoy parecen difíciles de alcanzar y por las apariciones que tuvieron en el terreno de juego durante su estadía en el club.

Por las filas azulcremas han militado un sin fin de futbolistas que han dejado su granito de arena y que con el paso del tiempo ayudaron a construir una identidad que va más allá del escudo o el color, como los casos de Cristóbal Ortega o Alfredo Tena, quienes vistieron la camiseta azulcrema por casi dos décadas.

10. Cuauhtémoc Blanco - 397 partidos

¡Feliz cumpleaños, Cuauhtémoc Blanco!



Eterno 10 de sangre Azulcrema

El 'Cuauh' tuvo cinco épocas vistiendo la camiseta azulcrema y eso le valió pertenecer al equipo por más de una década en la que consiguió además de cuatro títulos, ser considerado como uno de los emblemas de la institución por su carisma y determinación dentro del campo.



Blanco ocupa la décima plaza de jugadores con más partidos al contar con 397 juegos en sus espaldas, de los cuales 334 los disputó entre fase regular y liguilla del balompié mexicano.

9. Adrián Chávez - 401 partidos

El mítico Adrian Chávez

A mí gusto, de los arqueros infravalorados en la historia del club. Arquero sin tantos reflectores, serio, cumplidor y además fue multicampeón con el América. Sin duda está en el Olimpo Azulcrema.

Chávez es considerado uno de los mejores arqueros que ha pisado el nido de Coapa y eso ya es mucho decir por la calidad de porteros que han vestido esta camiseta. El mexicano ostenta ser el guardameta que más títulos ha conseguido al conseguir ocho trofeos.



Si bien debutó con el Atlético Español y tuvo un paso por Necaxa y León antes de llegar al Ame, este logró sumar 401 encuentros en su haber, siendo el segundo portero en este rubro.

8. Duilio Davino - 402 partidos

Duilio Davino como capitán del América en el Mundial de Clubes

Solo un partido por encima de Chávez se encuentra Davino, quien llegó a 402 partidos enfundado en la camiseta del América en los 10 años en los que fue parte del club más ganador de México.



El guanajuatense comenzó su carrera en los Tecos de la UAG en donde hizo un gran papel, situación que lo llevó a vestir la camiseta azulcrema en 1997 y a partir de ahí partido a partido comenzaría a escribir su propia historia.

7. Pavel Pardo - 407 partidos

Pavel Pardo como hace falta un refuerzo como este, esos dardos envenenados y esos tiros libres

De extracción rojinegra, el 'Bebé' comenzó su andar en el balompié azteca con el Atlas de Guadalajara, tuvo un breve paso por los Tecos y de ahí saltaría a un grande como lo es el América, en donde estuvo poco más de una década.



Su carrera no se destacó por ser el más ganador, de hecho solo ganó en dos ocasiones la liga y un Campeón de Campeones, pero su labor en medio campo fue vital para siempre ser tomado en cuenta como titular y así llegar a 407 partidos jugados.

6. Gonzalo Farfán - 413 partidos

GONZALO FARFÁN (AMÉRICA) vs Pumas, Final ída del Torneo 1990 - 1991, LigaMx.



(19 06 1991) pic.twitter.com/mLjMHC3yFt — Futbol de Barrio (@mxmusifutvideo) July 22, 2023

Este hombre llegó al Club América después de un paso por los Potros de Hierro del Atlante en donde se quedó con ganas de campeonar y no fue de cualquier forma, ya que firmó un contrato por diez años, algo que no se veía a menudo en esos tiempos.



Este pacto de una década rindió muchos frutos y es que Farfán logró salir campeón en diez ocasiones, una por año. Además, en este tiempo logró llegar a 413 partidos disputados.

5. Guillermo Ochoa - 433 partidos

¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro histórico Guillermo Ochoa!

La posición de portero suele sumar muchos partidos ya que si no es por alguna lesión importante, estos hombres suelen jugar cada fin de semana mientras mantengan su nivel y ese fue el caso de 'Paco Memo', quien en dos periodos que suman 10 años llegó a 433 encuentros disputados.



Si bien la trayectoria del guardameta se ha dado durante mucho tiempo en equipos como Ajaccio, Málaga, Standard de Lieja o AVS Futebol, el equipo de sus amores siempre ha sido el Ame, el único club con el que ha militado en México.

4. Luis Roberto Alves 'Zague' - 454 partidos

La afición del América siempre quiere más, porque sabe que el club nació para ganar.

- Luis Roberto Alves "Zague"

- Luis Roberto Alves “Zague” pic.twitter.com/MbCYiSZwFC — Saint-Guzman🇫🇷 TRI🏆🏆🏆 (@GuzmanCA1916) May 25, 2025

Su padre comenzó un legado lleno de calidad y 'Zague' no defraudó en lo absoluto, ya que además de convertirse en el futbolista con más goles marcados en la historia para el club americanista, con 188 tantos, es uno de los hombres que más apariciones tuvo, sumando 454 partidos.



Llegó a México a los 18 años justo en 1985, meses antes del fatídico terremoto que sacudió el centro del país, ahí pensó en volver a Brasil pero se enroló en las filas azulcremas, en donde debutó frente a la Universidad de Guadalajara en noviembre de ese mismo año.

3. Germán Villa - 528 partidos

Un jugador que corría todo el partido, un incansable que estuvo muchos años en el equipo y que nos regaló una estampa de festejo en CU, cantándole el Goya a la rebel.



Germán Villa...



Es leyenda?

Ídolo?

Crack?

Jugador importante?

O solo un jugador normal? pic.twitter.com/2TzmNbgBe6 — 🦅 (@1916Aguila) April 8, 2024

El denominado '8 pulmones' perteneció al club por 15 años y fue ahí que logró llegar a la suma de 528 partidos, mismos que le valieron para dar un salto al Viejo Continente con el Espanyol de Barcelona en donde apenas disputó 12 duelos.



Debutó en primera división contra el León en 1991, tuvo algunas pausas en su idilio amoroso con el Ave para irse a Necaxa y Querétaro, sin embargo, tal situación no avanzó y fue así que es hoy el top3 de jugadores con más apariciones con la camiseta amarilla.

2. Alfredo Tena - 555 partidos

¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro queridísimo Alfredo Tena!

Que sean muchísimos más, Capitán Furia



Que sean muchísimos más, Capitán Furia 🫶🔥 pic.twitter.com/GNqmkdU1yq — Club América (@ClubAmerica) November 21, 2024

El ‘Capitán Furia’ debutó con las Águilas el 26 de mayo de 1974 en un encuentro de alto calibre: la gran final del Campeón de Campeones frente al Cruz Azul, en donde para su mala fortuna cayeron frente a los cementeros, pero a partir de ahí comenzó una historia de éxitos.



Perteneció al equipo de sus amores por casi dos décadas y ahí jugó 555 ocasiones, de las cuales 512 fueron entre liga y liguilla del balompié azteca, en donde logró levantar 14 copas en su haber.

1. Cristóbal Ortega - 662 partidos

Cristobal es considerado el mejor futbolista que ha vestido la camiseta del esta institución y aunque siempre fue un hombre de bajo perfil, sus 14 títulos y sus 662 partidos disputados lo avalan como el máximo símbolo americanista en la historia.



José Antonio Roca lo debutó en un encuentro frente a Ciudad Madero un 3 de octubre de 1974 y a partid de ahí nunca más vistió otra camiseta hasta 1991 en donde decidió decirle adiós al futbol.

