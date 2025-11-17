Si hablamos de la historia grande de las Chivas de Guadalajara, estos nombres son prácticamente los arquitectos del llamado 'Campeonísimo, la generación que convirtió al Rebaño Sagrado en un equipo mítico, que hoy sigue siendo recordado por generaciones y que tiene un palmarés que pareciera casi imposible de destronar.

Han pasado décadas y décadas de esta grandiosa época que vivió la escuadra rojiblanca y todo apunta, a sabiendas de que hoy los tiempos en el futbol moderno son distintos, que no volveremos a ver a un jugador que pueda salir tantas veces campeón con esta camiseta como lo hicieron algunas grandes figuras en el pasado.

Chivas v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2017 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

En activo se encuentran Alan Pulido, quien fue campeón de Liga MX, Copa MX y CONCACAF Champions League, otros como Javier 'Chicharito' Hernández que antes de partir al Manchester United se coronó y también retumba el nombre de Isaac Brizuela, quien ganó dos Copa MX, una Liga MX y una Concachampions.

Las transferencias están a la orden del día, jugadores van y vienen y es por eso que aquí dejamos este conteo de los hombres que vistieron la camiseta de Chivas que lograron más títulos en su historia.

10. Francisco Jara - 12 títulos

¿Quién fue Francisco ‘Paco’ Jara? ¿Cuál es su legado en el Campeonísimo Guadalajara?



🏆🏆🏆🏆🏆 Así lo recordamos ⬇️https://t.co/4fukMZIWAf — CHIVAS (@Chivas) February 3, 2024

Es uno de los máximos asistidores en la historia del Rebaño Sagrado y su legado sigue intacto hasta el momento. Ganó cinco campeonatos de Liga y dos de Copa, además de cuatro Campeón de Campeones y una CONCACAF Champions League

9. Jaime 'Tubo' Gómez - 12 títulos

CURIOSIDADES DEL CLÁSICO TAPATIO

El portero que se puso a leer:

En 1955, Jaime "Tubo" Gómez, portero de Chivas, se sentó y se puso a leer una revista durante el partido contra Atlas, en clara burla hacia los aficionados rivales que lo insultaban.#Rayo⚡ ⚽ pic.twitter.com/BuzM7XQYp2 — Rayo González ⚡⚡ (@rgonzall) October 25, 2025

Siempre será recordado por sentarle a leer una revista durante un partido frente al Atlas, en una clara burla al acérrimo rival. Con su estilo único acumuló seis títulos de Liga, uno de Copa, cuatro Campeón de Campeones y uno de CONCACAF, además de siempre llevarse aplausos de la fanaticada.

8. Héctor Hernández - 13 títulos

JUGADORES FAMOSOS DE CHIVAS

Héctor Hernández

Lo ganó todo con Chivas y formó una dupla de época con Chava Reyes en el ataque. Fue el centro delantero del "campeonísimo", que probablemente es el mejor equipo en la historia del futbol.#Rayo⚡ ⚽ pic.twitter.com/lHx0he6rOw — Rayo González ⚡⚡ (@rgonzall) April 4, 2025

Fue el delantero elegante, fino y efectivo que siempre aparecía cuando el Guadalajara lo necesitaba, todo esto a pesar de tener al frenta Don Chava Reyes. Fue campeón seis veces en Liga, uno de Copa, cinco de Campeón de Campeones y uno más de CONCACAF.

7. Guillermo 'Tigre' Sepúlveda​ - 13 títulos

Este hombre creó y fue el futbolista rojiblanco por excelencia que más repudio le tenía al Atlas. En un Clásico Tapatío mostró su camiseta y les dijo "Con esta tienen". Salió campeón de Liga seis veces, una de Copa, cinco de Campeón de Campeones y una más de Concachampions.

6. Raúl 'Pina' Arellano - 13 títulos

Hoy recordamos con cariño a Raúl 'Pina' Arellano, artillerro de la época del Campeonísimo y leyenda Rojiblanca 🙌🇦🇹🏆 QEPD pic.twitter.com/D9mBiWjC5W — CHIVAS (@Chivas) September 28, 2018

La 'Pina', heredero de los Arellano en Chivas, logró salir campeón en seis ocasiones en Liga, cinco Campeón de Campeones, una Copa y una CONCACAF. Sentó las bases para que a la postre su hijo y nieto también levantarán títulos como rojiblancos.

5. Isidoro 'Chololo' Díaz - 15 títulos

Feliz cumpleaños a mi campeonísimo Isidoro "Chololo" Díaz, gracias por inculcarme el amor a @Chivas. Es para mí todo un orgullo ser hija de una leyenda emblemática del Fútbol Mexicano. 🔴⚪⚽ pic.twitter.com/e7PXBpOtU1 — 𝘡𝘦𝘭𝘦𝘯𝘦 𝘋𝘪𝘢𝘻 𝘔𝘰𝘳𝘢 (@ZeleMoritha) February 14, 2019

Fue la fantasía hecha futbolista. Explosivo, hábil, con una conducción magnética y una creatividad que siempre dejaba a alguien en el camino, se convirtió en el desequilibrio permanente del Campeonísimo. Se convirtió en siete veces campeón de Liga, una más de Copa, seis de Campeón de Campeones y uno más de CONCACAF Champions League.

4. Juan 'Bigotón' Jasso - 15 títulos

¿Sabían qué? Juan Jasso ex jugador de @Chivas 🔴⚪️es el futbolista con más victorias en la historia del #ClásicoNacional (24 victorias) . pic.twitter.com/GVetZoYC7R — Mariana Zacarías 🪬 (@marianazac) September 24, 2021

Era un contención que lideraba el medio campo y lo convertía en un auténtico ejército rojiblanco. Muchos lo catalogan como el jugador que más gustaba por jugar Clásicos Nacionales. Ganó siete Ligas, una Copa, seis Campeón de Campeones y una Concachampions.

3. Salvador 'Chava' Reyes - 15 títulos

🕊️ ¡Te seguimos recordando con mucho cariño y admiración!



🇦🇹 Salvador Reyes, eterno ídolo del Guadalajara y del futbol mexicano 🐐



📰 👉🏻 https://t.co/HIWXXSMj4Z pic.twitter.com/rFuqShQJBY — CHIVAS (@Chivas) September 20, 2025

'Chava' es el sinónimo del Campeonísimo, sin lugar a dudas es el jugador más querido en la institución a lo largo de su historia. Lideró a Guadalajara para ganar siete Ligas, una Copa, seis Campeón de Campeónes y una CONCACAF, además de ser por muchos años el máximo goleador del equipo.

2. Sabás Ponce - 18 títulos

🇫🇷🏆 ¡8 veces Campeón de Liga con el Rebaño! 👏👏 🇮🇩 🎉 ¡Muchas felicidades Sabás Ponce! 🎊🍰🐐 #Campeonísimo pic.twitter.com/100sbap3US — CHIVAS (@Chivas) January 13, 2017

Con una visión privilegiada y una serenidad digna de admirar, distribuía el balón como pocos en aquella época. Fue campeón de Liga en ocho ocasiones, dos veces de Copa, además de sumar siete Campeón de Campeones y una CONCACAF.

1. José 'Jamaicón' Villegas - 18 títulos

Hoy nos deja un Grande, uno de los pilares del “Campeonísimo”, José “Jamaicón” Villegas. Ocho títulos con las Chivas, y muchos éxitos más. Gran defensa.

Un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. En paz descanse una figura del fútbol mexicano, inolvidable! #QEPD pic.twitter.com/Ai4GG78jJg — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 25, 2021

Villegas fue uno de esos defensas que convertían cada barrida en una clase magistral. Firme, inteligente y con una lectura de juego adelantada, fue pieza clave del Campeonísimo. Levantó ocho Ligas, dos Copas, siete Campeón de Campeones y una CONCACAF Champions League.

MÁS RANKINGS