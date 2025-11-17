Los futbolistas con más títulos en la historia de las Chivas - rankeados
Si hablamos de la historia grande de las Chivas de Guadalajara, estos nombres son prácticamente los arquitectos del llamado 'Campeonísimo, la generación que convirtió al Rebaño Sagrado en un equipo mítico, que hoy sigue siendo recordado por generaciones y que tiene un palmarés que pareciera casi imposible de destronar.
Han pasado décadas y décadas de esta grandiosa época que vivió la escuadra rojiblanca y todo apunta, a sabiendas de que hoy los tiempos en el futbol moderno son distintos, que no volveremos a ver a un jugador que pueda salir tantas veces campeón con esta camiseta como lo hicieron algunas grandes figuras en el pasado.
En activo se encuentran Alan Pulido, quien fue campeón de Liga MX, Copa MX y CONCACAF Champions League, otros como Javier 'Chicharito' Hernández que antes de partir al Manchester United se coronó y también retumba el nombre de Isaac Brizuela, quien ganó dos Copa MX, una Liga MX y una Concachampions.
Las transferencias están a la orden del día, jugadores van y vienen y es por eso que aquí dejamos este conteo de los hombres que vistieron la camiseta de Chivas que lograron más títulos en su historia.
10. Francisco Jara - 12 títulos
Es uno de los máximos asistidores en la historia del Rebaño Sagrado y su legado sigue intacto hasta el momento. Ganó cinco campeonatos de Liga y dos de Copa, además de cuatro Campeón de Campeones y una CONCACAF Champions League
9. Jaime 'Tubo' Gómez - 12 títulos
Siempre será recordado por sentarle a leer una revista durante un partido frente al Atlas, en una clara burla al acérrimo rival. Con su estilo único acumuló seis títulos de Liga, uno de Copa, cuatro Campeón de Campeones y uno de CONCACAF, además de siempre llevarse aplausos de la fanaticada.
8. Héctor Hernández - 13 títulos
Fue el delantero elegante, fino y efectivo que siempre aparecía cuando el Guadalajara lo necesitaba, todo esto a pesar de tener al frenta Don Chava Reyes. Fue campeón seis veces en Liga, uno de Copa, cinco de Campeón de Campeones y uno más de CONCACAF.
7. Guillermo 'Tigre' Sepúlveda - 13 títulos
Este hombre creó y fue el futbolista rojiblanco por excelencia que más repudio le tenía al Atlas. En un Clásico Tapatío mostró su camiseta y les dijo "Con esta tienen". Salió campeón de Liga seis veces, una de Copa, cinco de Campeón de Campeones y una más de Concachampions.
6. Raúl 'Pina' Arellano - 13 títulos
La 'Pina', heredero de los Arellano en Chivas, logró salir campeón en seis ocasiones en Liga, cinco Campeón de Campeones, una Copa y una CONCACAF. Sentó las bases para que a la postre su hijo y nieto también levantarán títulos como rojiblancos.
5. Isidoro 'Chololo' Díaz - 15 títulos
Fue la fantasía hecha futbolista. Explosivo, hábil, con una conducción magnética y una creatividad que siempre dejaba a alguien en el camino, se convirtió en el desequilibrio permanente del Campeonísimo. Se convirtió en siete veces campeón de Liga, una más de Copa, seis de Campeón de Campeones y uno más de CONCACAF Champions League.
4. Juan 'Bigotón' Jasso - 15 títulos
Era un contención que lideraba el medio campo y lo convertía en un auténtico ejército rojiblanco. Muchos lo catalogan como el jugador que más gustaba por jugar Clásicos Nacionales. Ganó siete Ligas, una Copa, seis Campeón de Campeones y una Concachampions.
3. Salvador 'Chava' Reyes - 15 títulos
'Chava' es el sinónimo del Campeonísimo, sin lugar a dudas es el jugador más querido en la institución a lo largo de su historia. Lideró a Guadalajara para ganar siete Ligas, una Copa, seis Campeón de Campeónes y una CONCACAF, además de ser por muchos años el máximo goleador del equipo.
2. Sabás Ponce - 18 títulos
Con una visión privilegiada y una serenidad digna de admirar, distribuía el balón como pocos en aquella época. Fue campeón de Liga en ocho ocasiones, dos veces de Copa, además de sumar siete Campeón de Campeones y una CONCACAF.
1. José 'Jamaicón' Villegas - 18 títulos
Villegas fue uno de esos defensas que convertían cada barrida en una clase magistral. Firme, inteligente y con una lectura de juego adelantada, fue pieza clave del Campeonísimo. Levantó ocho Ligas, dos Copas, siete Campeón de Campeones y una CONCACAF Champions League.
