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Sports Illustrated

Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

Harry Kane es el jugador con mejor tiro del videojuego superando a Haaland y Mbappé
Benjamín Guerra|
Hary Kane tiene el mejor disparo del FC 27
Hary Kane tiene el mejor disparo del FC 27 | Alex Grimm/GettyImages

El mejor tirador de EA Sports FC 27 no es Mbappé ni Haaland, sino el goleador inglés del Bayern Múnich, Harry Kane.

Su 94 de Tiro es el valor más alto de todo el juego. Además, tiene 83 de pase, 82 de regate y 83 de físico, así que no depende únicamente de su capacidad de definición.

Su gran inconveniente es el 62 de ritmo, pero si juegas con un delantero que pueda recibir dentro del área, Kane es probablemente la opción más letal para finalizar.

Haaland combina 92 de Tiro con 89 de físico y 87 de ritmo. Es una combinación brutal: no solamente define, sino que puede imponerse físicamente a los centrales.

Mbappé tiene 91 de Tiro, pero lo realmente impresionante es el paquete completo: 96 RIT + 91 TIR + 92 REG.

Por eso, aunque no sea el mejor disparador, probablemente sea el atacante más peligroso del juego en términos generales. Puede superar defensores con velocidad, regatearlos y posteriormente finalizar.

A continuación, te mostramos a los mejores disparadores del EA Sports 27.

Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27

Jugador

Tiro

Harry Kane

94

Erling Haaland

92

Kylian Mbappé

91

Jan Oblak

90

Thibaut Courtois

89

Ousmane Dembélé

89

Cristiano Ronaldo

88

Lautaro Martínez

88

Viktor Gyokeres

87

Alexander Isak

87

Lionel Messi

87

Alisson

87

Julián Álvarez

86

Jude Bellingham

86

Matheus Cuha

86

Raphinha

86

Mike Maignan

86

Oyarzabal

86

David Raya

86

Deniz Undav

86

Bruno Fernandes

85

Marco Carnesecchi

85

Vini Jr

85

Joan García

85

Mason Greenwood

85

Antoine Griezmann

85

Serhou Guirassy

85

Gregir Kobel

85

Kvicha Kvaratskhelia

85

Robert Lewandowski

85

Antoine Semenyo

85

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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