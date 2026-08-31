Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

El mejor tirador de EA Sports FC 27 no es Mbappé ni Haaland, sino el goleador inglés del Bayern Múnich, Harry Kane.

Su 94 de Tiro es el valor más alto de todo el juego. Además, tiene 83 de pase, 82 de regate y 83 de físico, así que no depende únicamente de su capacidad de definición.

Su gran inconveniente es el 62 de ritmo, pero si juegas con un delantero que pueda recibir dentro del área, Kane es probablemente la opción más letal para finalizar.

Haaland combina 92 de Tiro con 89 de físico y 87 de ritmo. Es una combinación brutal: no solamente define, sino que puede imponerse físicamente a los centrales.

Mbappé tiene 91 de Tiro, pero lo realmente impresionante es el paquete completo: 96 RIT + 91 TIR + 92 REG.

Por eso, aunque no sea el mejor disparador, probablemente sea el atacante más peligroso del juego en términos generales. Puede superar defensores con velocidad, regatearlos y posteriormente finalizar.

A continuación, te mostramos a los mejores disparadores del EA Sports 27.

Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27

Jugador Tiro Harry Kane 94 Erling Haaland 92 Kylian Mbappé 91 Jan Oblak 90 Thibaut Courtois 89 Ousmane Dembélé 89 Cristiano Ronaldo 88 Lautaro Martínez 88 Viktor Gyokeres 87 Alexander Isak 87 Lionel Messi 87 Alisson 87 Julián Álvarez 86 Jude Bellingham 86 Matheus Cuha 86 Raphinha 86 Mike Maignan 86 Oyarzabal 86 David Raya 86 Deniz Undav 86 Bruno Fernandes 85 Marco Carnesecchi 85 Vini Jr 85 Joan García 85 Mason Greenwood 85 Antoine Griezmann 85 Serhou Guirassy 85 Gregir Kobel 85 Kvicha Kvaratskhelia 85 Robert Lewandowski 85 Antoine Semenyo 85