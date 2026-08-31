Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
El mejor tirador de EA Sports FC 27 no es Mbappé ni Haaland, sino el goleador inglés del Bayern Múnich, Harry Kane.
Su 94 de Tiro es el valor más alto de todo el juego. Además, tiene 83 de pase, 82 de regate y 83 de físico, así que no depende únicamente de su capacidad de definición.
Su gran inconveniente es el 62 de ritmo, pero si juegas con un delantero que pueda recibir dentro del área, Kane es probablemente la opción más letal para finalizar.
Haaland combina 92 de Tiro con 89 de físico y 87 de ritmo. Es una combinación brutal: no solamente define, sino que puede imponerse físicamente a los centrales.
Mbappé tiene 91 de Tiro, pero lo realmente impresionante es el paquete completo: 96 RIT + 91 TIR + 92 REG.
Por eso, aunque no sea el mejor disparador, probablemente sea el atacante más peligroso del juego en términos generales. Puede superar defensores con velocidad, regatearlos y posteriormente finalizar.
A continuación, te mostramos a los mejores disparadores del EA Sports 27.
Los futbolistas con mejor disparo del EA Sports FC 27
Jugador
Tiro
Harry Kane
94
Erling Haaland
92
Kylian Mbappé
91
Jan Oblak
90
Thibaut Courtois
89
Ousmane Dembélé
89
Cristiano Ronaldo
88
Lautaro Martínez
88
Viktor Gyokeres
87
Alexander Isak
87
Lionel Messi
87
Alisson
87
Julián Álvarez
86
Jude Bellingham
86
Matheus Cuha
86
Raphinha
86
Mike Maignan
86
Oyarzabal
86
David Raya
86
Deniz Undav
86
Bruno Fernandes
85
Marco Carnesecchi
85
Vini Jr
85
Joan García
85
Mason Greenwood
85
Antoine Griezmann
85
Serhou Guirassy
85
Gregir Kobel
85
Kvicha Kvaratskhelia
85
Robert Lewandowski
85
Antoine Semenyo
85
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.