Los futbolistas con mejor drible del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
El regate es una de las características más atractivas del EA Sports FC 27 y Ousmane Dembélé lidera con 93 siendo el campeón del regate en FC 27. Además, tiene 90 de ritmo, 89 de tiro y 83 de pase. Es probablemente uno de los atacantes más completos para jugar por banda o incluso como delantero.
De igual manera, el juvenil Lamine Yamal también tiene 93 de regate y lo impresionante es que tiene 90 de GRL con apenas 19 años y comparte el máximo 93 de regate. Su combinación de 93 REG + 87 PAS + 86 RIT lo convierte en uno de los jugadores más atractivos del juego.
En segundo u tercer lugar, como quieran verlo, está Kylian Mbappé con 92 de regate. Aquí se junta el regate con una velocidad brutal: 96 RIT + 92 REG + 91 TIR. Si buscas un jugador para romper líneas y después definir, probablemente sea el más peligroso y bestial.
Después le siguen cuatro jugadores empatados con 91 de regate.
Rayan Cherki siendo una de las grandes sorpresas. Solo tiene 86 GRL, pero ya está entre los mejores del juego en regate. Su 91 REG y 85 PAS lo hacen especialmente interesante para MCO/ED.
Además, Vinícius Jr. sigue siendo una auténtica pesadilla en el uno contra uno: 93 RIT + 91 REG. Es uno de los mejores jugadores para conducir a máxima velocidad.
También, Pedri y Vitinha, dos mediocampistas que no dependen tanto de velocidad, sino de control, conducción y capacidad para escapar de la presión. Michael Olise y Rayan Cherki también cuentan con 91.
Y con 39 años en los primeros sitios se encuentra Messi con 90 de regate. El argentino posee 89 de GRL, además de 89 PAS y 87 TIR. Es una de las cartas que más demuestra que el regate no depende únicamente del ritmo.
A continuación, te mostramos a los mejores regateadores del EA Sports 27.
Los futbolistas con mejor regate del EA Sports FC 27
Jugador
Regate
Ousmane Dembélé
93
Lamine Yamal
93
Kylian Mbappé
92
Rayan Cherki
91
Vínicius Jr.
91
Pedri
91
Vitinha
91
Michael Olise
91
Thibaut Courtois
90
Gianluigi Donnarumma
90
Desiré Doué
90
Kvicha Kvaratskhelia
90
Lionel Messi
90
Jamal Musiala
90
Mike Maigan
89
Jude Bellingham
88
Jérémy Doku
88
Phil Foden
88
Joan García
88
Gregol Kobel
88
David Raya
88
Florian Wirtz
88
Julián Álvarez
87
Marco Carnesecchi
87
Bernanrdo Silva
87
Kingsley Coman
87
Raphinha
87
Luis Díaz
87
Yan Diomande
87
Eberechi Eze
87
Joao Neves
87
Antoine Griezmann
87
Jan Oblak
87
Maetin Odegaard
87
Jordan Pickford
87
Bukayo Saka
87
Rodrygo
87
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.