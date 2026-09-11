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Sports Illustrated

Los futbolistas con mejor drible del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, lideran la lista de los mejores regateadores del videojuego
Benjamín Guerra|
Los jugadores con mejores regate del EA Sports FC 27
Los jugadores con mejores regate del EA Sports FC 27 | David Ramos/GettyImages

El regate es una de las características más atractivas del EA Sports FC 27 y Ousmane Dembélé lidera con 93 siendo el campeón del regate en FC 27. Además, tiene 90 de ritmo, 89 de tiro y 83 de pase. Es probablemente uno de los atacantes más completos para jugar por banda o incluso como delantero.

De igual manera, el juvenil Lamine Yamal también tiene 93 de regate y lo impresionante es que tiene 90 de GRL con apenas 19 años y comparte el máximo 93 de regate. Su combinación de 93 REG + 87 PAS + 86 RIT lo convierte en uno de los jugadores más atractivos del juego.

En segundo u tercer lugar, como quieran verlo, está Kylian Mbappé con 92 de regate. Aquí se junta el regate con una velocidad brutal: 96 RIT + 92 REG + 91 TIR. Si buscas un jugador para romper líneas y después definir, probablemente sea el más peligroso y bestial.

Después le siguen cuatro jugadores empatados con 91 de regate.

Rayan Cherki siendo una de las grandes sorpresas. Solo tiene 86 GRL, pero ya está entre los mejores del juego en regate. Su 91 REG y 85 PAS lo hacen especialmente interesante para MCO/ED.

Además, Vinícius Jr. sigue siendo una auténtica pesadilla en el uno contra uno: 93 RIT + 91 REG. Es uno de los mejores jugadores para conducir a máxima velocidad.

También, Pedri y Vitinha, dos mediocampistas que no dependen tanto de velocidad, sino de control, conducción y capacidad para escapar de la presión. Michael Olise y Rayan Cherki también cuentan con 91.

Y con 39 años en los primeros sitios se encuentra Messi con 90 de regate. El argentino posee 89 de GRL, además de 89 PAS y 87 TIR. Es una de las cartas que más demuestra que el regate no depende únicamente del ritmo.

A continuación, te mostramos a los mejores regateadores del EA Sports 27.

Los futbolistas con mejor regate del EA Sports FC 27

Jugador

Regate

Ousmane Dembélé

93

Lamine Yamal

93

Kylian Mbappé

92

Rayan Cherki

91

Vínicius Jr.

91

Pedri

91

Vitinha

91

Michael Olise

91

Thibaut Courtois

90

Gianluigi Donnarumma

90

Desiré Doué

90

Kvicha Kvaratskhelia

90

Lionel Messi

90

Jamal Musiala

90

Mike Maigan

89

Jude Bellingham

88

Jérémy Doku

88

Phil Foden

88

Joan García

88

Gregol Kobel

88

David Raya

88

Florian Wirtz

88

Julián Álvarez

87

Marco Carnesecchi

87

Bernanrdo Silva

87

Kingsley Coman

87

Raphinha

87

Luis Díaz

87

Yan Diomande

87

Eberechi Eze

87

Joao Neves

87

Antoine Griezmann

87

Jan Oblak

87

Maetin Odegaard

87

Jordan Pickford

87

Bukayo Saka

87

Rodrygo

87

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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