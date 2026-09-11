Los futbolistas con mejor drible del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

El regate es una de las características más atractivas del EA Sports FC 27 y Ousmane Dembélé lidera con 93 siendo el campeón del regate en FC 27. Además, tiene 90 de ritmo, 89 de tiro y 83 de pase. Es probablemente uno de los atacantes más completos para jugar por banda o incluso como delantero.

De igual manera, el juvenil Lamine Yamal también tiene 93 de regate y lo impresionante es que tiene 90 de GRL con apenas 19 años y comparte el máximo 93 de regate. Su combinación de 93 REG + 87 PAS + 86 RIT lo convierte en uno de los jugadores más atractivos del juego.

En segundo u tercer lugar, como quieran verlo, está Kylian Mbappé con 92 de regate. Aquí se junta el regate con una velocidad brutal: 96 RIT + 92 REG + 91 TIR. Si buscas un jugador para romper líneas y después definir, probablemente sea el más peligroso y bestial.

Después le siguen cuatro jugadores empatados con 91 de regate.

Rayan Cherki siendo una de las grandes sorpresas. Solo tiene 86 GRL, pero ya está entre los mejores del juego en regate. Su 91 REG y 85 PAS lo hacen especialmente interesante para MCO/ED.

Además, Vinícius Jr. sigue siendo una auténtica pesadilla en el uno contra uno: 93 RIT + 91 REG. Es uno de los mejores jugadores para conducir a máxima velocidad.

También, Pedri y Vitinha, dos mediocampistas que no dependen tanto de velocidad, sino de control, conducción y capacidad para escapar de la presión. Michael Olise y Rayan Cherki también cuentan con 91.

Y con 39 años en los primeros sitios se encuentra Messi con 90 de regate. El argentino posee 89 de GRL, además de 89 PAS y 87 TIR. Es una de las cartas que más demuestra que el regate no depende únicamente del ritmo.

A continuación, te mostramos a los mejores regateadores del EA Sports 27.

Los futbolistas con mejor regate del EA Sports FC 27

Jugador Regate Ousmane Dembélé 93 Lamine Yamal 93 Kylian Mbappé 92 Rayan Cherki 91 Vínicius Jr. 91 Pedri 91 Vitinha 91 Michael Olise 91 Thibaut Courtois 90 Gianluigi Donnarumma 90 Desiré Doué 90 Kvicha Kvaratskhelia 90 Lionel Messi 90 Jamal Musiala 90 Mike Maigan 89 Jude Bellingham 88 Jérémy Doku 88 Phil Foden 88 Joan García 88 Gregol Kobel 88 David Raya 88 Florian Wirtz 88 Julián Álvarez 87 Marco Carnesecchi 87 Bernanrdo Silva 87 Kingsley Coman 87 Raphinha 87 Luis Díaz 87 Yan Diomande 87 Eberechi Eze 87 Joao Neves 87 Antoine Griezmann 87 Jan Oblak 87 Maetin Odegaard 87 Jordan Pickford 87 Bukayo Saka 87 Rodrygo 87