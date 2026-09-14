Los futbolistas con mejor pase del EA Sports FC 27 – ratings oficiales
Los amantes a los videojuegos de fútbol siguen de cerca todos los detalles que poco a poco EA Sports FC 27 va revelando. Lo más importante para todo seguidor del título internacional es ver las valoraciones que se le otorgan a cada uno de los futbolistas, sobre todo aquellos que son considerados los mejores del planeta.
Se debe recordar que para armar estas calificaciones se toman en cuenta el rendimiento y datos recopilados en encuentros reales. Dentro del título hay más de 21 mil futbolistas repartidos en más de 800 clubes y selecciones nacionales.
En esta ocasión toca conocer cuáles son los jugadores mejor calificados en ‘Pase’. No todos tienen la facilidad para ceder el balón a sus compañeros, pues hay aquellos que lo hacen parecer un simple acto de rutina. El mejor calificado en dicho rubro es el portugués Bruno Fernandes del Manchester United, al cual podemos ver con 92, sin que ningún otro tenga la misma valoración.
Increíblemente, quien escolta al lusitano no es ningún varón sino la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022. La centrocampista del London City Lionesses de Inglaterra recibió un 91.
Por debajo hay dos elementos con 90. El alemán Joshua Kimmich del Bayern Múnich de Alemania y el brasileño Ederson Moraes del Fenerbahçe de Turquía, sí, un arquero, algo bastante sorpresivo. Ya con 89 alzan la mano varios: el inglés Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), el belga Kevin De Bruyne (Napoli), el español Pedri González (Barcelona), la inglesa Hannah Hampton (Chelsea), el argentino Lionel Messi (Inter Miami), el francés Michael Olise (Bayern Munich) y el inglés Jordan Pickford (Everton).
Posteriormente, con 88, tenemos a la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona), el portugués Vitinha Ferreira (PSG), el noruego Martin Odegaard (Arsenal) y el español David Raya (Arsenal).
Finalmente, con 87 fueron catalogados el portugués Rúben Neves (Al-Hilal), el español Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), la francesa Sakina Karchaoui (PSG), el croata Luka Modric (Milano FC), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el veterano arquero alemán Manuel Neuer (Bayern Munich).
Jugador
Pase
Bruno Fernandes
92
Alexia Putellas
91
Joshua Kimmich
90
Ederson Moraes
90
Trent Alexander-Arnold
89
Kevin De Bruyne
89
Pedri González
89
Hannah Hampton
89
Lionel Messi
89
Michael Olise
89
Jordan Pickford
89
Caroline Graham Hansen
88
Vitinha Ferreira
88
Martin Odegaard
88
David Raya
88
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.