Los futbolistas con mejor pase del EA Sports FC 27 – ratings oficiales

Los amantes a los videojuegos de fútbol siguen de cerca todos los detalles que poco a poco EA Sports FC 27 va revelando. Lo más importante para todo seguidor del título internacional es ver las valoraciones que se le otorgan a cada uno de los futbolistas, sobre todo aquellos que son considerados los mejores del planeta.

Alexia Putellas | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Se debe recordar que para armar estas calificaciones se toman en cuenta el rendimiento y datos recopilados en encuentros reales. Dentro del título hay más de 21 mil futbolistas repartidos en más de 800 clubes y selecciones nacionales.



En esta ocasión toca conocer cuáles son los jugadores mejor calificados en ‘Pase’. No todos tienen la facilidad para ceder el balón a sus compañeros, pues hay aquellos que lo hacen parecer un simple acto de rutina. El mejor calificado en dicho rubro es el portugués Bruno Fernandes del Manchester United, al cual podemos ver con 92, sin que ningún otro tenga la misma valoración.



Increíblemente, quien escolta al lusitano no es ningún varón sino la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro en 2021 y 2022. La centrocampista del London City Lionesses de Inglaterra recibió un 91.

Joshua Kimmich | S. Stingl/GettyImages

Por debajo hay dos elementos con 90. El alemán Joshua Kimmich del Bayern Múnich de Alemania y el brasileño Ederson Moraes del Fenerbahçe de Turquía, sí, un arquero, algo bastante sorpresivo. Ya con 89 alzan la mano varios: el inglés Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), el belga Kevin De Bruyne (Napoli), el español Pedri González (Barcelona), la inglesa Hannah Hampton (Chelsea), el argentino Lionel Messi (Inter Miami), el francés Michael Olise (Bayern Munich) y el inglés Jordan Pickford (Everton).



Posteriormente, con 88, tenemos a la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona), el portugués Vitinha Ferreira (PSG), el noruego Martin Odegaard (Arsenal) y el español David Raya (Arsenal).



Finalmente, con 87 fueron catalogados el portugués Rúben Neves (Al-Hilal), el español Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid), la francesa Sakina Karchaoui (PSG), el croata Luka Modric (Milano FC), el español Lamine Yamal (Barcelona) y el veterano arquero alemán Manuel Neuer (Bayern Munich).

Jugador Pase Bruno Fernandes 92 Alexia Putellas 91 Joshua Kimmich 90 Ederson Moraes 90 Trent Alexander-Arnold 89 Kevin De Bruyne 89 Pedri González 89 Hannah Hampton 89 Lionel Messi 89 Michael Olise 89 Jordan Pickford 89 Caroline Graham Hansen 88 Vitinha Ferreira 88 Martin Odegaard 88 David Raya 88