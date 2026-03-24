Los futbolistas de Chivas que están llamados a selección en esta Fecha FIFA

Las Chivas de Guadalajara están en la cima de la clasificación general del Clausura 2026 de la Liga MX y eso ha provocado que Javier Aguirre voltee a verlos de cara a su último llamado a selección nacional mexicana, siendo cinco los futbolistas considerados para estos encuentros amistosos frente a Portugal y Bélgica.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y el nivel mostrado por el Rebaño Sagrado ha hecho que varios de sus elementos tengan oportunidades de vestir la camiseta verde, tal es el caso de Raúl Rangel, quien será el primer portero, Roberto Alvarado, que será titular y Armando González, quien aparecerá sí o sí. Mientras están los caso de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes aprovecharán minutos en caso de necesitarse.

1. Raúl Rangel

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Lo que hizo durante toda esta campaña, y probablemente la anterior, fueron claves para que el 'Tala' se convirtiera en el primer portero de la selección mexicana, esto también destacando que Luis Ángel Malagón sufrió una desafortunada lesión previo a la justa, de la cual seguro no se recuperará.



El arquero de las Chivas de Guadalajara 10 partidos en cero en este año futbolístico, además de haber sumado ya algunos minutos contra Islandia, Bolivia y Panamá recientemente.

2. Richard Ledezma

Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Ya fue convocado por Aguirre en el pasado y si bien es altamente probable que no comience como titular el encuentro, lo querrá probar en la segunda mitad para ver si es uno de los hombres que entra en la lista definitiva para la Copa del Mundo.



Con Chivas tiene dos partidos consecutivos asistiendo para gol y es un todoterreno. Recorre la banda derecha como pocos y tendrá que hacerle competencia a Jorge Sánchez si quiere un puesto.

3. Brian Gutiérrez

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Es altamente probable que este mediocampista no esté en la justa veraniega, pero lo que sí es una realidad es que de seguir con este nivel, su llamados en el futuro serán mucho más constantes.



También tuvo minutos en los pasados juegos amistosos, pero el centro del campo mexicano tiene dueños, por lo que es difícil el panorama, esto obedeciendo a que hasta con el Rebaño Sagrado no es titular en todo momento.

4. Roberto Alvarado

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El 'Piojo' ha estado, está y estará en la oncena titular del 'Vasco' tanto para estos juegos como para el Mundial que se viene. En su posición no hay nadie hoy por hoy que le haga competencia.



En doce partidos con el chiverío esta campaña, ya suma dos asistencias y un gol para la causa. Pegado a la línea de cal tiene mucha habilidad y experiencia.

5. Armando González

Chivas v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para mala fortuna del combinado mexicano, Santiago Giménez no llegará a tono al verano, pero para el 'Hormiga' es una gran noticia que ha estado aprovechando y con creces, tanto en liga como cuando aparece vestido de verde.



Es el actual campeón goleador del torneo mexicano, está en la pelea nuevamente por ese galardón y ya mojó con el Tri. Será el segundo delantero detrás de Raúl Jiménez sin dudarlo.