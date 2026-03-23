Los futbolistas de Cruz Azul que están llamados a selección en la Fecha FIFA de marzo

Esta última semana de marzo es la primera Fecha FIFA del año camino a la Copa del Mundo 2026 y el Club de Futbol Cruz Azul solamente aportará jugadores para selección mexicana dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre quien reveló su lista de convocados para los partidos frente a la selección de Portugal el 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca (nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial) tras la primera etapa de su remodelación y ante la selección de Bélgica el 31 de marzo en el emblemático Soldier Field de Chicago.

Se trata de Erik Lira y Carlos Rodríguez, los dos son versátiles mediocampistas que en teoría tienen muy buenas posibilidades de acudir a la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá este verano.

Erik Lira y Carlos Rodríguez son base de la Máquina Celeste

Erik Lira y Carlos Rodríguez son compañero en Cruz Azul y selección | Omar Vega/GettyImages

Ambos jugadores son elementos fijos dentro de parado táctico del conjunto celeste en los años recientes independientemente del director técnico en turno, cualquiera de ellos pueden desempeñarse tanto en un sector defensivo como pivotes naturales sobre todo el caso de Lira que posee un rol un poco más zaguero, pero también puede asumir como mediocentro si se necesita.

En el caso de 'Charly' es otro referente que puede cubrir varias zonas del mediocampo, pero él al contrario de su compañero en un ámbito más ofensivo últimamente (considerando que es un pivote natural) actuando como mediocentro, enganche y hasta interior o extremo en situaciones extremas.

De cara a esta próxima justa mundialista ambos llegan en su plenitud futbolística y una madurez que han forjado en los últimos tres o cuatro años, siendo parte esencial del buen desempeño del cuadro de La Noria.

Los compromisos ante estas selecciones de primer nivel serán una pauta importante para el cuerpo técnico de la selección para determinar cada vez más a los 26 elegidos para conformar la plantilla tricolor e ir configurando el once inicial para la inauguración del 11 de junio frente al representativo de Sudáfrica.