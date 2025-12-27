Los futbolistas de la MLS que podrían llegar a la Liga MX en 2026

La Major League Soccer se ha convertido en una liga bastante competitiva y con 30 franquicias en Estados Unidos y Canadá, hay muchos buenos jugadores que están en la mira de la Liga MX semestre a semestre

Por esa razón, algunos futbolistas de la MLS generan rumores o interés para llegar a la Liga MX en 2026 (principalmente para el Clausura o mercados posteriores), según reportes recientes al cierre de 2025.

El flujo de jugadores de MLS a México es común por proximidad, salarios competitivos y visibilidad rumbo al Mundial 2026, aunque muchos prefieren Europa.

A continuación, mencionamos una lista de los más mencionados, con perfiles y viabilidad que podrían arribar a México este 2026.

1. Luca Orellano

Luca Orellano está cerca de fichar con Rayados | Jason Mowry/GettyImages

El extremo argentino de 25 años del FC Cincinnati es veloz, con regate y llegada al área (tres goles + cinco asistencias en 2025, incluyendo uno vs Monterrey en Leagues Cup).



Posee un perfil dinámico por banda derecha y se encuentra en negociaciones muy avanzadas con Rayados de Monterrey: acuerdo cercano para traspaso definitivo con valor de 4.5-5 millones de dólares. En mercados pasados fue vinculado con el Cruz Azul.

2. Josef Martínez

Josef Martínez estaría cerca de fichar con Tijuana | Maciek Gudrymowicz/ISI Photos/GettyImages

El delantero venezolano de 32 años es un histórico en MLS (MVP 2018 con Atlanta United, 116 goles totales; campeón MLS Cup). Actualmente es parte de San Jose y ha pasado por varios clubes como Atlanta United e Inter Miami. En 2025 con San Jose llegó al doble dígito en goles (14 + tres asistencias).



No renovó contrato y su fichaje está casi confirmado con Xolos de Tijuana que sería un acuerdo por un año + opción a otro (anunciado como trato hecho por fuentes del periodista argentino César Merlo). Llegaría libre, aportando jerarquía y definición para complementar a jóvenes como Gilberto Mora.

3. Obed Vargas

Obed Vargas es pretendido por América | Icon Sportswire/GettyImages

El mediocampista mexicoamericano con enorme proyección (campeón Leagues Cup, convocado al Tri mayor y destacado en Mundial Sub-20 2025).



Es polivalente en medio, con visión y recuperación. Actualmente hay interés fuerte de Club América (contacto con entorno como relevo generacional; no ocupa plaza NFM).



Sin embargo, la prioridad del jugador es Europa (propuestas formales pendientes); no contempla Liga MX actualmente (prefiere quedarse en Seattle si no sale al Viejo Continente).

4. Denis Bouanga

Denis Bouanga ha llamado mucho la atención en Liga MX | Anadolu/GettyImages

El experimentado extremo gabonés es un habilidoso y explosivo jugadores francés de origen africano, referente goleador de Los Angeles Football Club de la Major League Soccer (más de 50 goles desde 2022; All-Star recurrente). Viene de una gran temporada goleadora en Estados Unidos haciendo dupla con el surcoreano Son Heung-Min.



Desde hace meses ha tenido rumores fuertes con Tigres UANL y América para unirse a sus filas (ofertas rechazadas por alto costo de 10-15 millones de dólares y salario costoso). Actualmente prioriza Europa (interés de Rennes) o mantenerse en LAFC.

5. Cristian Arango

Cristian Arango ya ha jugado en la Liga MX | Eakin Howard/GettyImages

El delantero colombiano de 30 años del San José Earthquakes con gran olfato goleador y experiencia previa en Liga MX (Pachuca 2023: cinco goles en pocos partidos).



En MLS ha sido prolífico siendo parte de varias franquicias: 17 goles en 2024 con Real Salt Lake y sólido en 2025 con San Jose (13 goles + asistencias). Tiene contrato hasta 2026 con opción 2027.



Tuvo rumores muy fuertes sobre fichar con Pumas UNAM en verano 2025, también hubo interés de Xolos. Pero no se concretaron y en la actualidad siendo un jugador maduro con experiencia podría volver a vivir otro etapa en el fútbol mexicano en algún club de media tabla para arriba.

