Los futbolistas de la MLS que podrían llegar a la Liga MX en 2026
La Major League Soccer se ha convertido en una liga bastante competitiva y con 30 franquicias en Estados Unidos y Canadá, hay muchos buenos jugadores que están en la mira de la Liga MX semestre a semestre
Por esa razón, algunos futbolistas de la MLS generan rumores o interés para llegar a la Liga MX en 2026 (principalmente para el Clausura o mercados posteriores), según reportes recientes al cierre de 2025.
El flujo de jugadores de MLS a México es común por proximidad, salarios competitivos y visibilidad rumbo al Mundial 2026, aunque muchos prefieren Europa.
A continuación, mencionamos una lista de los más mencionados, con perfiles y viabilidad que podrían arribar a México este 2026.
1. Luca Orellano
El extremo argentino de 25 años del FC Cincinnati es veloz, con regate y llegada al área (tres goles + cinco asistencias en 2025, incluyendo uno vs Monterrey en Leagues Cup).
Posee un perfil dinámico por banda derecha y se encuentra en negociaciones muy avanzadas con Rayados de Monterrey: acuerdo cercano para traspaso definitivo con valor de 4.5-5 millones de dólares. En mercados pasados fue vinculado con el Cruz Azul.
2. Josef Martínez
El delantero venezolano de 32 años es un histórico en MLS (MVP 2018 con Atlanta United, 116 goles totales; campeón MLS Cup). Actualmente es parte de San Jose y ha pasado por varios clubes como Atlanta United e Inter Miami. En 2025 con San Jose llegó al doble dígito en goles (14 + tres asistencias).
No renovó contrato y su fichaje está casi confirmado con Xolos de Tijuana que sería un acuerdo por un año + opción a otro (anunciado como trato hecho por fuentes del periodista argentino César Merlo). Llegaría libre, aportando jerarquía y definición para complementar a jóvenes como Gilberto Mora.
3. Obed Vargas
El mediocampista mexicoamericano con enorme proyección (campeón Leagues Cup, convocado al Tri mayor y destacado en Mundial Sub-20 2025).
Es polivalente en medio, con visión y recuperación. Actualmente hay interés fuerte de Club América (contacto con entorno como relevo generacional; no ocupa plaza NFM).
Sin embargo, la prioridad del jugador es Europa (propuestas formales pendientes); no contempla Liga MX actualmente (prefiere quedarse en Seattle si no sale al Viejo Continente).
4. Denis Bouanga
El experimentado extremo gabonés es un habilidoso y explosivo jugadores francés de origen africano, referente goleador de Los Angeles Football Club de la Major League Soccer (más de 50 goles desde 2022; All-Star recurrente). Viene de una gran temporada goleadora en Estados Unidos haciendo dupla con el surcoreano Son Heung-Min.
Desde hace meses ha tenido rumores fuertes con Tigres UANL y América para unirse a sus filas (ofertas rechazadas por alto costo de 10-15 millones de dólares y salario costoso). Actualmente prioriza Europa (interés de Rennes) o mantenerse en LAFC.
5. Cristian Arango
El delantero colombiano de 30 años del San José Earthquakes con gran olfato goleador y experiencia previa en Liga MX (Pachuca 2023: cinco goles en pocos partidos).
En MLS ha sido prolífico siendo parte de varias franquicias: 17 goles en 2024 con Real Salt Lake y sólido en 2025 con San Jose (13 goles + asistencias). Tiene contrato hasta 2026 con opción 2027.
Tuvo rumores muy fuertes sobre fichar con Pumas UNAM en verano 2025, también hubo interés de Xolos. Pero no se concretaron y en la actualidad siendo un jugador maduro con experiencia podría volver a vivir otro etapa en el fútbol mexicano en algún club de media tabla para arriba.
