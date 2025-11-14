Los futbolistas del América convocados a su selecciones en esta Fecha FIFA

El Club América vuelve a confirmar su estatus como uno de los principales exportadores de talento en el continente.

Con la llegada de la última Fecha FIFA del 2025, el conjunto de Coapa sufrirá bajas sensibles al aportar un total de ocho jugadores a distintas selecciones nacionales, quienes participarán en compromisos cruciales de preparación y eliminatoria.

El nido se vacía temporalmente, pero la presencia de sus futbolistas a nivel internacional refuerza el gran momento que vive el plantel azulcrema, siendo una base fundamental tanto para el combinado mexicano como para la siempre competitiva selección de Uruguay.

Los jugadores del América en la selección mexicana

Fiel a su costumbre, la selección mexicana es la que más recurre al plantel de las Águilas. El seleccionador Javier Aguirre ha llamado a cinco futbolistas del América para esta concentración, abarcando todas las líneas del campo.

En la portería, Luis Malagón se reafirma como uno de los hombres de confianza del "Vasco". En la defensa, Israel Reyes y Kevin Álvarez continúan siendo considerados para las laterales; mientras que en el mediocampo, Erick Sánchez se ha vuelto una pieza indispensable gracias al dinamismo y la llegada que aporta al equipo tricolor.

Finalmente, aparece el talento de Alexis Gutiérrez, quien recibe otra oportunidad de mostrarse con el Tri y que mantiene intacto el sueño mundialista.

Los jugadores del América convocados por Uruguay

En Sudamérica, la legión uruguaya del América también tendrá una representación importante. Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre viajarán para unirse a la exigente concentración de la selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, de cara a sus duelos de amistosos rumbo al Mundial.

Cáceres se ha consolidado como un pilar en la defensa 'Celeste', mientras que Rodríguez y Aguirre buscarán ser revulsivos importantes en el ataque del combinado 'charrúa'.

