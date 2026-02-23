Los futbolistas descartados por Javier Aguirre para el Mundial 2026

Ya estamos a unos meses del comienzo de la Copa Mundial de la FiFA 2026 y el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, tiene prácticamente definidos a los 26 jugadores que convocará para la justa mundialista.

De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a los jugadores que ya estarían descartados por el estratega mexicano debido a que los perfiles y posiciones estarían definidas y que claramente en algún momento tuvieron expectativas de poder acudir.

Cabe mencionar que omitiremos varios nombres, pues debido a que han estado lesionados mucho tiempo, aún es una incógnita si les alcanzará para ser tomados en cuenta (aunque varios de ellos han estado en constante comunicación con Aguirre y una vez recuperados lo tendría en consideración) como: Rodrigo Huescas, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Gilberto Mora, César Huerta, Alexis Vega y Santiago Giménez.

1. Carlos Moreno

Carlos Moreno quedó descartado como una de las opciones en portería | Hector Vivas/GettyImages

Carlos Moreno, portero de 27 años del Pachuca, ha sido suplente en convocatorias pasadas, pero no es titular habitual. No fue incluido en la lista para Islandia, donde se optó por Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.



Su posible descarte se debe a la jerarquía: Talavera y Malagón son los posibes tulares, con Ochoa como veterano. Sin experiencia europea y con errores en partidos clave de Liga MX, podría quedar fuera del corte final para 2026.

2. Julián Araujo

Julián Araujo regresó a la actividad fichando con Celtic | Rob Casey - SNS Group/GettyImages

El lateral derecho de 24 años (mexicano-estadounidense) que juega en el Celtic de Escocia, parece ser un fijo en proyecciones para el Mundial, apareciendo en convocatorias predictivas.



No era elegible para el amistoso local contra Islandia. Sin embargo, una lesión reciente en el muslo (febrero 2026) lo ha marginado, y aunque Aguirre valora su experiencia europea, la competencia con Jorge Sánchez, Rodrigo Huercas podría descartarlo si no se recupera a tiempo para los amistosos de marzo.

3. Jesús Orozco Chiquete

Jesús Orozco Chiquete no se alcanzará a recuperar de su lesión | Jam Media/GettyImages

La lesión que sufrió en el tobillo derecho en la semifinal de vuelta contra Tigres UANL en el Apertura 2025 ha requerido más recuperación de lo esperado.



Luego de pasar por el quirófano se esperaban cinco meses de recuperación, pero las últimas evaluaciones apuntan a que sería necesario esperar hasta agosto de 2026, estando listo para Cruz Azul, pero no así para el Mundial.

4. Ramón Juárez

Ramón Juárez quedaría fuera del Mundial | Manuel Velasquez/GettyImages

El defensor central de 24 años del Club América ha emergido como una promesa en la Liga MX con solidez defensiva.



No aparece en la reciente convocatoria para Islandia (febrero 2026), pese a ser elegible como jugador local. Posibles razones incluyen competencia fuerte en la zaga con Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes, además de una lesión muscular en enero 2026 que lo ha mantenido fuera de ritmo. Si no recupera forma, podría ser descartado para el Mundial en favor de defensores más consolidados.

5. Jesús Angulo

Jesús Angulo no es de los favoritos de Aguirre | Jam Media/GettyImages

El lateral izquierdo de Tigres UANL no fue incluido en la convocatoria para Islandia (febrero 2026), donde Tigres solo aportó a Jesús Garza. Razones potenciales incluyen una forma baja en la temporada 2025-26 y lesiones crónicas en la pierna, además de competencia con Arteaga y Gallardo.



Si Aguirre opta por laterales más ofensivos o versátiles, Angulo podría ser descartado, especialmente si no es llamado en los amistosos de marzo contra Portugal y Bélgica.

6. Íker Fimbres

Íker Fimbres | Azael Rodriguez/GettyImages

Íker Fimbres, mediocampista juvenil de 20 años del Monterrey, es una promesa con experiencia en Sub-20. No ha debutado en la mayor y no fue convocado para Islandia (Monterrey aportó a Víctor Guzmán).



Razones para descarte incluyen su inmadurez y falta de minutos consistentes en club, donde compite con veteranos. Con talentos jóvenes como Obed Vargas o Gilberto Mora en radar, Fimbres podría no madurar a tiempo para el Mundial 2026.

7. Elías Montiel

Elías Montiel con los Tuzos | Hector Vivas/GettyImages

El mediocampista defensivo de 20 años del Pachuca, es una promesa juvenil con apariciones en Subb-20 y Sub-23. No fue convocado para Islandia en febrero 2026. Su posible descarte se debe a su juventud e inexperiencia; México prioriza mediocampistas consolidados como Erik Lira, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez.



Aunque ha sido mencionado en prelistas pasadas (como Nations League 2025), una falta de minutos en club y competencia con talentos como Gilberto Mora podrían dejarlo fuera del Mundial.

8. Jeremy Márquez

Jeremy Márquez tiene muhc acompetencia | Jam Media/GettyImages

No fue incluido en la convocatoria para Islandia, y Tigres UANL no aporta jugadores clave.



Su posible descarte se debe a una forma irregular y lesiones en la espalda durante 2025, además de no destacar en un mediocampo competitivo. Jugadores como Erick Sánchez o Marcel Ruiz parecen preferidos para roles similares.

9. Ricardo Jesús Angulo

Ricardo Jesús Angulo con Toluca | Omar Vega/GettyImages

No aparece en la reciente lista para Islandia, y su club no es un proveedor clave de seleccionados. Posible descarte por inconsistencia en rendimiento y falta de impacto en torneos internacionales previos.



Con mediocampos saturados por jugadores como Orbelín Pineda o César Huerta, y sin minutos europeos, podría no entrar en planes para 2026.

10. Diego Lainez

Diego Lainez podría quedar descartado | Jam Media/GettyImages

Ha sido internacional con México desde 2018, pero su forma ha sido inconsistente en los últimos años debido a lesiones recurrentes y falta de minutos regulares. En la convocatoria más reciente para el amistoso contra Islandia (febrero 2026), fue omitido de manera sorpresiva, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en la selección.



Javier Aguirre, parece priorizar jugadores en mejor momento para el Mundial 2026, y Lainez podría quedar fuera por competencia en las bandas con figuras como Hirving Lozano o Alexis Vega. Su omisión en esta lista de jugadores locales sugiere que ya no está en los planes principales.

11. Henry Martín

Henry Martín está fuera de ritmo tras un año de lesiones | Jam Media/GettyImages

A sus 33 años (cumplirá 34 durante el Mundial), su edad es un factor clave; México busca rejuvenecer el ataque con opciones más jóvenes como Santiago Giménez o Raúl Jiménez.



No fue incluido en la convocatoria para el amistoso contra Islandia en febrero 2026, donde se priorizaron delanteros como Guillermo Martínez y Armando González.



Lesiones en la temporada 2025-26 y una forma irregular podrían descartarlo definitivamente, ya que Aguirre enfoca en jugadores con proyección para el torneo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026