Los futbolistas jóvenes del EA Sports FC 26 para fichar en el modo carrera con el rostro escaneado
Cuando comienzas un modo carrera en el EA Sports FC 26 lo primero que debes de buscar es desarrollar talento. Esto se hace con jóvenes y si eres quisquilloso, lo haces con futbolistas que solo tengan el rostro escaneado, cosa que hace un poco más complicadas las cosas.
Sí, definitivamente es una tarea difícil de conseguir y más cuando se buscan joyas que aún no se consolidan en el fútbol mundial. Por eso, en SI Fútbol nos dimos a la tarea de darte todos los futbolistas en cada una de las posiciones para que armes tu club solo con futbolistas que sí se parecen en el juego.
El criterio para estas tablas es sencillo: futbolistas de 23 años o menos y que tengan un rostro escaneado según la base de datos de Electronic Arts.
Las tablas por posiciones de los jugadores jóvenes con rostro escaneado
- Porteros
- Laterales derechos
- Defensas centrales
- Laterales izquierdos
- Medios defensivos
- Medios centrales
- Medios ofensivos
- Medios - extremos derechos
- Medios - extremos izquierdos
- Delanteros centro
Porteros
Siguen siendo pocos los guardametas que tienen rostro escaneado y son relativamente jóvenes. De esta lista, para este año, Diogo Costa, Giorgi Mamardashvili, Dorde Petrovic o Marcin Bulka ya no entran porque superan la edad límite.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Anatoliy Trubin
Benfica
23
80
87
Guillaume Restes
Toulouse FC
20
78
86
Noah Atubolu
SC Freiburg
23
78
83
Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
22
78
84
James Trafford
Manchester City
22
76
84
Filip Stanković
Venezia
23
74
82
Jonas Urbig
Bayern Múnich
21
74
84
Stefano Turati
Sassuolo
23
74
82
Karl Hein
SV Werder Bremen
23
73
81
Gavin Bazunu
Southampton
23
73
80
Răzvan Sava
Udinese
23
71
81
Samuel Soares
Benfica
23
70
80
Arthur Okonkwo
Wrexham
23
69
75
Alaa Bellaarouch
Sporting Clube de Braga
23
68
73
Tommaso Martinelli
Fiorentina
19
68
79
Álex Padilla
Athletic Club
21
68
79
Jan Olschowsky
Alemannia Aachen
23
68
75
Dennis Seimen
SC Paderborn 07
19
66
84
Simon Ngapandouetnbu
Montpellier HSC
22
66
74
Jankat Yılmaz
Eyüpspor
20
64
78
Lucas Bergström
RCD Mallorca
22
63
73
Isaac Boehmer
Vancouver Whitecaps FC
23
60
67
Max Anchor
Vancouver Whitecaps FC
20
51
65
Laterales derechos
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Tino Livramento
Newcastle United
22
80
86
Arnau Martínez
Girona FC
22
79
84
Malo Gusto
Chelsea
22
79
84
Conor Bradley
Liverpool
21
78
84
Yan Couto
Borussia Dortmund
23
78
83
Guéla Doué
Strasbourg Alsace
22
77
82
Rico Lewis
Manchester City
20
77
84
Tiago Santos
Lille OSC
22
77
83
Mikel Aramburu
Real Sociedad
22
77
85
Javi Rodríguez
RC Celta
22
76
82
José Ángel Carmona
Sevilla FC
23
76
84
Omar El Hilali
Espanyol
21
76
82
Givairo Read
Feyenoord
19
75
88
Juanlu Sánchez
Sevilla FC
21
75
83
Iván Fresneda
Sporting CP
20
74
82
Devyne Rensch
Roma
22
74
80
Ki-Jana Hoever
Wolverhampton
23
74
78
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
22
74
78
Elias Jelert
Southampton
22
73
78
Kiliann Sildillia
PSV
23
73
78
Alberto Costa
FC Porto
21
72
83
Arthur
Bayer 04 Leverkusen
22
71
80
Enzo Tchato
Montpellier
22
71
79
Nathan Patterson
Everton
23
71
76
Ignace Van der Brempt
Como
23
71
78
Nicolò Savona
Nottingham Forest
22
71
80
Lasse Rosenboom
Holstein Kiel
23
69
74
Antoine Hainaut
Venezia
23
68
77
Femi Seriki
Sheffield United
23
68
77
Melayro Bogarde
LASK Linz
23
67
76
Tomás Esteves
Pisa
23
67
74
Mehmet Aydın
Eintracht Braunschweig
23
66
71
Alex Freeman
Orlando City
20
65
79
Yoram Zague
FC København
19
65
80
Tristan Gooijer
PEC Zwolle
20
64
76
Aboubacar Sangaré
Roma
17
63
77
Giuseppe Bovalina
Vancouver Whitecaps
20
60
74
Defensas centrales
Una de las posiciones con más talento y más rostros escaneados del juego. Aquí puedes tener grandes figuras tanto europeas o lationamericanas. Además, puedes cubrir bien ambos perfiles pues también hay muchos zurdos.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
23
86
89
Murillo
Nottingham Forest
23
83
87
Piero Hincapié
Arsenal
23
83
89
Dean Huijsen
Real Madrid
20
82
89
Pau Cubarsí
FC Barcelona
18
82
88
Gonçalo Inácio
Sporting CP
23
81
86
Ousmane Diomande
Sporting CP
21
80
87
Levi Colwill
Chelsea
22
80
84
Castello Lukeba
RB Leipzig
22
80
88
Illia Zabarnyi
Paris Saint-Germain
22
80
85
Jarrad Branthwaite
Everton
23
79
85
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain
21
78
84
António Silva
SL Benfica
21
78
86
Leny Yoro
Manchester United
19
78
86
Tomás Araújo
SL Benfica
23
78
86
Flavien-Enzo Boyomo
Osasuna
23
78
85
Malick Thiaw
Newcastle United
23
78
84
Abdukodir Khusanov
Manchester City
21
77
85
Cristhian Mosquera
Arsenal
21
77
85
Eduardo Quaresma
Sporting CP
23
77
84
Sepp van den Berg
Brentford
23
77
83
Raúl Asencio
Real Madrid
22
77
86
Renato Veiga
Villarreal CF
21
76
84
Ismaël Doukouré
Strasbourg Alsace
21
76
82
Santiago Mouriño
Villarreal CF
23
75
86
Otávio
Paris FC
23
75
81
Christian Mawissa
AS Monaco
20
75
84
Kike Salas
Sevilla FC
23
75
83
Joel Ordoñez
Club Brugge
21
75
86
CJ Egan-Riley
Olympique de Marseille
22
75
82
César Tárrega
Valencia CF
23
75
82
El Chadaille Bitshiabu
RB Leipzig
20
75
87
Radu Drăgușin
Tottenham Hotspur
23
75
81
Lorenzo Pirola
Olympiacos FC
23
75
83
Alejandro Francés
Girona FC
22
75
82
Pietro Comuzzo
Fiorentina
20
74
86
Koni De Winter
AC Milan
23
74
84
Taylor Harwood-Bellis
Southampton
23
74
81
Bećir Omeragić
Montpellier
23
74
80
Yarek Gąsiorowski
PSV
20
73
85
Nathan Zézé
NEOM SC
20
73
81
Bamo Meïté
FC Lorient
23
73
78
Arouna Sangante
Le Havre AC
23
73
80
Andrew Omobamidele
Strasbourg Alsace
23
73
78
Caleb Okoli
Leicester City
23
73
77
Rafa Marín
Villarreal CF
23
72
82
Tim Oermann
SK Sturm Graz
21
72
80
Abakar Sylla
RC Strasbourg Alsace
22
72
80
Willy Kambwala
Villarreal CF
20
72
83
Étienne Youté
Le Havre AC
23
72
78
Mattia Viti
Fiorentina
23
72
81
Ameen Al Dakhil
Stuttgart
23
73
79
Thomas Kristensen
Udinese
23
72
81
Soumaila Coulibaly
Stade Brestois 29
21
72
80
Tanguy Nianzou
Sevilla FC
22
72
77
Armel Bella-Kotchap
Hellas Verona FC
23
72
78
Abdulai Juma Bah
Nice
19
72
83
Alessandro Circati
Parma
21
71
80
Saïdou Sow
RC Strasbourg Alsace
22
71
76
Isaak Touré
FC Lorient
22
71
79
Teden Mengi
Luton Town
23
71
78
James Hill
AFC Bournemouth
23
71
77
Leonidas Stergiou
Stuttgart
23
71
78
Antoine Mendy
OGC Nice
21
70
80
Jeanuël Belocian
Bayer 04 Leverkusen
20
70
82
Ashley Phillip
Stoke City
20
70
81
Botond Balogh
Kocaelispor
23
70
79
Ronnie Edwards
Southampton
22
70
80
Márton Dárdai
Hertha BSC
23
70
76
Vitor Reis
Girona FC
19
70
84
Jorne Spileers
Club Brugge KV
20
69
82
Linus Gechter
Hertha BSC
21
69
78
Leo Greiml
NAC Breda
23
69
75
Tim Drexler
1. FC Nürnberg
20
69
80
Saba Goglichidze
Udinese
21
69
79
Luca Marianucci
Napoli
20
68
79
Fabio Chiarodia
Borussia Mönchengladbach
20
68
79
Max Cleworth
Wrexham
22
68
76
Max Geschwill
1. FC Magdeburg
23
68
74
Nathan Wood
Southampton
23
68
75
Adrian Bajrami
FC Luzern
23
67
78
Joël Schingtienne
Venezia
22
67
76
Colin Kleine-Bekel
VfL Bochum 1848
22
67
74
Tomás Palacios
Inter
22
67
77
Christian Marques
CD Tondela
22
67
76
Alessandro Marcandalli
Genoa
23
66
75
Metehan Baltacı
Galatasaray SK
22
66
75
Jalen Neal
CF Montréal
21
66
78
Yusuf Akçiçek
Al Hilal
19
65
81
Matías Moreno
Levante UD
21
65
75
Arda Ünyay
Galatasaray SK
18
64
81
Sebastian Otoa
Genoa
21
63
74
Ryan Astley
Dundee FC
23
63
70
Billy Koumetio
Dundee FC
22
62
72
Fellipe Jack
Spezia
19
62
79
Kaelan Casey
Swansea City
20
60
74
Laterales izquierdos
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
23
87
90
Joško Gvardiol
Manchester City
23
84
87
Alejandro Balde
FC Barcelona
21
83
87
Milos Kerkez
Liverpool
21
82
86
Miguel Gutiérrez
Napoli
23
81
85
Álvaro Carreras
Real Madrid
22
80
88
Lewis Hall
Newcastle United
20
80
86
Destiny Udogie
Tottenham Hotspur
22
80
84
Ian Maatsen
Aston Villa
23
79
84
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
18
78
87
Jorrel Hato
Chelsea
19
78
89
Adrien Truffert
Bournemouth
23
78
82
Quilindschy Hartman
Burnley
23
77
83
Carlos Romero
Espanyol
23
76
81
Quentin Merlin
Stade Rennais FC
23
76
82
Bradley Locko
Stade Brestois 29
23
75
80
Victor Kristiansen
Leicester City
22
75
81
Hugo Bueno
Wolverhampton Wanderers
22
74
80
Bashir Humphreys
Burnley
23
73
82
Javi López
Real Oviedo
23
73
80
Josh Doig
Sassuolo
23
73
78
Joaquin Seys
Club Brugge KV
20
73
86
Adama Boiro
Athletic Club
23
73
82
Kassoum Ouattara
AS Monaco
20
72
80
Álex Valle
Como
21
72
82
Jordy Makengo
SC Freiburg
23
72
77
Björn Meijer
Club Brugge KV
22
72
80
Luca Netz
Borussia Mönchengladbach
22
72
77
Anass Salah-Eddine
PSV
23
71
78
Jhoanner Chávez
RC Lens
23
71
77
Oliver Scarles
West Ham United
19
70
80
Owen Beck
Derby County
22
70
79
Jesús Vázquez
Valencia CF
22
70
77
Max Finkgräfe
RB Leipzig
21
69
80
Haydon Roberts
Bristol City
23
69
75
Bali Mumba
Plymouth Argyle
23
69
76
George Bello
LASK Linz
23
69
76
Lasse Günther
SV Elversberg
22
67
75
Arthur Zagré
Excelsior
23
67
74
Ben Chrisene
Norwich City
21
66
75
Honest Ahanor
Atalanta
17
66
81
Jonas Rouhi
Juventus
21
66
77
Mathias Løvik
Parma
21
65
76
Ar'jany Martha
Rotherham United
21
64
75
Joe Johnson
Luton Town
19
63
78
Taayo Adaramola
Leyton Orient
21
63
75
Dylan Williams
Burton Albion
21
63
74
Medios defensivos
Dentro del medio campo puedes encontrar muchísimo talento joven. En cuestiones defensivas, muchos de estos también se pueden convertir en medios centrales y elevar su valor y potencial, todo dependerá de tu formación.
Nombre
Equipo
Edad
Rating
Potencial
Moisés Caicedo
Chelsea
23
87
89
Ryan Gravenberch
Liverpool
23
85
88
Carlos Baleba
Brighton & Hove Albion
21
81
87
Johnny Cardoso
Atlético Madrid
23
81
87
Adam Wharton
Crystal Palace
21
80
86
Elliot Anderson
Nottingham Forest
22
80
85
Aleksandar Pavlović
Bayern München
21
79
87
Marc Casadó
FC Barcelona
21
79
86
Alan Varela
FC Porto
23
79
85
Amadou Onana
Aston Villa
23
79
83
Nico González
Manchester City
23
79
85
Romeo Lavia
Chelsea
21
78
85
Zeno Debast
Sporting CP
21
78
86
Samuele Ricci
AC Milan
23
78
85
Sergio Altimira
Real Betis
23
77
83
Ayyoub Bouaddi
Lille OSC
17
76
86
Eric Martel
FC Köln
23
76
81
Tyler Morton
Olympique Lyonnais
22
75
83
Lucien Agoumé
Sevilla FC
23
75
83
Tim Iroegbunam
Everton
22
74
80
Joris Chotard
Stade Brestois 29
23
74
79
Valentin Atangana
Al Ahli SFC
19
73
83
Soungoutou Magassa
West Ham United
21
73
80
Máximo Perrone
Como
23
73
83
Mandela Keita
Parma
23
73
80
Lesley Ugochukwu
Burnley
21
73
82
Junior Mwanga
FC Nantes
22
72
78
Ibrahim Sulemana
Bologna
22
71
80
Jhon Solís
Girona FC
20
71
81
Lamare Bogarde
Aston Villa
21
71
78
Boubacar Traoré
FC Metz
23
71
76
Lucas Gourna-Douath
RB Salzburg
21
71
80
Tim Breithaupt
Fortuna Düsseldorf
23
69
76
David Ozoh
Derby County
20
68
79
Yellu Santiago
Hellas Verona FC
21
68
80
Eyüp Aydın
Samsunspor
20
66
77
Tomás Pérez
FC Porto
19
65
79
Joe Hodge
CD Tondela
22
65
74
Harvey White
Stevenage
23
64
73
Efe Akman
FC Andorra
19
62
79
Ralph Priso
Vancouver Whitecaps FC
22
60
67
Medios centrales
Nombre
Equipo
Edad
Rating
Potencial
Pedri
FC Barcelona
22
89
93
João Neves
Paris Saint-Germain
20
85
90
Gavi
FC Barcelona
20
83
89
Eduardo Camavinga
Real Madrid
22
83
90
Pablo Barrios
Atlético Madrid
22
82
87
Andrey Santos
Chelsea
21
80
87
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
19
80
87
Pape Sarr
Tottenham Hotspur
22
79
84
Mikel Jauregizar
Athletic Club
21
78
88
Hugo Larsson
Eintracht Frankfurt
21
78
87
Ilaix Moriba
RC Celta
22
78
83
Kenneth Taylor
Ajax
23
78
84
Kobbie Mainoo
Manchester United
20
77
85
Javi Guerra
Valencia CF
22
77
86
Habib Diarra
Sunderland
21
77
83
Neil El Aynaoui
Roma
23
77
83
Aimar Oroz
Osasuna
23
77
83
Luka Sučić
Real Sociedad
22
77
84
Tom Bischof
Bayern München
20
76
86
Valentín Barco
RC Strasbourg Alsace
20
76
84
Senny Mayulu
Paris Saint-Germain
19
76
86
Andy Diouf
Inter
22
75
81
Lazar Samardžić
Atalanta
23
75
82
Cesare Casadei
Torino
22
74
83
Arne Engels
Celtic
21
74
83
Giovanni Fabbian
Bologna
22
74
83
Fabio Miretti
Juventus
21
74
80
Hugo Sotelo
RC Celta
21
74
80
Oussama Targhalline
Feyenoord
23
74
81
Edoardo Bove
Roma
23
74
81
Hannibal Mejbri
Burnley
23
74
82
Yunus Musah
Atalanta
22
74
82
Aster Vranckx
Sassuolo
22
74
79
Gianluca Busio
Venezia
23
74
81
Damián Rodríguez
RC Celta
22
73
79
Pablo Marín
Real Sociedad
21
73
84
Yehor Yarmoliuk
Brentford
21
73
80
Antoni Milambo
Brentford
20
73
85
Yassine Kechta
Le Havre AC
23
73
80
Paulo Bernardo
Celtic
23
73
82
Beñat Turrientes
Real Sociedad
23
73
82
Cristian Medina
Estudiantes de La Plata
23
73
79
Tommy Doyle
Birmingham City
23
73
78
Niccolò Pisilli
Roma
20
72
84
Denis Huseinbašić
FC Köln
22
73
77
Amir Richardson
Fiorentina
22
73
79
Armin Gigović
Young Boys
22
73
79
Iker Muñoz
Osasuna
22
71
82
Cher Ndour
Fiorentina
20
70
83
Khalil Fayad
Montpellier HSC
21
70
79
Mario Martín
Getafe CF
21
69
79
Arthur Atta
Udinese
22
69
78
Brandon Aguilera
Rio Ave FC
22
69
79
Mikael Ellertsson
Genoa
23
69
76
Marc Leonard
Birmingham City
23
69
76
Obed Vargas
Seattle Sounders
19
69
79
Robert Wagner
Holstein Kiel
21
69
78
Matthias Braunöder
SSC Bari
23
69
76
João Simões
Sporting CP
18
69
82
Benjamin Cremaschi
Parma
20
68
80
Naouirou Ahamada
Crystal Palace
23
68
75
Kacper Urbański
Legia Warszawa
20
68
79
Luke Cundle
Millwall FC
23
68
74
Tino Anjorin
Torino
23
68
75
Kevin Zeroli
Monza
20
65
78
Zidan Sertdemir
Preußen Münster
20
65
78
Tim Civeja
FC Saarbrücken
23
65
71
Lilian Egloff
Karlsruher SC
22
65
73
Luis Hasa
Carrarese
21
65
74
Odin Holm
Los Angeles FC
22
64
75
Charlie Webster
Burton Albion
21
63
75
Daniel Gore
Rotherham United
20
62
75
Sidney Raebiger
Eintracht Braunschweig
20
62
76
Taylor Perry
Shrewsbury Town
23
62
68
Tyler Onyango
Stockport County
22
59
70
Medios ofensivos
Para el FC 26, con la posibilidad de tener una formación con cinco mediocampistas, muchos futbolistas que están de MCO, también pueden ser extremos por las bandas. Un buen ejemplo son los dos jugadores de esta lista de la Juventus, que su posición en la vida real es por las bandas.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Jude Bellingham
Real Madrid
22
90
94
Florian Wirtz
Liverpool
22
89
93
Jamal Musiala
Bayern Múnich
22
88
92
Cole Palmer
Chelsea
23
87
90
Xavi Simons
Tottenham Hotspur
22
84
87
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
23
82
87
Fermín
Barcelona
22
80
87
Kenan Yıldız
Juventus
20
79
89
Nico Paz
Como
20
79
89
Francisco Conceição
Juventus
22
79
86
Amad Diallo
Manchester United
22
79
85
Matías Soulé
AS Roma
22
78
85
Hákon Arnar Haraldsson
Lille OSC
22
78
84
Paul Nebel
1. FSV Mainz 05
22
78
85
Enzo Millot
Al Ahli SFC
22
78
84
Harvey Elliott
Aston Villa
22
78
84
Franco Mastantuono
Real Madrid
17
77
88
Alejandro Garnacho
Chelsea
21
77
84
Gabri Veiga
FC Porto
23
77
84
Georginio Rutter
Brighton & Hove Albion
23
77
83
Mateus Fernandes
West Ham
20
76
85
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund
21
76
84
Bilal El Khannouss
Stuttgart
21
76
84
Rodrigo Mora
FC Porto
18
76
89
Farès Chaïbi
Eintracht Frankfurt
22
75
81
Tommaso Baldanzi
AS Roma
22
75
81
Alex Scott
Bournemouth
21
75
83
Omari Hutchinson
Nottingham Forrest
21
75
83
Claudio Echeverri
Bayer Leverkusen
19
74
86
Brajan Gruda
Brighton & Hove Albion
21
74
84
Gaetano Oristanio
Parma
22
74
80
Kamory Doumbia
Stade Brestois
22
74
80
Merlin Röhl
Everton
22
74
82
Fabian Rieder
FC Augsburg
23
74
82
Eren Dinkçi
SC Freiburg
23
74
80
Unai Gómez
Athletic Bilbao
22
73
82
Peque
Sevilla
22
73
82
Julio César Enciso
RC Strasbourg Alsace
21
73
84
Jacopo Fazzini
Fiorentina
22
72
81
Reda Khadra
Le Havre AC
23
72
78
Iker Lozada
Levante UD
23
72
78
Alfie Devine
Preston North End
20
71
84
Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
23
71
78
Umut Tohumcu
TSG 1899 Hoffenheim
20
70
82
Cătălin Cîrjan
Dinamo Bucureşti
22
70
80
Sam Greenwood
Pogoń Szczecin
23
70
75
Leighton Clarkson
Aberdeen
23
70
77
Cole Bassett
Colorado Rapids
23
70
77
Vasco Sousa
Moreirense FC
22
69
79
Kristian Hlynsson
FC Twente
21
68
79
Simone Pafundi
Sampdoria
19
68
84
Adil Aouchiche
Aberdeen
22
68
76
George Earthy
West Ham
20
67
78
Luke Harris
Oxford United
20
65
80
Ömer Beyaz
Medipol Başakşehir FK
21
65
76
Vasilije Adžić
Juventus
19
65
79
Alberto Risco
Getafe
19
62
75
Medios - extremos derechos
Nombre
Equipo
Edad
Rating
Potencial
Lamine Yamal
FC Barcelona
17
89
95
Bukayo Saka
Arsenal
23
88
90
Michael Olise
FC Bayern München
23
86
88
Désiré Doué
Paris Saint-Germain
20
85
91
Savinho
Manchester City
21
82
87
Mason Greenwood
Olympique de Marseille
23
82
86
Arda Güler
Real Madrid
20
81
89
Anthony Elanga
Newcastle United
23
81
84
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
22
81
86
Karim Adeyemi
Borussia Dortmund
23
81
86
Rayan Cherki
Manchester City
21
81
88
Maghnes Akliouche
AS Monaco
23
80
86
Yeremy Pino
Crystal Palace
22
80
88
Noni Madueke
Arsenal
23
80
84
Johan Bakayoko
RB Leipzig
22
78
85
Luis Henrique
Inter
23
78
83
Dilane Bakwa
Nottingham Forest
22
78
84
Estêvão
Chelsea
18
78
89
Yankuba Minteh
Brighton & Hove Albion
20
77
85
Ansgar Knauff
Eintracht Frankfurt
23
77
81
Geovany Quenda
Sporting CP
18
76
88
Ethan Nwaneri
Arsenal
18
76
87
Abdul Fatawu
Leicester City
21
76
83
Simon Adingra
Sunderland
23
76
83
Yáser Asprilla
Girona FC
21
75
82
Badredine Bouanani
Stuttgart
20
75
82
Facundo Buonanotte
Chelsea
20
75
82
Giovanni Reyna
Borussia Mönchengladbach
22
75
81
Tyler Dibling
Everton
19
74
85
Oscar Bobb
Manchester City
21
74
82
Ilias Akhomach
Villarreal CF
21
74
83
Arsen Zakharyan
Real Sociedad
22
74
83
Liel Abada
Charlotte FC
23
74
79
Exequiel Zeballos
Boca Juniors
23
74
81
Robert Navarro
Athletic Club2
23
74
82
James McAtee
Nottingham Forest
22
73
81
Antoniu Roca
Espanyol
22
73
80
Tom Louchet
OGC Nice
22
72
81
Jesurun Rak-Sakyi
Çaykur Rizespor
22
72
80
Matteo Cancellieri
Lazio
22
72
79
Jan Thielmann
FC Köln
22
72
78
Peter González
Real Valladolid CF
22
71
80
Josué Casimir
Auxerre
23
71
76
Ethan Mbappé
Lille OSC
18
70
80
Fran Pérez
Rayo Vallecano
22
70
77
Yang Hyun Jun
Celtic
23
70
79
Yang Min Hyeok
Portsmouth
19
70
84
Samuel Amo-Ameyaw
RC Strasbourg Alsace
18
69
79
Andre Brooks
Sheffield United
21
69
79
Festy Ebosele
Medipol Başakşehir FK
22
69
77
Brooke Norton-Cuffy
Genoa
21
68
80
Kwadwo Baah
Watford
22
68
78
Mamadou Diakhon
Club Brugge
19
67
79
Myles Peart-Harris
Brentford
22
67
75
Hugo Novoa
CD Mirandés
22
66
73
Erik Ahlstrand
FC St. Pauli
23
65
71
Devid Bouah
Carrarese
23
65
70
Mathis Lambourde
Reggiana
19
64
80
Enock Agyei
Burnley
20
63
75
Scott Banks
Blackpool FC
23
63
69
Chem Campbell
Stevenage
22
63
67
Gideon Kodua
Luton Town
20
62
76
Tommi O'Reilly
Crewe Alexandra
21
61
68
Daniel Chesters
Salford City
23
58
64
Damola Ajayi
Doncaster Rovers
19
57
78
Lorenzo Venturino
Genoa
19
56
71
Medios - extremos izquierdos
Nombre
Equipo
Edad
Rating
Potencial
Nico Williams
Athletic Club
22
86
89
Athletic Club
Paris Saint-Germain
22
84
88
Álex Baena
Atlético Madrid
23
84
89
Christos Tzolis
Club Brugge
23
80
87
Jérémy Doku
Manchester City
23
80
85
Jamie Gittens
Chelsea
20
78
85
Abdessamad Ezzalzouli
Real Betis
23
78
84
Diego López
Valencia CF
23
78
86
Kevin Schade
Brentford
23
78
83
Ander Barrenetxea
Real Sociedad
23
78
83
Bryan Zaragoza
RC Celta
23
77
83
Diego Moreira
RC Strasbourg Alsace
20
77
83
Dango Ouattara
Brentford
23
77
81
Antonio Nusa
RB Leipzig
20
77
89
Assane Diao
Como
19
76
87
Ben Seghir
Bayer 04 Leverkusen
20
76
85
Hugo Álvarez
RC Celta
21
76
82
Raúl Moro
Ajax
22
76
84
Tiago Tomás
Stuttgart
23
76
82
Mohamed-Ali Cho
OGC Nice
21
76
83
Wilson Odobert
Tottenham Hotspur
20
75
83
Andreas Schjelderup
Benfica
21
75
83
Bénie Traoré
FC Basel 1893
22
75
83
Ansu Fati
AS Monaco
22
75
82
Samuel Iling-Junior
West Bromwich Albion
21
74
82
Williot Swedberg
RC Celta
21
74
81
Jakub Kamiński
FC Köln
23
74
79
Alan Velasco
Boca Juniors
22
74
82
Benjamín Domínguez
Bologna
21
73
83
Noah Weißhaupt
Legia Warszawa
23
73
77
Jacob Ondrejka
Parma
22
73
82
Kevin Paredes
Wolfsburg
22
73
82
Thierno Ballo
Millwall FC
23
73
79
Mohamed Daramy
Stade de Reims
23
73
80
Diego Luna
Real Salt Lake
21
72
79
Luca Koleosho
RCD Espanyol
20
72
82
Samuel Edozie
Southampton
22
72
81
William Gomes
FC Porto
19
72
84
Samuel Mbangula
Werder Bremen
21
72
84
Alieu Fadera
Sassuolo
23
71
77
Kamaldeen Sulemana
Atalanta
23
71
76
Ibrahim Salah
FC Basel 1893
23
70
76
Aaron Ramsey
Leicester City
22
70
80
Jeremy Sarmiento
Cremonese
23
70
78
Nico Serrano
Athletic Club
22
70
78
Lewis Dobbin
Preston North End
22
69
78
Lázaro
Al-Najma SC
23
68
72
Brian Gutiérrez
Chicago Fire
22
68
79
Theo Corbeanu
Toronto FC
22
68
74
Harvey Vale
Queens Park Rangers
21
65
78
Alex Mighten
San Diego FC
23
65
73
Enso González
Wolverhampton Wanderers
20
63
77
Delanteros centro
Nombre
Equipo
Edad
Rating
Potencial
Benjamin Šeško
Manchester United
22
80
88
João Pedro
Chelsea
23
80
84
Samu
FC Porto
21
79
86
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
22
79
84
Nick Woltemade
Newcastle United
23
79
84
Fábio Silva
Borussia Dortmund
22
79
85
Jhon Durán
Fenerbahçe SK
21
79
86
Liam Delap
Chelsea
22
78
85
Emanuel Emegha
RC Strasbourg Alsace
22
78
83
Arnaud Kalimuendo
Nottingham Forest
23
78
82
Thierno Barry
Everton
22
77
85
Endrick
Real Madrid
18
77
91
Mathys Tel
Tottenham Hotspur
20
77
86
Brian Brobbey
Sunderland
23
77
83
Folarin Balogun
Monaco
23
77
82
Adam Hložek
Hoffenheim
22
77
83
Santiago Castro
Bologna
20
76
84
Matthis Abline
FC Nantes
22
76
82
Yoan Bonny
Inter
21
76
86
Rasmus Højlund
Napoli
22
76
83
Christantus Uche
Crystal Palace
22
76
84
Elye Wahi
Eintracht Frankfurt
22
75
82
Sebastiano Esposito
Cagliari
22
75
82
Eli Junior Kroupi
Bournemouth
19
74
85
Conrad Harder
RB Leipzig
20
74
85
Gift Orban
Hellas Verona FC
22
74
81
Orri Óskarsson
Real Sociedad
20
74
83
Troy Parrott
AZ Alkmaar
23
74
80
Dion Beljo
Dinamo Zagreb
22
73
79
Evan Ferguson
Roma
20
73
82
Lorenzo Colombo
Genoa
23
73
80
Tim Lemperle
Hoffenheim
23
73
81
El Bilal Touré
Beşiktaş JK
23
73
80
Youssoufa Moukoko
FC København
20
73
80
Oumar Diakité
Cercle Brugge KSV
21
72
82
Cameron Archer
Southampton
23
72
78
Armando Broja
Burnley
23
72
77
Tom Cannon
Sheffield United
22
71
78
Youssef Chermiti
Rangers FC
21
71
77
Alejo Veliz
Rosario Central
21
71
80
Daniel Fila
Venezia
22
71
79
William Osula
Newcastle United
21
70
79
Sékou Mara
AJ Auxerre
22
70
77
Bertuğ Yıldırım
Medipol Başakşehir FK
22
69
77
Carlos Martín
Atlético Madrid
23
69
77
Moïse Sahi
FCV Dender EH
23
69
74
Álvaro Rodríguez
Elche CF
20
68
82
Max Moerstedt
Hoffenheim
19
67
81
Steve Ngoura
Cercle Brugge KSV
20
67
75
Iker Bravo
Udinese
20
67
81
Mateo Pellegrino
Parma
23
67
74
Oscar Vilhelmsson
Preußen Münster
21
67
77
Deniz Gül
FC Porto
20
66
79
Callum Marshall
West Ham United
20
66
79
Ali Al Hamadi
Luton Town
23
65
73
Dane Scarlett
Tottenham Hotspur
21
65
78
Alieu Njie
Torino
20
65
77
Divin Mubama
Stoke City
20
64
79
Wahid Faghir
Vejle Boldklub
21
64
74
Bartosz Białek
SV Darmstadt 98
23
64
79
Marc Domènech
RCD Mallorca
18
64
82
Jimmy-Jay Morgan
Peterborough United
19
63
80
Nathan Opoku
Newport County
23
63
68
Mohamed Sankoh
Stuttgart II
21
63
74
Tiago Çukur
Fatih Karagümrük
22
62
72
Mipo Odubeko
Shelbourne FC
22
61
67
Jeff Ekhator
Genoa
18
61
77
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.