Sports Illustrated Fútbol

Los futbolistas jóvenes del EA Sports FC 26 para fichar en el modo carrera con el rostro escaneado

Para algunos fans del videojuego, que el jugador tenga un rostro real es primordial.
Miguel Delucio, Carlos Reyes|
Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Denis Doyle/GettyImages

Cuando comienzas un modo carrera en el EA Sports FC 26 lo primero que debes de buscar es desarrollar talento. Esto se hace con jóvenes y si eres quisquilloso, lo haces con futbolistas que solo tengan el rostro escaneado, cosa que hace un poco más complicadas las cosas.

Sí, definitivamente es una tarea difícil de conseguir y más cuando se buscan joyas que aún no se consolidan en el fútbol mundial. Por eso, en SI Fútbol nos dimos a la tarea de darte todos los futbolistas en cada una de las posiciones para que armes tu club solo con futbolistas que sí se parecen en el juego.

El criterio para estas tablas es sencillo: futbolistas de 23 años o menos y que tengan un rostro escaneado según la base de datos de Electronic Arts.

Las tablas por posiciones de los jugadores jóvenes con rostro escaneado

  1. Porteros
  2. Laterales derechos
  3. Defensas centrales
  4. Laterales izquierdos
  5. Medios defensivos
  6. Medios centrales
  7. Medios ofensivos
  8. Medios - extremos derechos
  9. Medios - extremos izquierdos
  10. Delanteros centro

Porteros

Siguen siendo pocos los guardametas que tienen rostro escaneado y son relativamente jóvenes. De esta lista, para este año, Diogo Costa, Giorgi Mamardashvili, Dorde Petrovic o Marcin Bulka ya no entran porque superan la edad límite.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Anatoliy Trubin

Benfica

23

80

87

Guillaume Restes

Toulouse FC

20

78

86

Noah Atubolu

SC Freiburg

23

78

83

Bart Verbruggen

Brighton & Hove Albion

22

78

84

James Trafford

Manchester City

22

76

84

Filip Stanković

Venezia

23

74

82

Jonas Urbig

Bayern Múnich

21

74

84

Stefano Turati

Sassuolo

23

74

82

Karl Hein

SV Werder Bremen

23

73

81

Gavin Bazunu

Southampton

23

73

80

Răzvan Sava

Udinese

23

71

81

Samuel Soares

Benfica

23

70

80

Arthur Okonkwo

Wrexham

23

69

75

Alaa Bellaarouch

Sporting Clube de Braga

23

68

73

Tommaso Martinelli

Fiorentina

19

68

79

Álex Padilla

Athletic Club

21

68

79

Jan Olschowsky

Alemannia Aachen

23

68

75

Dennis Seimen

SC Paderborn 07

19

66

84

Simon Ngapandouetnbu

Montpellier HSC

22

66

74

Jankat Yılmaz

Eyüpspor

20

64

78

Lucas Bergström

RCD Mallorca

22

63

73

Isaac Boehmer

Vancouver Whitecaps FC

23

60

67

Max Anchor

Vancouver Whitecaps FC

20

51

65

Laterales derechos

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Tino Livramento

Newcastle United

22

80

86

Arnau Martínez

Girona FC

22

79

84

Malo Gusto

Chelsea

22

79

84

Conor Bradley

Liverpool

21

78

84

Yan Couto

Borussia Dortmund

23

78

83

Guéla Doué

Strasbourg Alsace

22

77

82

Rico Lewis

Manchester City

20

77

84

Tiago Santos

Lille OSC

22

77

83

Mikel Aramburu

Real Sociedad

22

77

85

Javi Rodríguez

RC Celta

22

76

82

José Ángel Carmona

Sevilla FC

23

76

84

Omar El Hilali

Espanyol

21

76

82

Givairo Read

Feyenoord

19

75

88

Juanlu Sánchez

Sevilla FC

21

75

83

Iván Fresneda

Sporting CP

20

74

82

Devyne Rensch

Roma

22

74

80

Ki-Jana Hoever

Wolverhampton

23

74

78

Joe Scally

Borussia Mönchengladbach

22

74

78

Elias Jelert

Southampton

22

73

78

Kiliann Sildillia

PSV

23

73

78

Alberto Costa

FC Porto

21

72

83

Arthur

Bayer 04 Leverkusen

22

71

80

Enzo Tchato

Montpellier

22

71

79

Nathan Patterson

Everton

23

71

76

Ignace Van der Brempt

Como

23

71

78

Nicolò Savona

Nottingham Forest

22

71

80

Lasse Rosenboom

Holstein Kiel

23

69

74

Antoine Hainaut

Venezia

23

68

77

Femi Seriki

Sheffield United

23

68

77

Melayro Bogarde

LASK Linz

23

67

76

Tomás Esteves

Pisa

23

67

74

Mehmet Aydın

Eintracht Braunschweig

23

66

71

Alex Freeman

Orlando City

20

65

79

Yoram Zague

FC København

19

65

80

Tristan Gooijer

PEC Zwolle

20

64

76

Aboubacar Sangaré

Roma

17

63

77

Giuseppe Bovalina

Vancouver Whitecaps

20

60

74

Defensas centrales

Una de las posiciones con más talento y más rostros escaneados del juego. Aquí puedes tener grandes figuras tanto europeas o lationamericanas. Además, puedes cubrir bien ambos perfiles pues también hay muchos zurdos.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

23

86

89

Murillo

Nottingham Forest

23

83

87

Piero Hincapié

Arsenal

23

83

89

Dean Huijsen

Real Madrid

20

82

89

Pau Cubarsí

FC Barcelona

18

82

88

Gonçalo Inácio

Sporting CP

23

81

86

Ousmane Diomande

Sporting CP

21

80

87

Levi Colwill

Chelsea

22

80

84

Castello Lukeba

RB Leipzig

22

80

88

Illia Zabarnyi

Paris Saint-Germain

22

80

85

Jarrad Branthwaite

Everton

23

79

85

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain

21

78

84

António Silva

SL Benfica

21

78

86

Leny Yoro

Manchester United

19

78

86

Tomás Araújo

SL Benfica

23

78

86

Flavien-Enzo Boyomo

Osasuna

23

78

85

Malick Thiaw

Newcastle United

23

78

84

Abdukodir Khusanov

Manchester City

21

77

85

Cristhian Mosquera

Arsenal

21

77

85

Eduardo Quaresma

Sporting CP

23

77

84

Sepp van den Berg

Brentford

23

77

83

Raúl Asencio

Real Madrid

22

77

86

Renato Veiga

Villarreal CF

21

76

84

Ismaël Doukouré

Strasbourg Alsace

21

76

82

Santiago Mouriño

Villarreal CF

23

75

86

Otávio

Paris FC

23

75

81

Christian Mawissa

AS Monaco

20

75

84

Kike Salas

Sevilla FC

23

75

83

Joel Ordoñez

Club Brugge

21

75

86

CJ Egan-Riley

Olympique de Marseille

22

75

82

César Tárrega

Valencia CF

23

75

82

El Chadaille Bitshiabu

RB Leipzig

20

75

87

Radu Drăgușin

Tottenham Hotspur

23

75

81

Lorenzo Pirola

Olympiacos FC

23

75

83

Alejandro Francés

Girona FC

22

75

82

Pietro Comuzzo

Fiorentina

20

74

86

Koni De Winter

AC Milan

23

74

84

Taylor Harwood-Bellis

Southampton

23

74

81

Bećir Omeragić

Montpellier

23

74

80

Yarek Gąsiorowski

PSV

20

73

85

Nathan Zézé

NEOM SC

20

73

81

Bamo Meïté

FC Lorient

23

73

78

Arouna Sangante

Le Havre AC

23

73

80

Andrew Omobamidele

Strasbourg Alsace

23

73

78

Caleb Okoli

Leicester City

23

73

77

Rafa Marín

Villarreal CF

23

72

82

Tim Oermann

SK Sturm Graz

21

72

80

Abakar Sylla

RC Strasbourg Alsace

22

72

80

Willy Kambwala

Villarreal CF

20

72

83

Étienne Youté

Le Havre AC

23

72

78

Mattia Viti

Fiorentina

23

72

81

Ameen Al Dakhil

Stuttgart

23

73

79

Thomas Kristensen

Udinese

23

72

81

Soumaila Coulibaly

Stade Brestois 29

21

72

80

Tanguy Nianzou

Sevilla FC

22

72

77

Armel Bella-Kotchap

Hellas Verona FC

23

72

78

Abdulai Juma Bah

Nice

19

72

83

Alessandro Circati

Parma

21

71

80

Saïdou Sow

RC Strasbourg Alsace

22

71

76

Isaak Touré

FC Lorient

22

71

79

Teden Mengi

Luton Town

23

71

78

James Hill

AFC Bournemouth

23

71

77

Leonidas Stergiou

Stuttgart

23

71

78

Antoine Mendy

OGC Nice

21

70

80

Jeanuël Belocian

Bayer 04 Leverkusen

20

70

82

Ashley Phillip

Stoke City

20

70

81

Botond Balogh

Kocaelispor

23

70

79

Ronnie Edwards

Southampton

22

70

80

Márton Dárdai

Hertha BSC

23

70

76

Vitor Reis

Girona FC

19

70

84

Jorne Spileers

Club Brugge KV

20

69

82

Linus Gechter

Hertha BSC

21

69

78

Leo Greiml

NAC Breda

23

69

75

Tim Drexler

1. FC Nürnberg

20

69

80

Saba Goglichidze

Udinese

21

69

79

Luca Marianucci

Napoli

20

68

79

Fabio Chiarodia

Borussia Mönchengladbach

20

68

79

Max Cleworth

Wrexham

22

68

76

Max Geschwill

1. FC Magdeburg

23

68

74

Nathan Wood

Southampton

23

68

75

Adrian Bajrami

FC Luzern

23

67

78

Joël Schingtienne

Venezia

22

67

76

Colin Kleine-Bekel

VfL Bochum 1848

22

67

74

Tomás Palacios

Inter

22

67

77

Christian Marques

CD Tondela

22

67

76

Alessandro Marcandalli

Genoa

23

66

75

Metehan Baltacı

Galatasaray SK

22

66

75

Jalen Neal

CF Montréal

21

66

78

Yusuf Akçiçek

Al Hilal

19

65

81

Matías Moreno

Levante UD

21

65

75

Arda Ünyay

Galatasaray SK

18

64

81

Sebastian Otoa

Genoa

21

63

74

Ryan Astley

Dundee FC

23

63

70

Billy Koumetio

Dundee FC

22

62

72

Fellipe Jack

Spezia

19

62

79

Kaelan Casey

Swansea City

20

60

74

Laterales izquierdos

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

23

87

90

Joško Gvardiol

Manchester City

23

84

87

Alejandro Balde

FC Barcelona

21

83

87

Milos Kerkez

Liverpool

21

82

86

Miguel Gutiérrez

Napoli

23

81

85

Álvaro Carreras

Real Madrid

22

80

88

Lewis Hall

Newcastle United

20

80

86

Destiny Udogie

Tottenham Hotspur

22

80

84

Ian Maatsen

Aston Villa

23

79

84

Myles Lewis-Skelly

Arsenal

18

78

87

Jorrel Hato

Chelsea

19

78

89

Adrien Truffert

Bournemouth

23

78

82

Quilindschy Hartman

Burnley

23

77

83

Carlos Romero

Espanyol

23

76

81

Quentin Merlin

Stade Rennais FC

23

76

82

Bradley Locko

Stade Brestois 29

23

75

80

Victor Kristiansen

Leicester City

22

75

81

Hugo Bueno

Wolverhampton Wanderers

22

74

80

Bashir Humphreys

Burnley

23

73

82

Javi López

Real Oviedo

23

73

80

Josh Doig

Sassuolo

23

73

78

Joaquin Seys

Club Brugge KV

20

73

86

Adama Boiro

Athletic Club

23

73

82

Kassoum Ouattara

AS Monaco

20

72

80

Álex Valle

Como

21

72

82

Jordy Makengo

SC Freiburg

23

72

77

Björn Meijer

Club Brugge KV

22

72

80

Luca Netz

Borussia Mönchengladbach

22

72

77

Anass Salah-Eddine

PSV

23

71

78

Jhoanner Chávez

RC Lens

23

71

77

Oliver Scarles

West Ham United

19

70

80

Owen Beck

Derby County

22

70

79

Jesús Vázquez

Valencia CF

22

70

77

Max Finkgräfe

RB Leipzig

21

69

80

Haydon Roberts

Bristol City

23

69

75

Bali Mumba

Plymouth Argyle

23

69

76

George Bello

LASK Linz

23

69

76

Lasse Günther

SV Elversberg

22

67

75

Arthur Zagré

Excelsior

23

67

74

Ben Chrisene

Norwich City

21

66

75

Honest Ahanor

Atalanta

17

66

81

Jonas Rouhi

Juventus

21

66

77

Mathias Løvik

Parma

21

65

76

Ar'jany Martha

Rotherham United

21

64

75

Joe Johnson

Luton Town

19

63

78

Taayo Adaramola

Leyton Orient

21

63

75

Dylan Williams

Burton Albion

21

63

74

Medios defensivos

Dentro del medio campo puedes encontrar muchísimo talento joven. En cuestiones defensivas, muchos de estos también se pueden convertir en medios centrales y elevar su valor y potencial, todo dependerá de tu formación.

Nombre

Equipo

Edad

Rating

Potencial

Moisés Caicedo

Chelsea

23

87

89

Ryan Gravenberch

Liverpool

23

85

88

Carlos Baleba

Brighton & Hove Albion

21

81

87

Johnny Cardoso

Atlético Madrid

23

81

87

Adam Wharton

Crystal Palace

21

80

86

Elliot Anderson

Nottingham Forest

22

80

85

Aleksandar Pavlović

Bayern München

21

79

87

Marc Casadó

FC Barcelona

21

79

86

Alan Varela

FC Porto

23

79

85

Amadou Onana

Aston Villa

23

79

83

Nico González

Manchester City

23

79

85

Romeo Lavia

Chelsea

21

78

85

Zeno Debast

Sporting CP

21

78

86

Samuele Ricci

AC Milan

23

78

85

Sergio Altimira

Real Betis

23

77

83

Ayyoub Bouaddi

Lille OSC

17

76

86

Eric Martel

FC Köln

23

76

81

Tyler Morton

Olympique Lyonnais

22

75

83

Lucien Agoumé

Sevilla FC

23

75

83

Tim Iroegbunam

Everton

22

74

80

Joris Chotard

Stade Brestois 29

23

74

79

Valentin Atangana

Al Ahli SFC

19

73

83

Soungoutou Magassa

West Ham United

21

73

80

Máximo Perrone

Como

23

73

83

Mandela Keita

Parma

23

73

80

Lesley Ugochukwu

Burnley

21

73

82

Junior Mwanga

FC Nantes

22

72

78

Ibrahim Sulemana

Bologna

22

71

80

Jhon Solís

Girona FC

20

71

81

Lamare Bogarde

Aston Villa

21

71

78

Boubacar Traoré

FC Metz

23

71

76

Lucas Gourna-Douath

RB Salzburg

21

71

80

Tim Breithaupt

Fortuna Düsseldorf

23

69

76

David Ozoh

Derby County

20

68

79

Yellu Santiago

Hellas Verona FC

21

68

80

Eyüp Aydın

Samsunspor

20

66

77

Tomás Pérez

FC Porto

19

65

79

Joe Hodge

CD Tondela

22

65

74

Harvey White

Stevenage

23

64

73

Efe Akman

FC Andorra

19

62

79

Ralph Priso

Vancouver Whitecaps FC

22

60

67

Medios centrales

Nombre

Equipo

Edad

Rating

Potencial

Pedri

FC Barcelona

22

89

93

João Neves

Paris Saint-Germain

20

85

90

Gavi

FC Barcelona

20

83

89

Eduardo Camavinga

Real Madrid

22

83

90

Pablo Barrios

Atlético Madrid

22

82

87

Andrey Santos

Chelsea

21

80

87

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

19

80

87

Pape Sarr

Tottenham Hotspur

22

79

84

Mikel Jauregizar

Athletic Club

21

78

88

Hugo Larsson

Eintracht Frankfurt

21

78

87

Ilaix Moriba

RC Celta

22

78

83

Kenneth Taylor

Ajax

23

78

84

Kobbie Mainoo

Manchester United

20

77

85

Javi Guerra

Valencia CF

22

77

86

Habib Diarra

Sunderland

21

77

83

Neil El Aynaoui

Roma

23

77

83

Aimar Oroz

Osasuna

23

77

83

Luka Sučić

Real Sociedad

22

77

84

Tom Bischof

Bayern München

20

76

86

Valentín Barco

RC Strasbourg Alsace

20

76

84

Senny Mayulu

Paris Saint-Germain

19

76

86

Andy Diouf

Inter

22

75

81

Lazar Samardžić

Atalanta

23

75

82

Cesare Casadei

Torino

22

74

83

Arne Engels

Celtic

21

74

83

Giovanni Fabbian

Bologna

22

74

83

Fabio Miretti

Juventus

21

74

80

Hugo Sotelo

RC Celta

21

74

80

Oussama Targhalline

Feyenoord

23

74

81

Edoardo Bove

Roma

23

74

81

Hannibal Mejbri

Burnley

23

74

82

Yunus Musah

Atalanta

22

74

82

Aster Vranckx

Sassuolo

22

74

79

Gianluca Busio

Venezia

23

74

81

Damián Rodríguez

RC Celta

22

73

79

Pablo Marín

Real Sociedad

21

73

84

Yehor Yarmoliuk

Brentford

21

73

80

Antoni Milambo

Brentford

20

73

85

Yassine Kechta

Le Havre AC

23

73

80

Paulo Bernardo

Celtic

23

73

82

Beñat Turrientes

Real Sociedad

23

73

82

Cristian Medina

Estudiantes de La Plata

23

73

79

Tommy Doyle

Birmingham City

23

73

78

Niccolò Pisilli

Roma

20

72

84

Denis Huseinbašić

FC Köln

22

73

77

Amir Richardson

Fiorentina

22

73

79

Armin Gigović

Young Boys

22

73

79

Iker Muñoz

Osasuna

22

71

82

Cher Ndour

Fiorentina

20

70

83

Khalil Fayad

Montpellier HSC

21

70

79

Mario Martín

Getafe CF

21

69

79

Arthur Atta

Udinese

22

69

78

Brandon Aguilera

Rio Ave FC

22

69

79

Mikael Ellertsson

Genoa

23

69

76

Marc Leonard

Birmingham City

23

69

76

Obed Vargas

Seattle Sounders

19

69

79

Robert Wagner

Holstein Kiel

21

69

78

Matthias Braunöder

SSC Bari

23

69

76

João Simões

Sporting CP

18

69

82

Benjamin Cremaschi

Parma

20

68

80

Naouirou Ahamada

Crystal Palace

23

68

75

Kacper Urbański

Legia Warszawa

20

68

79

Luke Cundle

Millwall FC

23

68

74

Tino Anjorin

Torino

23

68

75

Kevin Zeroli

Monza

20

65

78

Zidan Sertdemir

Preußen Münster

20

65

78

Tim Civeja

FC Saarbrücken

23

65

71

Lilian Egloff

Karlsruher SC

22

65

73

Luis Hasa

Carrarese

21

65

74

Odin Holm

Los Angeles FC

22

64

75

Charlie Webster

Burton Albion

21

63

75

Daniel Gore

Rotherham United

20

62

75

Sidney Raebiger

Eintracht Braunschweig

20

62

76

Taylor Perry

Shrewsbury Town

23

62

68

Tyler Onyango

Stockport County

22

59

70

Medios ofensivos

Para el FC 26, con la posibilidad de tener una formación con cinco mediocampistas, muchos futbolistas que están de MCO, también pueden ser extremos por las bandas. Un buen ejemplo son los dos jugadores de esta lista de la Juventus, que su posición en la vida real es por las bandas.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Jude Bellingham

Real Madrid

22

90

94

Florian Wirtz

Liverpool

22

89

93

Jamal Musiala

Bayern Múnich

22

88

92

Cole Palmer

Chelsea

23

87

90

Xavi Simons

Tottenham Hotspur

22

84

87

Malik Tillman

Bayer Leverkusen

23

82

87

Fermín

Barcelona

22

80

87

Kenan Yıldız

Juventus

20

79

89

Nico Paz

Como

20

79

89

Francisco Conceição

Juventus

22

79

86

Amad Diallo

Manchester United

22

79

85

Matías Soulé

AS Roma

22

78

85

Hákon Arnar Haraldsson

Lille OSC

22

78

84

Paul Nebel

1. FSV Mainz 05

22

78

85

Enzo Millot

Al Ahli SFC

22

78

84

Harvey Elliott

Aston Villa

22

78

84

Franco Mastantuono

Real Madrid

17

77

88

Alejandro Garnacho

Chelsea

21

77

84

Gabri Veiga

FC Porto

23

77

84

Georginio Rutter

Brighton & Hove Albion

23

77

83

Mateus Fernandes

West Ham

20

76

85

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund

21

76

84

Bilal El Khannouss

Stuttgart

21

76

84

Rodrigo Mora

FC Porto

18

76

89

Farès Chaïbi

Eintracht Frankfurt

22

75

81

Tommaso Baldanzi

AS Roma

22

75

81

Alex Scott

Bournemouth

21

75

83

Omari Hutchinson

Nottingham Forrest

21

75

83

Claudio Echeverri

Bayer Leverkusen

19

74

86

Brajan Gruda

Brighton & Hove Albion

21

74

84

Gaetano Oristanio

Parma

22

74

80

Kamory Doumbia

Stade Brestois

22

74

80

Merlin Röhl

Everton

22

74

82

Fabian Rieder

FC Augsburg

23

74

82

Eren Dinkçi

SC Freiburg

23

74

80

Unai Gómez

Athletic Bilbao

22

73

82

Peque

Sevilla

22

73

82

Julio César Enciso

RC Strasbourg Alsace

21

73

84

Jacopo Fazzini

Fiorentina

22

72

81

Reda Khadra

Le Havre AC

23

72

78

Iker Lozada

Levante UD

23

72

78

Alfie Devine

Preston North End

20

71

84

Mohamed Ihattaren

Fortuna Sittard

23

71

78

Umut Tohumcu

TSG 1899 Hoffenheim

20

70

82

Cătălin Cîrjan

Dinamo Bucureşti

22

70

80

Sam Greenwood

Pogoń Szczecin

23

70

75

Leighton Clarkson

Aberdeen

23

70

77

Cole Bassett

Colorado Rapids

23

70

77

Vasco Sousa

Moreirense FC

22

69

79

Kristian Hlynsson

FC Twente

21

68

79

Simone Pafundi

Sampdoria

19

68

84

Adil Aouchiche

Aberdeen

22

68

76

George Earthy

West Ham

20

67

78

Luke Harris

Oxford United

20

65

80

Ömer Beyaz

Medipol Başakşehir FK

21

65

76

Vasilije Adžić

Juventus

19

65

79

Alberto Risco

Getafe

19

62

75

Medios - extremos derechos

Nombre

Equipo

Edad

Rating

Potencial

Lamine Yamal

FC Barcelona

17

89

95

Bukayo Saka

Arsenal

23

88

90

Michael Olise

FC Bayern München

23

86

88

Désiré Doué

Paris Saint-Germain

20

85

91

Savinho

Manchester City

21

82

87

Mason Greenwood

Olympique de Marseille

23

82

86

Arda Güler

Real Madrid

20

81

89

Anthony Elanga

Newcastle United

23

81

84

Giuliano Simeone

Atlético Madrid

22

81

86

Karim Adeyemi

Borussia Dortmund

23

81

86

Rayan Cherki

Manchester City

21

81

88

Maghnes Akliouche

AS Monaco

23

80

86

Yeremy Pino

Crystal Palace

22

80

88

Noni Madueke

Arsenal

23

80

84

Johan Bakayoko

RB Leipzig

22

78

85

Luis Henrique

Inter

23

78

83

Dilane Bakwa

Nottingham Forest

22

78

84

Estêvão

Chelsea

18

78

89

Yankuba Minteh

Brighton & Hove Albion

20

77

85

Ansgar Knauff

Eintracht Frankfurt

23

77

81

Geovany Quenda

Sporting CP

18

76

88

Ethan Nwaneri

Arsenal

18

76

87

Abdul Fatawu

Leicester City

21

76

83

Simon Adingra

Sunderland

23

76

83

Yáser Asprilla

Girona FC

21

75

82

Badredine Bouanani

Stuttgart

20

75

82

Facundo Buonanotte

Chelsea

20

75

82

Giovanni Reyna

Borussia Mönchengladbach

22

75

81

Tyler Dibling

Everton

19

74

85

Oscar Bobb

Manchester City

21

74

82

Ilias Akhomach

Villarreal CF

21

74

83

Arsen Zakharyan

Real Sociedad

22

74

83

Liel Abada

Charlotte FC

23

74

79

Exequiel Zeballos

Boca Juniors

23

74

81

Robert Navarro

Athletic Club2

23

74

82

James McAtee

Nottingham Forest

22

73

81

Antoniu Roca

Espanyol

22

73

80

Tom Louchet

OGC Nice

22

72

81

Jesurun Rak-Sakyi

Çaykur Rizespor

22

72

80

Matteo Cancellieri

Lazio

22

72

79

Jan Thielmann

FC Köln

22

72

78

Peter González

Real Valladolid CF

22

71

80

Josué Casimir

Auxerre

23

71

76

Ethan Mbappé

Lille OSC

18

70

80

Fran Pérez

Rayo Vallecano

22

70

77

Yang Hyun Jun

Celtic

23

70

79

Yang Min Hyeok

Portsmouth

19

70

84

Samuel Amo-Ameyaw

RC Strasbourg Alsace

18

69

79

Andre Brooks

Sheffield United

21

69

79

Festy Ebosele

Medipol Başakşehir FK

22

69

77

Brooke Norton-Cuffy

Genoa

21

68

80

Kwadwo Baah

Watford

22

68

78

Mamadou Diakhon

Club Brugge

19

67

79

Myles Peart-Harris

Brentford

22

67

75

Hugo Novoa

CD Mirandés

22

66

73

Erik Ahlstrand

FC St. Pauli

23

65

71

Devid Bouah

Carrarese

23

65

70

Mathis Lambourde

Reggiana

19

64

80

Enock Agyei

Burnley

20

63

75

Scott Banks

Blackpool FC

23

63

69

Chem Campbell

Stevenage

22

63

67

Gideon Kodua

Luton Town

20

62

76

Tommi O'Reilly

Crewe Alexandra

21

61

68

Daniel Chesters

Salford City

23

58

64

Damola Ajayi

Doncaster Rovers

19

57

78

Lorenzo Venturino

Genoa

19

56

71

Medios - extremos izquierdos

Nombre

Equipo

Edad

Rating

Potencial

Nico Williams

Athletic Club

22

86

89

Athletic Club

Paris Saint-Germain

22

84

88

Álex Baena

Atlético Madrid

23

84

89

Christos Tzolis

Club Brugge

23

80

87

Jérémy Doku

Manchester City

23

80

85

Jamie Gittens

Chelsea

20

78

85

Abdessamad Ezzalzouli

Real Betis

23

78

84

Diego López

Valencia CF

23

78

86

Kevin Schade

Brentford

23

78

83

Ander Barrenetxea

Real Sociedad

23

78

83

Bryan Zaragoza

RC Celta

23

77

83

Diego Moreira

RC Strasbourg Alsace

20

77

83

Dango Ouattara

Brentford

23

77

81

Antonio Nusa

RB Leipzig

20

77

89

Assane Diao

Como

19

76

87

Ben Seghir

Bayer 04 Leverkusen

20

76

85

Hugo Álvarez

RC Celta

21

76

82

Raúl Moro

Ajax

22

76

84

Tiago Tomás

Stuttgart

23

76

82

Mohamed-Ali Cho

OGC Nice

21

76

83

Wilson Odobert

Tottenham Hotspur

20

75

83

Andreas Schjelderup

Benfica

21

75

83

Bénie Traoré

FC Basel 1893

22

75

83

Ansu Fati

AS Monaco

22

75

82

Samuel Iling-Junior

West Bromwich Albion

21

74

82

Williot Swedberg

RC Celta

21

74

81

Jakub Kamiński

FC Köln

23

74

79

Alan Velasco

Boca Juniors

22

74

82

Benjamín Domínguez

Bologna

21

73

83

Noah Weißhaupt

Legia Warszawa

23

73

77

Jacob Ondrejka

Parma

22

73

82

Kevin Paredes

Wolfsburg

22

73

82

Thierno Ballo

Millwall FC

23

73

79

Mohamed Daramy

Stade de Reims

23

73

80

Diego Luna

Real Salt Lake

21

72

79

Luca Koleosho

RCD Espanyol

20

72

82

Samuel Edozie

Southampton

22

72

81

William Gomes

FC Porto

19

72

84

Samuel Mbangula

Werder Bremen

21

72

84

Alieu Fadera

Sassuolo

23

71

77

Kamaldeen Sulemana

Atalanta

23

71

76

Ibrahim Salah

FC Basel 1893

23

70

76

Aaron Ramsey

Leicester City

22

70

80

Jeremy Sarmiento

Cremonese

23

70

78

Nico Serrano

Athletic Club

22

70

78

Lewis Dobbin

Preston North End

22

69

78

Lázaro

Al-Najma SC

23

68

72

Brian Gutiérrez

Chicago Fire

22

68

79

Theo Corbeanu

Toronto FC

22

68

74

Harvey Vale

Queens Park Rangers

21

65

78

Alex Mighten

San Diego FC

23

65

73

Enso González

Wolverhampton Wanderers

20

63

77

Delanteros centro

Nombre

Equipo

Edad

Rating

Potencial

Benjamin Šeško

Manchester United

22

80

88

João Pedro

Chelsea

23

80

84

Samu

FC Porto

21

79

86

Maximilian Beier

Borussia Dortmund

22

79

84

Nick Woltemade

Newcastle United

23

79

84

Fábio Silva

Borussia Dortmund

22

79

85

Jhon Durán

Fenerbahçe SK

21

79

86

Liam Delap

Chelsea

22

78

85

Emanuel Emegha

RC Strasbourg Alsace

22

78

83

Arnaud Kalimuendo

Nottingham Forest

23

78

82

Thierno Barry

Everton

22

77

85

Endrick

Real Madrid

18

77

91

Mathys Tel

Tottenham Hotspur

20

77

86

Brian Brobbey

Sunderland

23

77

83

Folarin Balogun

Monaco

23

77

82

Adam Hložek

Hoffenheim

22

77

83

Santiago Castro

Bologna

20

76

84

Matthis Abline

FC Nantes

22

76

82

Yoan Bonny

Inter

21

76

86

Rasmus Højlund

Napoli

22

76

83

Christantus Uche

Crystal Palace

22

76

84

Elye Wahi

Eintracht Frankfurt

22

75

82

Sebastiano Esposito

Cagliari

22

75

82

Eli Junior Kroupi

Bournemouth

19

74

85

Conrad Harder

RB Leipzig

20

74

85

Gift Orban

Hellas Verona FC

22

74

81

Orri Óskarsson

Real Sociedad

20

74

83

Troy Parrott

AZ Alkmaar

23

74

80

Dion Beljo

Dinamo Zagreb

22

73

79

Evan Ferguson

Roma

20

73

82

Lorenzo Colombo

Genoa

23

73

80

Tim Lemperle

Hoffenheim

23

73

81

El Bilal Touré

Beşiktaş JK

23

73

80

Youssoufa Moukoko

FC København

20

73

80

Oumar Diakité

Cercle Brugge KSV

21

72

82

Cameron Archer

Southampton

23

72

78

Armando Broja

Burnley

23

72

77

Tom Cannon

Sheffield United

22

71

78

Youssef Chermiti

Rangers FC

21

71

77

Alejo Veliz

Rosario Central

21

71

80

Daniel Fila

Venezia

22

71

79

William Osula

Newcastle United

21

70

79

Sékou Mara

AJ Auxerre

22

70

77

Bertuğ Yıldırım

Medipol Başakşehir FK

22

69

77

Carlos Martín

Atlético Madrid

23

69

77

Moïse Sahi

FCV Dender EH

23

69

74

Álvaro Rodríguez

Elche CF

20

68

82

Max Moerstedt

Hoffenheim

19

67

81

Steve Ngoura

Cercle Brugge KSV

20

67

75

Iker Bravo

Udinese

20

67

81

Mateo Pellegrino

Parma

23

67

74

Oscar Vilhelmsson

Preußen Münster

21

67

77

Deniz Gül

FC Porto

20

66

79

Callum Marshall

West Ham United

20

66

79

Ali Al Hamadi

Luton Town

23

65

73

Dane Scarlett

Tottenham Hotspur

21

65

78

Alieu Njie

Torino

20

65

77

Divin Mubama

Stoke City

20

64

79

Wahid Faghir

Vejle Boldklub

21

64

74

Bartosz Białek

SV Darmstadt 98

23

64

79

Marc Domènech

RCD Mallorca

18

64

82

Jimmy-Jay Morgan

Peterborough United

19

63

80

Nathan Opoku

Newport County

23

63

68

Mohamed Sankoh

Stuttgart II

21

63

74

Tiago Çukur

Fatih Karagümrük

22

62

72

Mipo Odubeko

Shelbourne FC

22

61

67

Jeff Ekhator

Genoa

18

61

77

Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

Carlos Reyes
CARLOS REYES

Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.

Home/Futbol