Los futbolistas mexicanos con el rostro escaneado en el EA Sports FC 26

La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas mexicanos que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.

A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que la Liga MX no aparece en el videojuego, por eso en las últimas ediciones han aparecido menos licencias respecto a años anteriores.

En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores mexicanos del juego donde solamente cuatro juegan en el fútbol mexicano y el resto en el extranjero.

The Club is Yours in #FC26, launching September 26. Pre-order now: https://t.co/Wisdac4a3F pic.twitter.com/PaUttD24Dy — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 16, 2025

Jugador Cal. Gral. Potencial Edad Posiciones Club Contrato Cara real Julián Quiñones 80 80 28 ST, LW, LM Al Qadsiah FC 2024-2025 Sí Santiago Giménez 79 84 24 ST AC Milan 2025-2029 Sí Hirving Lozano 78 78 29 RW (derecho/izquierdo) San Diego FC 2025-2028 Sí Alexis Vega 78 78 27 LW, ST, LM Toluca ------- Sí Edson Álvarez 78 79 27 CDM, CM Fenerbahçe SK (préstamo de West Ham United) Préstamo hasta 30 de junio de 2026 Sí Roberto Alvarado 78 78 26 RM, LM, RW Chivas Gratis Sí Raúl Jiménez 77 77 34 ST Fulham 2023-2026 Sí Johan Vásquez 75 78 26 CB Genoa 2023-2026 Sí Jorge Sánchez 73 74 27 RB, RM Cruz Azul Gratis Sí Juan Sánchez Purata 72 75 27 CB Tigres UANL Gratis Sí Álex Padilla 68 79 21 GK Athletic Club 2022-2029 Sí

¿Por qué la Liga MX no está en el FC 26?

Antes del lanzamiento, se habló mucho al respecto sobre la entrada de la liga mexicana a videojuego. Sin embargo, el día del estreno nos dimos cuenta que al menos, para esta ocasión, no estaría.

Según múltiples reportes hay negociaciones entre los dirigentes de la liga y Electronic Arts para su implementación. El problema viene que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, empresa rival. Por lo tanto, esto impide un cierre completo del acuerdo.

Lo últimos que se sabe es que siguen en pláticas y si se llegara a dar, la Liga MX entraría al FC 26 para el siguiente año o en un parche para esta edición, pero esta última opción es muy complicada.