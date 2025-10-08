Los futbolistas mexicanos con el rostro escaneado en el EA Sports FC 26
La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas mexicanos que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.
A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que la Liga MX no aparece en el videojuego, por eso en las últimas ediciones han aparecido menos licencias respecto a años anteriores.
En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores mexicanos del juego donde solamente cuatro juegan en el fútbol mexicano y el resto en el extranjero.
Jugador
Cal. Gral.
Potencial
Edad
Posiciones
Club
Contrato
Cara real
Julián Quiñones
80
80
28
ST, LW, LM
Al Qadsiah FC
2024-2025
Sí
Santiago Giménez
79
84
24
ST
AC Milan
2025-2029
Sí
Hirving Lozano
78
78
29
RW (derecho/izquierdo)
San Diego FC
2025-2028
Sí
Alexis Vega
78
78
27
LW, ST, LM
Toluca
-------
Sí
Edson Álvarez
78
79
27
CDM, CM
Fenerbahçe SK (préstamo de West Ham United)
Préstamo hasta 30 de junio de 2026
Sí
Roberto Alvarado
78
78
26
RM, LM, RW
Chivas
Gratis
Sí
Raúl Jiménez
77
77
34
ST
Fulham
2023-2026
Sí
Johan Vásquez
75
78
26
CB
Genoa
2023-2026
Sí
Jorge Sánchez
73
74
27
RB, RM
Cruz Azul
Gratis
Sí
Juan Sánchez Purata
72
75
27
CB
Tigres UANL
Gratis
Sí
Álex Padilla
68
79
21
GK
Athletic Club
2022-2029
Sí
¿Por qué la Liga MX no está en el FC 26?
Antes del lanzamiento, se habló mucho al respecto sobre la entrada de la liga mexicana a videojuego. Sin embargo, el día del estreno nos dimos cuenta que al menos, para esta ocasión, no estaría.
Según múltiples reportes hay negociaciones entre los dirigentes de la liga y Electronic Arts para su implementación. El problema viene que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, empresa rival. Por lo tanto, esto impide un cierre completo del acuerdo.
Lo últimos que se sabe es que siguen en pláticas y si se llegara a dar, la Liga MX entraría al FC 26 para el siguiente año o en un parche para esta edición, pero esta última opción es muy complicada.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.