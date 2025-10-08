Sports Illustrated Fútbol

Los futbolistas mexicanos con el rostro escaneado en el EA Sports FC 26

Solamente once jugadores mexicanos tienen el rostro escaneado en el videojuego
La nueva edición del EA Sports FC 26 sigue sorprendiendo con sus novedades a los usuarios y en esta ocasión se han filtrado los nombres de los futbolistas mexicanos que tienen el rostro escaneado en el videojuego y podrás corroborarlo en el siguiente enlace.

A continuación, te mostramos la información de estos jugadores en la plataforma recordando que la Liga MX no aparece en el videojuego, por eso en las últimas ediciones han aparecido menos licencias respecto a años anteriores.

En la siguiente tabla te mostramos algunos de los mejores jugadores mexicanos del juego donde solamente cuatro juegan en el fútbol mexicano y el resto en el extranjero.

Jugador

Cal. Gral.

Potencial

Edad

Posiciones

Club

Contrato

Cara real

Julián Quiñones

80

80

28

ST, LW, LM

Al Qadsiah FC

2024-2025

Santiago Giménez

79

84

24

ST

AC Milan

2025-2029

Hirving Lozano

78

78

29

RW (derecho/izquierdo)

San Diego FC

2025-2028

Alexis Vega

78

78

27

LW, ST, LM

Toluca

-------

Edson Álvarez

78

79

27

CDM, CM

Fenerbahçe SK (préstamo de West Ham United)

Préstamo hasta 30 de junio de 2026

Roberto Alvarado

78

78

26

RM, LM, RW

Chivas

Gratis

Raúl Jiménez

77

77

34

ST

Fulham

2023-2026

Johan Vásquez

75

78

26

CB

Genoa

2023-2026

Jorge Sánchez

73

74

27

RB, RM

Cruz Azul

Gratis

Juan Sánchez Purata

72

75

27

CB

Tigres UANL

Gratis

Álex Padilla

68

79

21

GK

Athletic Club

2022-2029

¿Por qué la Liga MX no está en el FC 26?

Antes del lanzamiento, se habló mucho al respecto sobre la entrada de la liga mexicana a videojuego. Sin embargo, el día del estreno nos dimos cuenta que al menos, para esta ocasión, no estaría.

Según múltiples reportes hay negociaciones entre los dirigentes de la liga y Electronic Arts para su implementación. El problema viene que varios clubes tienen acuerdos exclusivos con Konami, empresa rival. Por lo tanto, esto impide un cierre completo del acuerdo.

Lo últimos que se sabe es que siguen en pláticas y si se llegara a dar, la Liga MX entraría al FC 26 para el siguiente año o en un parche para esta edición, pero esta última opción es muy complicada.

