Los futbolistas mexicanos que actualmente militan en Europa pero que podrían volver a la Liga MX previo al Mundial

Estamos a seis meses de la Copa del Mundo 2026 y los futbolistas mexicanos que actualmente juegan en ligas europeas y que, según reportes recientes, tienen rumores o posibilidades reales de regresar a la Liga MX antes de la justa mundialista incluyen a varios con falta de minutos, lesiones o interés de clubes mexicanos.

Esto se basa en análisis de su situación actual, como la necesidad de juego regular para llegar en forma al torneo.

La ventana de transferencias de invierno en Liga MX para el Clausura 2026 está abierta, lo que facilita movimientos inmediatos.

A continuación, mencionamos una lista de los más mencionados, con detalles de su club actual, razones y clubes interesados.

1. César Montes - Lokomotiv Moscú, Rusia

César Montes juega en el Lokomotiv Moscú | Omar Vega/GettyImages

Con 28 años, es uno de los defensores centrales más consolidados de la selección mexicana. Rumores indican que habría mostrado disposición a regresar para el Clausura 2026, aunque su alto salario y el costo de traspaso (alrededor de 10-15 millones de euros) complican las negociaciones.



Quiere estabilidad familiar y minutos garantizados rumbo al Mundial, ya que su club ruso está fuera de los reflectores europeos.



Se ha hablado de clubes interesados como Cruz Azul (ha contactado a su agente, pero el interés se ha enfriado por el precio), Club América (lo ve como un fichaje estelar para reforzar la defensa) y Rayados (Monterrey, donde jugó antes y hay planes para su regreso, aunque algunos reportes lo posponen hasta después del Mundial).

2. Julián Araujo - Bournemouth, Inglaterra

Julián Araujo con el Bournemouth | John Walton - PA Images/GettyImages

El canterano de LA Galaxy y lateral derecho de 24 años solo ha jugado un partido esta temporada y está marginado del proyecto.



Por esa razón, necesita minutos urgentes para no perder su lugar en la selección mexicana con Javier Aguirre y llegar competitivo al Mundial. Un préstamo es viable dada su cláusula hasta 2029 y valor de 10 millones de euros.



Tiene clubes interesados como Club América (en fase exploratoria para reforzar la lateral derecha, afectada por lesiones y bajo rendimiento; no ocupa plaza de No Formado en México), aunque también hay interés europeo como del Celtic.

3. Luis Chávez - Dinamo Moscú, Rusia

Luis Chávez con el Dinamo Moscú | Omar Vega/GettyImages

El mediocampista de 29 años, sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla con la selección en 2025 lo que le hizo perderse la Copa Oro 2025 y se recupera para volver en enero de 2026.



Su club está lejos de las grandes ligas, y un regreso le daría proyección inmediata como refuerzo diferencial para el Mundial. Ha desmentido algunos rumores, pero no cierra puertas, priorizando familia y selección.



Hay clubes interesados: Tigres UANL, Cruz Azul, Club América y Pachuca (su exequipo, que lo ve como opción para repatriarlo y asegurarle boleto al Mundial).

4. Guillermo Ochoa - AEL Limassol FC, Chipre

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol FC | Thearon W. Henderson/GettyImages

El portero veterano de 40 años ha tenido un 2025 irregular con pocos minutos. Y busca juego regular para mantenerse en el radar de Aguirre y la selección rumbo al Mundial, ya que ofertas europeas no lo convencieron.



En septiembre de 2025 rechazó moverse a ligas menores, pero persisten opciones en México. Clubes interesados: Querétaro y otro club no nombrado en reportes.

5. Orbelín Pineda - AEK Atenas, Grecia

Orbelín Pineda con el AEK Atenas | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 29 años, con un presente inestable pese a momentos positivos.



En México recuperaría rápidamente un rol estelar como eje creativo, ideal para el Mundial. Su adaptación en Grecia no ha sido plena.



Ha habido clubes interesados desde la Liga MX y lo monitorean, Cruz Azul, Chivas, Toluca han sido algunos nombres en meses anteriores.

6. Heriberto Jurado - Círculo de Brujas, Bélgica

Heriberto Jurado con el Círculo de Brujas | MAARTEN STRAETEMANS/GettyImages

El joven extremo de 20 años, con solo siete apariciones y un gol en casi un año. Ha tenido un crecimiento más lento de lo esperado, dificultades de adaptación y falta de minutos; un regreso lo ayudaría a consolidarse antes del Mundial.



Clubes interesados: No especificados, pero podría volver a Necaxa (su exclub) u otros para desarrollo, antes de partir a Europa se hablaba de Cruz Azul y Chivas.

7. Stephano Carrillo - Feyenoord, Países Bajos; cedido al Dordrecht en Segunda División

Stephano Carrillo con Dordrecht | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El delantero de 19 años, con solo 680 minutos en 19 juegos. Ha tenido una baja de nivel y falta de oportunidades en Países Bajos, el paso de Santi Giménez la abrió la puerta al equipo neerlandés, pero su salida lo hicieron perder confianza.



Relegado incluso de la Sub-20. Un retorno le daría minutos en Primera para madurar rumbo al Mundial. Clubes interesados: No especificados, posiblemente Santos Laguna su club de origen.

