Los futbolistas mexicanos que dejaron Europa para llegar a Monterrey

En los últimos años ha habido una crítica muy grande contra los equipos del norte, todo porque deciden repatriar a los pocos mexicanos que se encuentran en el Viejo Continente, algo que definitivamente está mal visto, ya que los futbolistas nacionales difícilmente pueden cumplir el sueño de dar el salto al charco.



Actualmente, César Huerta y César Montes, están sonando con fuerza para volver a México, a pesar de que están siendo regulares con el Anderlecht de Bélgica y el Lokomotiv Moscú de Rusia, respectivamente. Y para colmo, otra vez los regios están involucrados en dichos rumores, pues ambos clubes sondearon en el pasado al Chino, mientras El Cachorro es del interés de La Pandilla, al tratarse del conjunto que lo formó y lo llevó a cumplir su sueño europeo.



Debido a todo esto, los dos equipos de Nuevo León están catalogados como especialistas en repatriar aztecas, una práctica que se ha hecho muy común en los últimos tiempos, aunque también debe señalarse al jugador, que al ver que no podrá consolidarse prefiere optar por los millones que les ofrecen en el norte y por su ambicioso proyecto deportivo.



Simplemente, aquí te dejamos a algunos de los futbolistas mexicanos que dejaron el Viejo Continente para ponerse la elástica de Rayados de Monterrey.

1. Gerardo Arteaga

Gerardo Arteaga | Jam Media/GettyImages

El último elemento que repatrió La Pandilla es el lateral izquierdo, que se ha vuelto titular indiscutible desde su arribo.



El inicio del mundialista fue con Santos Laguna, dando el salto a Europa con el KRC Genk de Bélgica, donde estuvo cerca de cuatro años, ganando la Copa de Bélgica 2021, hasta que decidió cambiar de aires.



El defensa tapatío fue seducido por los regios, que lo volvieron su fichaje rumbo a Clausura 2024.

2. Jesús ‘Tecatito’ Corona

Jesús ‘Tecatito’ Corona | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

El Tecatito se formó con Monterrey, pero batalló para poder dar el salto, ya que tuvo que ir en contra de la misma directiva para poder forzar su partida.



Tras tres años con Rayados, el extremo se fue con el FC Twente de los Países Bajos, extendiendo su andar por Europa al militar en el Porto de Portuga y el Sevilla de España, ganando con los Dragones seis títulos.



En el Apertura 2023 se dio su retorno a la Sultana del Norte.

3. Omar Govea

Omar Govea | Jam Media/GettyImages

A diferencia de otros de sus paisanos, el mediocampista no tuvo una carrera tan seguida en Europa, a pesar de que fue regular en sus escuadras: el Porto B de Portugal, el Royal Excel Mouscron, el Antwerp y el Zulte Waregem de Bélgica, además del Voluntari de Rumania, estando casi siete años por allá.



En el C2023, La Pandilla decidió darle una oportunidad de mostrarse.

4. Miguel Layún

Miguel Layún | Azael Rodriguez/GettyImages

Después de ser sumamente criticado en su paso por América, el lateral derecho logró superar tanto odio para ser monarca con los emplumados y acudir a dos Mundiales, incluso logró jugar dos veces en Europa.



Cuando estaba con los Tiburones Rojos del Veracruz, el defensa tuvo un corto paso por el Atalanta B de Italia, hasta que volvió con los Millonetas.



Ya en enero del 2015 sorprendió al fichar con el Watford de Inglaterra, luego vistió las playeras del Porto de Portugal, así como del Sevilla y el Villarreal de España, hasta que Monterrey lo trajo de forma definitiva para el Clausura 2019, adjudicándose cuatro trofeos.

5. Ricardo Osorio

Ricardo Osorio | Mario Ocampo/GettyImages

El defensa tuvo un buen paso por Europa con el Vfb Stuttgart de Alemania, que lo catapultó a sus filas tras un buen Mundial en Alemania 2006. El oaxaqueño triunfó en territorio germano con una Liga y una Copa Intertoto.



Una vez concluido el Mundial 2010, Rayados lo repatrió, escribiendo una gran historia con cuatro títulos.

6. Héctor Moreno

Héctor Moreno | Jam Media/GettyImages

Si bien no fue traído directamente desde Europa, si fue el que lo trajo de vuelta después de más de una década en el extranjero.



El campeón del mundo sub-17 tuvo una respetable carrera en el Viejo Continente al vestir las playeras del AZ Alkmaar y el PSV Eindhoven de los Países Bajos, el Espanyol y la Real Sociedad de España y la AS Roma de Italia. Tras más de diez años en el fútbol europeo, fichó con el Al-Gharafa de Qatar. Finalmente, para el Apertura 2021, la institución regia lo anunció como su fichaje estelar.