Los futbolistas mexicanos que juegan en Europa y que probablemente no sabías

En la siguiente lista mencionaremos a futbolistas mexicanos que actualmente militan en ligas europeas y que son menos conocidos para el público general.

Nos enfocamos principalmente en aquellos que no son titulares habituales en la selección mayor ni figuras mediáticas como Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Edson Álvarez o Johan Vásquez, sino en jóvenes promesas, jugadores en divisiones inferiores o ligas menos seguidas, que suelen pasar desapercibidos.

1. Rodrigo Huescas

Rodrigo Huescas | Daniela Porcelli/GettyImages

El lateral derecho de 22 años y ex de Cruz Azul fue fichado en julio 2024 por Copenhagen de Dinamarca (contrato hasta 2029 y valor de 6 millones de euros).



Era titular y clave hasta octubre 2025, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado en Champions League. Se operó y estará fuera el resto de la temporada (regreso estimado junio 2026), lo que complica su participación en el Mundial.



Siendo versátil y ofensivo, era una de las promesas para la lateral derecha de México en la justa mundialista.

2. Mateo Chávez

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | BSR Agency/GettyImages

Es el hijo del exjugador de Chivas, Paulo César "Tilón" Chávez. Surgió en la cantera de Chivas, donde debutó en 2024, y fue transferido al AZ Alkmaar en julio de 2025 con contrato hasta 2030 (valor aproximado: 3 millones de euros). Con 21 años es un lateral izquierdo ofensivo, intenso y con buena proyección.



En la temporada 2025/26 ha ganado minutos: ha sido titular en varios partidos, incluyendo 90 minutos clave en diciembre, ayudando al equipo que marcha en puestos europeos (quinto/sexto). Se le ve como una promesa para la selección mexicana, sumando regularidad rumbo al Mundial.

3. Álex Padilla

Álex Padilla en España | Europa Press Sports/GettyImages

Nacido en el País Vasco (Zarautz) con madre mexicana, formado en la cantera del Athletic (política de solo vascos).



Con 22 años ha sido tercer portero, con préstamo previo a Pumas UNAM. Renovó hasta 2029 y regresó en 2025 como suplente del Athletic de España (detrás de Unai Simón). Ha tenido pocas oportunidades en primera, pero es elogiado por su agilidad y juego con pies. Elegible para México, podría ser opción futura en el arco.

4. Stephano Carrillo

Stephano Carrillo en la Segunda División de Países Bajos | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El delantero centro de 19 años surgió de Santos Laguna y fue fichado por Feyenoord en febrero de 2025 (contrato hasta 2029).



Fue cedido en agosto de 2025 al Dordrecht para ganar minutos (préstamo hasta junio 2026). Es un '9' alto (1.84m) con buen remate y presencia en área. En la segunda división ha jugado regularmente, pero sin goles destacados aún.



Representa la nueva generación de delanteros mexicanos, con experiencia en selecciones juveniles.

5. Heriberto Jurado

Heriberto Jurado en Bélgica | TOM GOYVAERTS/GettyImages

El canterano de Necaxa debutó muy joven (a los 16 años) es mediocampista ofensivo y extremo izquierdo de 20 años y fue considerado una gran promesa (incluido en listas como "Next Generation" de The Guardian).



Llegó al Cercle Brugge en febrero de 2025 con contrato hasta 2028 (con valor de alrededor de 1-2 millones de euros).



Su adaptación ha sido lenta: ha tenido pocos minutos (debutó con solo 7 en un partido clave), y el equipo lucha por evitar el descenso. Aun así, es visto como talento con potencial para explotar si gana continuidad.

6. Daniel Lajud

Daniel Lajud en Países Bajos | Soccrates Images/GettyImages

El polifuncional delantero de 26 años fue formado en Monterrey, pasó por Querétaro, Puebla y Atlante en México, luego por Grecia (Panetolikos).



Llegó al Roda JC en agosto de 2025 con contrato hasta 2027 (valor de 700 mil euros). Es versátil, con experiencia internacional (incluso convocado con Líbano por ascendencia). Busca rodaje en una liga competitiva de segunda; es uno de los menos mediáticos, pero con trayectoria sólida en niveles inferiores.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO