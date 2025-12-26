Los futbolistas mexicanos que podrían emigrar a Europa previo al Mundial 2026

Algunos futbolistas mexicanos han mostrado un nivel destacado en la Liga MX o en competencias internacionales, lo que ha generado interés de clubes europeos.

Por ese motivo, según reportes recientes y rumores en medios especializados, en la siguiente lista nombramos a los jugadores que podrían dar el salto a Europa antes del Mundial 2026.

Cabe aclarar que lo dicho a continuación son solo especulaciones, ya que no es muy común que futbolistas mexicanos fichen con clubes europeos y menos previo al Mundial.

Sin embargo, un fichaje en esta situación sería una movida interesante para los clubes compradores al anteponerse a un incremento de valor en el mercado después de la Copa del Mundo 2026.

1. Gilberto Mora

Gilberto Mora quiere jugar en Europa | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El mediocampista ofensivo de 17 años es considerado uno de los mayores talentos juveniles de México en años recientes. Ha debutado con la selección mayor e incluso ya fue titular en una final de Copa Oro donde se coronó.



Su agente asegura que no necesita la selección o el Mundial para emigrar, y hay interés de clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City y Manchester United.



Podría ser comprado en enero 2026 y cedido hasta cumplir 18 años en octubre, esa jugada podría convencer al conjunto fronterizo para desprenderse de él, aunque la dificultad más clara sería el monto de transacción, ya que esperan recibir una gran cantidad de dinero por la mejor joya surgida de su cantera en la historia.

2. Elías Montiel

Elías Montiel fue capitán en el Mundial Sub-20 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mediocampista defensivo de 20 años ya cuenta con actuaciones muy destacadas en la Liga MX y tiene casi 80 partidos en el máximo circuito con los Tuzos, cómo olvidar que destacó en la Copa Intercontinental 2025, donde impresionó incluso a directivos del Real Madrid.



Ha llamado la atención de Ajax (Países Bajos), Olympique de Lyon (Francia) y otros clubes europeos que podría potencializar su rendimiento. Su proyección lo posiciona como candidato para un traspaso pronto.

3. Marcel Ruiz

Marcel Ruiz ya fue bicampeón con Toluca | Jam Media/GettyImages

El jugador de 25 años es un centrocampista clave en la Liga MX y la Copa Oro 2025 con la selección mexicana.



Al jugador le vendría bien jugar en la Eredivisie (Ajax o PSV) o Portugal (Porto/Benfica), gracias a su visión de juego. Ha recibido ofertas de Inglaterra, Turquía y Copenhague (Dinamarca), incluso lo buscaron mucho de Brasil, aunque Toluca pide mucho dinero por dejarlo salir.



Actualmente ya como bicampeón del fútbol mexicano no le queda mucho demostrar y necesita subir un escalón más en su carrera.

4. Amaury Morales

Amaury Morales con Cruz Azul | Jam Media/GettyImages

El extremo izquierdo de 20 años cuenta con gran habilidad en el 1 vs 1. Se ha consolidado como uno de los más peligrosos en la liga, atrayendo interés de Espanyol o Real Betis (España).



Su valor de mercado es de unos 2.5 millones de dólares, y podría emigrar tras actuaciones en torneos juveniles.



A pesar de ello, todavía le hace falta consolidarse en Cruz Azul, sin embargo, podría emigrar de una vez para terminar de formarse en Europa como en su momento lo hizo Rodrigo Huescas.

5. Hugo Camberos

Hugo Camberos con la selección Sub-20 | Jam Media/GettyImages

El extremo derecho de 18 años tuvo un potencial destacado en el Mundial Sub-20, además, ha podido mostrar su calidad en el Rebaño Sagrado.



Algunas versiones en medios de comunicación han revelado que el Club Brujas (Bélgica) planea una oferta, y su tasación es de 2.5 millones de dólares. Es visto como parte de la nueva generación que podría cruzar el Atlántico pronto.

6. Obed Vargas

Obed Vargas ya fue campeón con Seattle Sounders | Alika Jenner/GettyImages

El mediocampista mexicoamericano con muy buenas actuaciones en Major League Soccer y Leagues Cup con el Seattle Sounders.



Además, también ha sido pretendido por el Club América y se habla de un posible interés de Sporting Lisboa de Portugal y de clubes de la Bundesliga. Su sueño es jugar en Europa, y podría moverse antes del Mundial para consolidarse.

7. Armando González

Armando González fue campeón de goleo en la Liga MX | ULISES RUIZ/GettyImages

'La Hormiga' se convirtió en el delantero revelación y líder de goleo en el Apertura 2025, así como la nueva esperanza de la selección mexicano de contar con un artillero.



Se habla de que el Feyenoord (Países Bajos) lo ve como relevo generacional, influido por el éxito de Santi Giménez. Podría emigrar en el próximo mercado.



Una partida a Europa antes del Mundial le garantizaría un futuro muy bueno después de la Copa del Mundo a sabiendas que la competencia es fuerte con Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Germán Berterame como primeras alternativas en la ofensiva del combinado azteca.

