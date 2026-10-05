Los futbolistas que acompañarán a Messi en su despedida y la edad que tenían cuando Lio debutó con Argentina
Ya todo está listo para decirle adiós a Lionel Messi. El próximo martes 6 de octubre, Argentina se medirá a Benín en el Estadio Monumental para marcar el último baile del rosarino con su selección, a la cual logró darle una Copa del Mundo, dos Copa América y la Finalísima, aunque con las categorías menores también se adjudicó el Mundial sub-20 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Para la despedida del Mesías, varios de sus compañeros subcampeones en el Mundial de Norteamérica 2026 estará presentes, tal como Giovani Lo Celso, Rodrigo de Paul, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Tagliafico, Cristián Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, sin embargo, otros como Nahuel Molina, Thiago Almada y Leandro Paredes no estarán recordando que fueron sancionados por sus actitudes antideportivas frente a España en la final.
Del mismo modo, sí estarán Gerónimo Rulli, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone, Nico González y José López. Entre los jóvenes que brillan en Europa, el técnico Lionel Scaloni convocoó a Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, además vuelven Agustín Giay y Leonardo Balerdi.
¿Qué edad tenían sus compañeros cuando Messi debutó con Argentina?
El debut de Lio con La Albiceleste Absoluta se dio el 17 de agosto del 2005, en un amistoso contra Hungría en Budapest. Con apenas 18 años, el rosarino ingresó de cambio a los 18 minutos del segundo tiempo reemplazando a Lisandro López. Sin embargo, la emoción duró poco porque fue expulsado al dar un manotazo involuntario a Vilmos Vanczák, quien lo estaba sujetando. Al final, Argentina venció 2-1 gracias a Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.
Jugador
Edad
Emiliano ‘Dibu’ Martínez
12 años
Juan Musso
11 años
Gerónimo Rulli
13 años
Santiago Beltrán
10 meses
Agustín Giay
1 año 7 meses
Leonardo Balerdi
6 años
Cristian ‘Cuti’ Romero
7 años
Lisandro Martínez
7 años
Facundo Medina
6 años
Tomás Palacios
2 años
Valentín Gómez
2 años
Nicolás Tagliafico
12 años 11 meses
Román Vega
1 año
Enzo Fernández
4 años
Alexis Mac Allister
6 años
Valentín Barco
1 año
Exequiel Palacios
6 años
Nico Paz
10 meses
Ezequiel Fernández
3 años
Santiago Simón
3 años
Franco Mastantuono
No había nacido
Matías Soulé
2 años
Leonel Flores
No había nacido
Giuliano Simeone
2 años 7 meses
Nico González
7 años
Gianluca Prestianni
No había nacido
José Manuel López
4 años
Santiago Castro
10 meses
Julián Álvarez
5 años
Lautaro Martínez
7 años 11 meses
Giovani Lo Celso
9 años
Rodrigo De Paul
11 años
Nicolás Otamendi
17 años
Nahuel Molina
7 años
Thiago Almada
4 años
Leandro Paredes
11 años
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.