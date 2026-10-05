Los futbolistas que acompañarán a Messi en su despedida y la edad que tenían cuando Lio debutó con Argentina

Ya todo está listo para decirle adiós a Lionel Messi. El próximo martes 6 de octubre, Argentina se medirá a Benín en el Estadio Monumental para marcar el último baile del rosarino con su selección, a la cual logró darle una Copa del Mundo, dos Copa América y la Finalísima, aunque con las categorías menores también se adjudicó el Mundial sub-20 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

¡ESTA IMAGEN NOS ROMPIÓ EL CORAZÓN!



Lionel Messi acaba de llegar por última vez en su carrera a la concentración de Argentina.



El argentino de 39 años reportó con la Selección de Argentina para su partido de despedida del próximo martes. Ahora tendrá una cena especial con todos… pic.twitter.com/QJFSgSwrqx — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 4, 2026

Para la despedida del Mesías, varios de sus compañeros subcampeones en el Mundial de Norteamérica 2026 estará presentes, tal como Giovani Lo Celso, Rodrigo de Paul, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Nicolás Tagliafico, Cristián Romero, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, sin embargo, otros como Nahuel Molina, Thiago Almada y Leandro Paredes no estarán recordando que fueron sancionados por sus actitudes antideportivas frente a España en la final.



Del mismo modo, sí estarán Gerónimo Rulli, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nico Paz, Giuliano Simeone, Nico González y José López. Entre los jóvenes que brillan en Europa, el técnico Lionel Scaloni convocoó a Román Vega, Matías Soulé, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Santiago Castro, además vuelven Agustín Giay y Leonardo Balerdi.

¿Qué edad tenían sus compañeros cuando Messi debutó con Argentina?

El debut de Lio con La Albiceleste Absoluta se dio el 17 de agosto del 2005, en un amistoso contra Hungría en Budapest. Con apenas 18 años, el rosarino ingresó de cambio a los 18 minutos del segundo tiempo reemplazando a Lisandro López. Sin embargo, la emoción duró poco porque fue expulsado al dar un manotazo involuntario a Vilmos Vanczák, quien lo estaba sujetando. Al final, Argentina venció 2-1 gracias a Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.

Vilmos Vanczak, Lionel Messi | Michael Mayhew/Allstar/GettyImages

Jugador Edad Emiliano ‘Dibu’ Martínez 12 años Juan Musso 11 años Gerónimo Rulli 13 años Santiago Beltrán 10 meses Agustín Giay 1 año 7 meses Leonardo Balerdi 6 años Cristian ‘Cuti’ Romero 7 años Lisandro Martínez 7 años Facundo Medina 6 años Tomás Palacios 2 años Valentín Gómez 2 años Nicolás Tagliafico 12 años 11 meses Román Vega 1 año Enzo Fernández 4 años Alexis Mac Allister 6 años Valentín Barco 1 año Exequiel Palacios 6 años Nico Paz 10 meses Ezequiel Fernández 3 años Santiago Simón 3 años Franco Mastantuono No había nacido Matías Soulé 2 años Leonel Flores No había nacido Giuliano Simeone 2 años 7 meses Nico González 7 años Gianluca Prestianni No había nacido José Manuel López 4 años Santiago Castro 10 meses Julián Álvarez 5 años Lautaro Martínez 7 años 11 meses Giovani Lo Celso 9 años Rodrigo De Paul 11 años Nicolás Otamendi 17 años Nahuel Molina 7 años Thiago Almada 4 años Leandro Paredes 11 años