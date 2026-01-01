Los futbolistas que se podrían retirar en el 2026

El futbol también es de ciclos, y no hay mejor forma que cerrarlos que a través de un Mundial, por lo que este 2026 no solo se perfila como uno de los más lindos por ser de Copa del Mundo, sino también como uno donde varias leyendas podrían ponerle punto final a su carrera.

En Sports Illustrated repasamos las principales ligas europeas, así como a los cracks que están en la MLS o el medio oriente, y que podrían ponerle punto final a su carrera el próximo año, una decisión que podría marcar a toda una generación.

Los jugadores que apuntan al retiro tras el Mundial 2026

10. Robert Lewandowski (37 años)

Villarreal Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

Club actual: FC Barcelona

Su contrato con el Barça finaliza en junio de 2026. Reportes desde España indican que el club no planea renovarlo más allá de esa fecha debido a su alta ficha salarial y la política de rejuvenecimiento. El polaco ha mencionado que el retiro es una "opción seria" para ese verano, pero está claro que puede dar mucho más.

9. Guillermo Ochoa (40 años)

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Thearon W. Henderson/GettyImages

Club actual: AVS Futebol (Portugal)

El portero mexicano ha sido el más claro de todos. Memo ha declarado abiertamente que su objetivo es llegar a su sexta Copa del Mundo como despedida. Tras el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, su plan es poner fin a una carrera de más de dos décadas.

8. Edinson Cavani (39 años)

FBL-ARG-BOCA-ARGENTINOS | MARCOS BRINDICCI/GettyImages

Club actual: Boca Juniors

El "Matador" extendió su contrato con Boca hasta diciembre de 2026. Ha declarado que su deseo es retirarse vistiendo la camiseta Xeneize, por lo que esa fecha marca el final de su gloriosa trayectoria.

7. Iago Aspas (38 años)

RC Celta de Vigo v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Club actual: Celta de Vigo

El "Príncipe de las Bateas" renovó recientemente hasta 2026. Ha confesado que el Celta es su vida y que no se ve jugando con otra camiseta, por lo que el vencimiento de este contrato significaría su retiro del fútbol profesional.

6. Luis Suárez (39 años)

Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference Final | Carmen Mandato/GettyImages

Club actual: Inter Miami

A diferencia de Messi (firmado hasta 2028), el "Pistolero" renovó específicamente hasta el final de la temporada 2026 de la MLS. Sus problemas crónicos de rodilla hacen casi imposible que extienda su carrera más allá de ese año.

5. Marco Reus (37 años)

Inter Miami CF v LA Galaxy | Leonardo Fernandez/GettyImages

Club actual: LA Galaxy

El alemán firmó con el equipo angelino hasta el final de la temporada 2026. Con un historial de lesiones conocido, cumplir este contrato en Estados Unidos parece ser el capítulo final de su carrera.

4. Thiago Silva (41 años)

Fluminense v Bahia - Copa Do Brasil 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Club actual: Agente Libre / Buscando club en Europa

Tras rescindir su contrato con Fluminense a finales de 2025, el central brasileño busca un último equipo en Europa con la única intención de mantenerse en forma para el Mundial. Ha dejado claro que su retiro será inmediato tras la cita mundialista.



3. Karim Benzema (38 años)

Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Sports Press Photo/GettyImages

Club actual: Al-Ittihad

Su contrato en Arabia Saudita expira en 2026. Tras temporadas irregulares y rumores de incomodidad, es difícil imaginar un nuevo movimiento en su carrera. El francés podría optar por el retiro al finalizar su lucrativo acuerdo.

2. Manuel Neuer (40 años)

FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

Club actual: Bayern Múnich

El capitán alemán extendió su vínculo con los bávaros hasta el final de la temporada 2025-2026. Dado su historial reciente de lesiones y la edad, es altamente probable que no busque una nueva renovación y se retire como leyenda de un solo club en la élite.

1. Luka Modrić (40 años)

SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana Semifinal | Claudio Villa/GettyImages

Club actual: AC Milan

El genio croata decidió no retirarse en Madrid y buscó un último desafío romántico en la Serie A. Tras firmar como agente libre con los Rossoneri en 2025, Modrić ha dejado claro que su contrato de un año (con opción a otro condicionado) tiene un solo objetivo: llegar con ritmo a la Copa del Mundo de 2026. Su retiro se perfila inmediatamente después de liderar a Croacia por última vez.