Los futbolistas que tendrían que irse del Real Madrid en una probable limpia de plantilla tras todos los escándalos

Los ánimos se encuentran encendidos al interior del Real Madrid, luego de una temporada para el olvido llena de fracasos deportivos, apenas el fin de semana pasado el ambiente estaba tenso con la situación de Kylian Mbappé y su compromiso con el equipo puesto en tela de juicio por la prensa y afición tras viéndosele en Italia de vacaciones.

DISFRUTANDO EN ITALIA 🥰



Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron captados disfrutando en un yate en Italia 🇮🇹



El delantero francés está lesionado y no está entrenando con el Real Madrid. pic.twitter.com/ICMfXGTtxK — La Octava Sports (@laoctavasports) May 3, 2026

Por si fuera poco, unas horas más tarde ha trascendido extraoficialmente que hubo un conflicto entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, el central alemán le habría propinado una bofetada al español.

‼️ Carreras rompe su silencio y confirma el "incidente" con Rüdiger https://t.co/SBk1SHy47p — MARCA (@marca) May 6, 2026

Pero el escándalo mayor ha sido que Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde protagonizaron una pelea en la Ciudad Deportiva donde el sudamericano resultó afectado después de sufrir un traumatismo craneoencefálico que lo llevó directo al hospital y lo mantendrá en reposo de 10 a 14 días.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Por lo que el Real Madrid tomó la decisión de abrir expedientes disciplinarios a sus jugadores y el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

🚨 IMAGEN @elchiringuitotv 🚨



🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'.



🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

El propio Mbappé fue uno de los que vio toda la escena de la pelea y fue captado saliendo se las instalaciones con una sonrisa a carcajadas que ha sido catalogada como cínica y falta de empatía por la grotesca situación que vive el club.

Una vez hecho el recuento de los daños en la Casa Blanca ya se empieza a hablar de una limpia en la plantilla de cara a la siguiente temporada y, a continuación, mencionamos algunos de los jugadores que consideramos deberían abandonar a la institución merengue.

Los jugadores que deberían ser transferibles en verano

The online petition demanding Real Madrid sell Kylian Mbappé has now hit 30 MILLION signatures 😳#LaLiga pic.twitter.com/3SNCGtaUpu — DAZN Football (@DAZNFootball) May 7, 2026

Si bien es cierto que esto puede ser por la calentura del momento y convertirlo en un chivo expiatorio, la afición no está contenta con Kylián Mbappé al grado que han comenzado a solicitar su marcha del club con más de 30 millones de firmas en línea.

Y es que ser Bota de Oro, Pichichi y goleador de la Champions League, en las últimas dos temporadas no es suficiente para mantener satisfecha a la afición, si no la consecución de títulos colectivos.

A decir verdad, es una petición complicada y muy difícil de concretarse salvo un mutuo acuerdo del jugador y el club.

Mendy se opera el lunes y estará cinco meses de baja 🏥 https://t.co/Zo4jgJBBKa — MARCA (@marca) May 7, 2026

Ferland Mendy es otro que podría quedar fuera del club o de plano retirarse. Y es que se dio a conocer que la lesión del francés es mucho más grave de lo que esperaban.

El lateral sufrió un desgarro del tendón con separación ósea que lo tendría hasta un año fuera de las canchas, por lo que incluso estaría considerando retirarse a pesar de solo tener 30 años.

💣 Antonio Rüdiger le dio un TORTAZO a Álvaro Carreras en el vestuario.



📌 Fue hace tan solo unos días.



ℹ️ @latigoserrano pic.twitter.com/adf6EYP9R5 — Madridista Hoy (@madridistahoy) May 4, 2026

Si se confirma la versión de la agresión de Antonio Rüdiger a su compañero Álvaro Carreras, el teutón debería ser separado del equipo y ser dejado en libertad a pesar de los planes de renovación que tenía de uno a dos años.

El Real Madrid anuncia que Fede Valverde deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días después de sufrir un traumatismo craneoencefálico.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u5scqzTkCc — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 7, 2026

En cuanto a Aurélien Tchouaméni también debería estar en la cuerda floja tras la pelea con Federico Valverde más aún cuando el uruguayo es uno de los capitanes y referentes del equipo.

Dani Carvajal debe cerrar su etapa con Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

La etapa de Dani Carvajal en el equipo también habría llegado a su fin, con las múltiples lesiones que ha tenido en los últimos meses con el fin de su contrato debería convertirse en agente libre y buscar un nuevo club.

Hasta entonces, estos elementos podrían ser los primeros considerados para dejar el barco de cara al próximo mercado de verano.

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