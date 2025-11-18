Los ganadores de todas las ediciones del Premio Puskás

El Premio Puskás es el premio que se da al jugador que ha marcado el mejor gol del año. Este premio se creó en honor a la estrella goleadora del Real Madrid y leyenda húngara, Ferenc Puskás.

Es un galardón que se lleva dando desde el año 2009. Tenemos desde jugadas colectivas hasta chilenas con distancias muy lejanas.

A continuación, estos son todos los ganadores que han habido hasta la entrega de los Premios The Best en 2024.

1. Cristiano Ronaldo - 2009

Cristiano Ronaldo fue el primero en recibir el galardón. Su gol ante el Porto fue una maravilla. Un disparo muy lejano, seco y potente en una eliminatoria de Champions League.



En palabras de Cristiano Ronaldo…



“Fue un gol increíble. Si me preguntas cómo lo hice, no sabría qué responder. Fue solo patear fuerte, y ya. Estoy muy feliz por este premio, es un gran honor”, aseguró.

2. Hamit Altıntop - 2010

Puskas ödülünü alabilen tek Türk futbolcu: Hamit Altıntop pic.twitter.com/zixxILD5lP — SPOR (@yenisafakspor) March 29, 2017

El jugador turco Hamit Altıntop marcó este golazo en un juego clasificatorio para la Eurocopa 2012 que terminó en Kazajiztán 0-3 Turquía.

3. Neymar - 2011

🔙 #OnThisDay in 2011 @neymarjr scored a 25th-minute goal that won him the #Puskas Award & put @SantosFC 3-0 up. It was amazingly 3-3 by half-time & @10Ronaldinho's hat-trick earned @Flamengo a 5-4 win 🇧🇷



🌟 Two thrill Gods. One mind-blowing match 🎢pic.twitter.com/N6YoFrfJvO — FIFA (@FIFAcom) July 27, 2020

En un partidazo histórico del Campeonato Brasileiro que finalizó Santos 4-5 Flamengo, el astro brasileño anotó un golazo.



En palabras de Neymar...



"Fue un momento único e indescriptible. Es algo que nunca voy a olvidar por el resto de mi vida. Encima, en el campo estaba Ronaldinho, uno de los jugadores que más admira. Ganarles el premio a jugadores como Messi, Rooney y Zlatan me llena de orgullo".

4. Miroslav Stoch - 2012

Al igual que Altintop. Una jugada ensayada de córner encontró al eslovaco en la frontal del área y puso el balón en la escuadra con un zambombazo de primeras, inalcanzable para el cancerbero en la Superliga Turca.



En palabras de Miroslav Stoch…



"Me venían dos o tres jugadores y no podía controlar. Tenía que patear y no pude haberlo hecho mejor".

5. Zlatan Ibrahimovic - 2013

Four years ago today, Zlatan went peak Zlatan. @StanCollymore definitely enjoyed it... pic.twitter.com/zTuI8SIXPp — TEAMtalk (@TEAMtalk) November 14, 2016

En un amistoso internacional que terminó a favor de Suecia 4-2 sobre Inglaterra.



En palabras de Zlatan Ibrahimovic…



"Recordaremos este gol durante muchos años porque no fue uno normal. Sabía lo que iba a hacer antes de que la pelota me llegara. Me posicioné cerca del defensor para estar listo para hacer el movimiento. Tuve suerte porque la pelota entró. Es uno de los mejores goles de mi carrera”.

6. James Rodríguez - 2014

La época dorada de James. El mundial de Brasil 2014 le hizo abrir los ojos de medio mundo y al Real Madrid también. El gol ante Uruguay fue el broche que coronó su actuación.



El golazo fue en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2014 en la victoria 2-0 de Colombia sobre Uruguay.

7. Wendell Lira - 2015

FIFA Puskas 2015 Yılın Golü Ödülü: Wendell Lira pic.twitter.com/4HOmo2gWNg — Tribun Dergi (@tribundergi) January 11, 2016

Fue el segundo brasileño en hacerse con el premio tras Neymar. Su gol para rematar una jugada combinada de equipo no tiene desperdicio. Un remate acrobático de los que no se ven todos los días.



En palabras de Wendell Lira...



“Todavía no puedo creerlo. Fue un cuento de hadas. No sé si en 15 o 20 años podré decir algo mejor que que vencí a Messi en un Premio Puskás. Dejé mi nombre en la historia del fútbol, y eso vale más que cualquier dinero”.

8. Mohd Faiz Subri - 2016

🎂 Happy birthday to 2016 FIFA Puskás Award winner, Mohd Faiz Subri! 🇲🇾



💫 Who could forget this beauty?pic.twitter.com/Wat7vqfuwX — FIFA (@FIFAcom) November 8, 2020

La realidad es que este gol desafía a las leyes de la física. El aire jugó un papel fundamental para que el balón hiciese esta trayectoria y acabase entrando. Golazo de falta de los que muy probablemente no se repitan.



En palabras de Mohd Faiz Subri…



“Honestamente jamás creí que podría llegar a ganar un premio así, y más con estos futbolistas de clase mundial”.

9. Oliver Giroud - 2017

🦂 @_OlivierGiroud_ did THIS four years ago



🏆 The goal won him the FIFA Puskás Award 2017



📽 @Arsenal pic.twitter.com/jDV1hnNGsM — FIFA (@FIFAcom) January 1, 2021

Jugadón espectacular del Arsenal para salir a la contra y culminación más que perfecta. Olivier Giroud se sacó un remata de escorpión de la nada para dar el gol a su equipo. No hubo ninguna duda de que iba a ser el premio Puskas.



En palabras de Olivier Giroud



“Traté de que la pelota estuviera viva, y el movimiento fue super eficiente con un poco de suerte. Jamás lo ensayé, aunque quienes juegan conmigo saben que me encanta hacer movimientos acrobáticos”.

10. Mohamed Salah - 2018

Mo Salah consiguió el premio Puskás en la temporada 2018 cuando al Liverpool le salía todo. Regate, velocidad y definición eso es todo.



En palabras de Mohamed Salah...



“Fue un gol diferente. Me encanta. Usé mi fuerza, mis habilidades, y mi capacidad para definir”.

11. Daniel Zsori - 2019

Zlatan ❌

Messi ❌



“Adam Bodi crossed the ball and I thought: Why not have a go? I’d practised the move plenty of times in training and copied it from my idol Cristiano."#OnThisDay in 2019, 18 year old Daniel Zsori scored this goal, later voted as the #Puskas Award winner. 🤩 pic.twitter.com/y6pjPqBuS0 — FIFA (@FIFAcom) February 16, 2022

En la primera división de Hungría pudimos ver esta obra de arte. El Ferencvaros fue el que pagó los platos rotos de esta obra de arte increíble chilena desde la frontal del área.



En palabras de Daniel Zsori...



“Adam Bodi cruzó el balón y pensé: ‘¿Por qué no intentarlo?’. Lo había practicado muchas veces en el entrenamiento y lo había copiado de mi ídolo, Cristiano Ronaldo. Es un gran honor ser el primer húngaro en ganar el premio que lleva el nombre del mejor futbolista húngaro de la historia”.

12. Son Heung Min - 2020

🔙 #OnThisDay in 2015 @SpursOfficial made Son Heungmin the most expensive Asian footballer ever, eclipsing Hidetoshi Nakata. He has since inspired them into the @ChampionsLeague final and scored over 100 goals for the club, including the #Puskas winner 💨pic.twitter.com/HmHHwgXV0P — FIFA (@FIFAcom) August 28, 2021

La estrella surcoreana marcó este golazo en el triunfo de los Spurs ante el Burnley 5-0 en la Premier League.



En palabras de Son Heung min...



“Traté de pasársela a Dele Ali, que estaba solo, pero era imposible. Entonces pensé: ‘¿Avanzo?, y aceleré. Fue el momento justo. Después de dos o tres segundos estaba frente al arco, y muy sorprendido. Este gol me llena de orgullo”.

13. Erik Lamela - 2021

En un juego de Premier League el jugador argentino descontó en la derrota de los Spurs sobre el Arsenal.



En palabras de Erik Lamela...



“No pensé en lo especial que había sido el gol, solo rematé y salí a festejar con mis compañeros. Jamás practiqué ese tiro en los entrenamientos. Vino en ese segundo, ¡y ya!”.

14. Marcin Oleksy - 2022

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝



CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa 🏆 pic.twitter.com/P65gUCeoJT — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

Un golazo acrobático del jugador con una pierna ganó en 2022



En palabras de Marcin Oleksy...



"Mi compañero Dawid (Novak) me dio el pase. Cuando vi que se acercaba al balón, sabía que vendría a mí. La conecté muy bien. Fue puro. Cuando golpeé la pelota, seguí el trayecto y vi que se metió en el ángulo. Siempre quise marcar un gol hermoso. Puedes ver el orgullo que me dio tras el tanto. Me paré, saqué mi pecho hacia adelante...estaba tan feliz".

15. Guilherme Madruga - 2023

😱 ¡Guilherme Madruga se lleva el Premio Puskas! De chilena y desde afuera del área... de locos#TheBest pic.twitter.com/6ctqlc6XRM — MARCA (@marca) January 15, 2024

En un partido del Campeonato Brasileiro Serie B el jugador del Botafogo marcó un golazo de chilena.



En palabras de Guilherme Madruga...



"Después del partido volví a ver el vídeo del gol y sólo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Mi hermano y yo nos miramos y dije: 'Hermano, ¿lo he hecho yo?".

16. Alejandro Garnacho - 2024

Alejandro Garnacho's spectacular bicycle kick against Everton has won the 2024 FIFA Puskas Award 🚲🏆 pic.twitter.com/O3pOzzbOUR — Premier League (@premierleague) December 17, 2024

En un partido de Premier League el golazo de chilena del jugador argentino dio la vuelta al mundo por su impresionante estética.



En palabras de Alejandro Garnacho...



"Fue un gran gol, pero todavía queda mucho más por delante y mucho más por dar. Gracias a los fanáticos por todo el apoyo".