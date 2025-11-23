Los goles de Silvetti y Allende para el 0-4 frente al Cincinnati en la semifinal de conferencia

El juvenil argentino de 19 años, Mateo Silvetti, hizo su primera anotación con el Inter Miami en la semifinal de conferencia frente al FC Cincinnati, el capitán y goleador, Lionel Messi, le devolvió la cortesía del primer tiempo cuando le dio un centro al área para clavar el primero de la noche.

Ahora, el astro argentino le dio la asistencia para que el joven delantero marcara el segundo gol de la noche y así tomar aún más ventaja 0-2 sobre los locales para avanzar a la final.

Silvetti quedó sin marca en el costado izquierdo del área de Roman Celentano y disparó al palo derecho para meterla al fondo de las redes.

Advantage doubled for @InterMiamiCF! ⚡️



Perfect set-up from Messi, brilliant finish from Silvetti. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YRKDSR1nU0 — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

El doblete de Tadeo Allende

THREE FOR MIAMI. 😮



Messi to Allende & @InterMiamiCF are cruising. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/q58eAK70aP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Por si fuera poco, minutos después de nueva cuenta apareció el mejor futbolista de la historia para volver a asistir, pero ahora a otro de sus compatriotas, Tadeo Allende.

Desde atrás de mitad de cancha el campeón del mundo le filtró un pase preciso a Allende y este con una buena recepción, condujo hacía al frente para rematar cruzado y vencer al portero norteamericano.

Never a doubt from Tadeo Allende. 🤝@InterMiamiCF // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/MoWSNLoEvo — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Para consumar un hat-trick de asistencias, Lionel Messi volvió a asistir a Allende al 73' y este hizo su doblete por segundo encuentro consecutivo (marcó dos goles en el Juego 3 de la Primera Ronda ante Nashville) y así poner el marcador a favor con goleada incluida a domicilio por 0-4.

El conjunto de las garzas se instaló en la final de conferencia, donde enfrentará al vencedor entre el New York City FC y el Philadelphia Union, en una llave que también se disputará a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate. El formato obliga a ambos equipos a salir con determinación desde el arranque, conscientes de que un solo error puede convertirse en una sentencia definitiva.