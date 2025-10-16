Los grandes equipos de Europa van a la carga por Endrick

El paso de Endrick en el Real Madrid no está siendo el esperado por él. Se fue del Palmeiras a una temprana edad y se sumó a las filas del club blanco con la ilusión de ser el nuevo Vinicius, pero le costó asentarse y sumar minutos para demostrar su valía como futbolista.

Según informó ESPN, grandes clubes europeos, con el Olympique Marsella incluído, ofertarían por Endrick en el próximo mercado de fichajes. Al brasileño podría servirle una salida para llegar con rodaje al próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en el verano del 2026.

El extremo paulista llegó al Merengue a mediados de 2024 y su contrato se extiende hasta junio de 2030, cuando en caso de no renovar quedaría en libertad de acción. Con la camiseta de la Casa Blanca lleva disputados 37 encuentros, con siete goles y una asistencia, lejos de su rendimiento en el Palmeiras, donde marcó 21 tantos en 82 partidos.

Con la Canarinha lleva jugados 14 partidos en la selección mayor, con tres goles en partidos amistosos: le anotó a España, Inglaterra y México. Sin dudas, apuntará a llegar en excelente forma al próximo verano, cuando Brasil viaje a norteamérica para intentar alzar su sexta copa mundial.

La última vez que Endrick sumó minutos en la Casa Blanca fue en la victoria 2-0 del Real Madrid el 18 de mayo pasado, cuando sufrió una lesión en los isquiotibiales. Eso generó que se pierda, entre otras cosas, el Mundial de Clubes que tuvo al Merengue como protagonista. En tanto, con la selección de su país, no juega desde la dolorosa caída 4-1 frente a Argentina en el Monumental por las Eliminatorias.

Al respecto de su situación, Xabi Alonso puso paños fríos: "Hay mucha competencia en esa posición ahora, así como en las zonas periféricas. Y su momento llegará".

