Los grandes socios que tuvo Eden Hazard en su mejor momento como futbolista

De no ser por las lesiones, la carrera de Eden Hazard habría tenido un peso más importante en el fútbol mundial. Sin embargo, el belga dejó grandes momentos, sobre todo en su punto de forma más alto, cuando se codeaba con los mejores futbolistas de su época.

Antes de ir al Real Madrid, donde no pudo encajar y culminó su carrera con apenas 32 años después de terminar contrato con el club en 2023, el mediocampista tuvo momentos fantásticos, sobre todo en el Chelsea y con su selección.

En esos momentos en la élite, Hazard, conocido por su capacidad de dejar rivales en el camino y una visión de juego impresionante, dejó grandes socios en sus equipos, con los que formó conexiones que todavía hoy se recuerdan con agrado.

En el Chelsea dejó 352 partidos con 110 goles, con su selección 126 encuentros con 33 dianas mientras que en el cuadro merengue anotó solo 7 tantos en 76 compromisos.

Repasamos las mejores sociedades que tuvo Hazard en su carrera, que generaron grandes alegrías, sobre todo a los aficionados del Chelsea.

5. Juan Mata

Juan Mata y Eden Hazard | IMAGO

El mediocampista español y el extremo belga estuvieron juntos desde 2012 hasta 2014 y dieron de qué hablar. Aunque fue breve su estancia en el mismo equipo, se entendían a la perfección.



Varios de los goles de Hazard en esas campañas fueron gracias a los buenos pases filtrados que metía Mata, que era una de sus especialidades como futbolista.

4. Olivier Giroud

Olivier Giroud y Eden Hazard | IMAGO

Aunque no fue mucho el tiempo que pasaron juntos, el delantero francés tenía la mirada puesta siempre en lo que hacía Hazard, pues era su principal socio para hacer goles con el club londinense en las campañas de 2018 y 2019.



El delantero y Hazard mantuvieron una relación de respeto y cada vez que salían al campo de juego eran un dolor de cabeza para las defensas rivales.

3. Willian

Willian | IMAGO/ Actionplus

La manera en la que se entendían en el terreno de juego dejó una huella en los aficionados del Chelsea. Eran dos jugadores escurridizos, con mucho talento y con magia cada vez que tenían el balón en sus pies.



El brasilero siempre jugaba un poco más retrasado, pero con la mirada puesta en darle pases largos a Hazard, para que con su dominio explotara uno de los costados y asistiera a los delanteros. Estuvieron juntos desde 2013 hasta 2019.

2. Cesc Fàbregas

Eden Hazard y Cesc Fàbregas | IMAGO

Cesc Fàbregas es uno de los jugadores más inteligentes de su época y destacaba cada vez que aparecía en el once titular del Chelsea junto con Hazard. Estuvieron juntos desde 2014 hasta 2019, en una época dorada para los londinenses.



La visión y la precisión con la que jugaba el español era el complemento perfecto al desequilibrio en ataque que provocaba el belga. Una combinación perfecta.

1. Diego Costa

Diego Costa | Imag

El delantero centro brasileño no solo se caracterizaba por marcar goles, también se sacrificaba y se juntaba con los mediocampistas y extremos. En este caso, dejó un gran sabor de boca en los aficionados del Chelsea, por la sociedad que creó con Hazard desde la temporada 2014 hasta 2017.



Fueron una gran dupla en ataque, con la potencia del sudamericano y la precisión con el balón del europeo.

