Los halagos de Lucas Ocampos para Anthony Martial tras su llegada a Monterrey

Los Rayados de Monterrey cerraron uno de los mejores fichajes del verano en la Liga MX luego de conseguir la llegada de Anthony Martial de última. El cuadro del norte del país apostó por el francés quien deseaba salir de Grecia y estaba abierto a llegar a México a vivir un nuevo reto.

Siendo el caso, los regios pasaron por delante de los Pumas de la UNAM y en cuestión de horas acordaron tanto con el AEK de Atenas como con el entorno de Martial. El plantel de Rayados entiende que el francés aportará calidad de forma inmediata, así lo confirma Lucas Ocampos.

¡OCAMPOS ESTÁ ILUSIONADO CON VOLVER A JUGAR CON MARTIAL!🤩#CentralFOX El argentino explicó lo que le dará el francés a Rayados de Monterrey en la Liga MX⤵️https://t.co/LngEYcl3xv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 19, 2025

Anthony es un jugador que te puede dar un montón de cosas, te puede jugar por izquierda, por derecha, es un jugador fuerte y potente. Lo conozco desde que yo tengo 18 años, cuando llegué a Mónaco él estaba conmigo y lo tuve en dos etapas, tanto en Mónaco como en Sevilla. La verdad que es un jugador que nos va a dar un montón. Lucas Ocampos

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien no es el único, se entiende que Lucas es el jugador de la actual plantilla de Rayados que tiene más y mejor relación con Martial. Siendo el caso, la presencia del argentino fue clave en la toma de decisión final de Anthony. Ahora, se espera que ambos jugadores puedan formar una dupla muy diferencial dentro de la Liga MX.

Más noticias sobre la Liga MX