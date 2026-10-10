Los impresionantes números de Gabriel Jesus desde su llegada al Barcelona

Gabriel Jesus llegó al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano como el Plan B, después de que la directiva blaugrana no pudiera concretar la contratación de Julián Álvarez. El delantero brasileño ha jugado un rol secundario en la plantilla de Hansi Flick, pero ha registrado grandes estadísticas desde su llegada al Camp Nou.

Este sábado 10 de octubre, Gabriel Jesus arrancó como titular ante el Getafe, en duelo de la jornada 8 de LaLiga, debido a que Raphinha presentó molestias físicas con Brasil durante la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

El exjugador del Arsenal y el Manchester City disputó un total de 82 minutos y anotó el segundo gol en la victoria 3-0 ante los Azulones.

De esta manera, Gabriel Jesus registra una estadística excepcional: suma tres goles en cinco partidos con el Barcelona y tiene una efectividad del 100% en sus remates a portería, según datos de Opta.

3 - Gabriel Jesus ha marcado tres goles en cinco partidos con el FC Barcelona entre todas las competiciones, anotando con cada uno de sus tres remates a portería.



🎯 Es el jugador de LaLiga que más goles ha marcado con el 100% de sus remates a puerta esta temporada.



🇧🇷 Es,… https://t.co/SLWlPXzXcl pic.twitter.com/CVufaksJSC — OptaJose (@OptaJose) October 10, 2026

El delantero de 29 años es, hasta el momento, el segundo brasileño con más goles en la temporada 2026/2027 de LaLiga, detrás de Raphinha, quien cuenta con 14 dianas en su cuenta personal.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Con este resultado, el Barcelona se mantiene invicto en LaLiga y suma 24 puntos en ocho encuentros. El equipo de Hansi Flick ha tenido un arranque arrollador con 34 goles a favor y solamente siete en contra.

El Barça regresará a la actividad este martes 13 de octubre cuando visite al Galatasaray en el Ali Sami Sports Complex en partido de la jornada 2 de la Liga de Campeones de la UEFA.

¿Gabriel Jesus volverá a arrancar como titular a mitad de semana ante la escuadra turca? ¿O Raphinha ya estará disponible para tener minutos?