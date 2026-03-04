João Pedro continúa firmando una temporada extraordinaria en la Liga MX. El delantero del Atlético de San Luis volvió a marcar diferencia en la jornada más reciente al convertir un doblete ante Mazatlán, actuación que lo consolida como el máximo goleador del campeonato.

El atacante italiano atraviesa un momento imponente dentro del torneo. Con su actuación más reciente alcanzó los nueve goles en el certamen, una cifra que lo coloca como líder de goleo en solitario y confirma su peso ofensivo dentro del esquema del conjunto potosino.

La distancia respecto a sus perseguidores es considerable. João Pedro mantiene una ventaja de cuatro tantos sobre sus competidores más cercanos en la tabla de goleadores, una lista en la que aparecen nombres destacados del campeonato como Paulinho, Armando González y Paradela.

Este margen no solo refleja eficacia frente al arco, también evidencia regularidad. El delantero ha logrado sostener un ritmo goleador constante desde el inicio del torneo, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de un Atlético de San Luis que ha encontrado en él a su pieza más determinante.

Su impacto dentro del equipo ha sido inmediato y profundo. Desde su llegada al club, João Pedro ha demostrado ser un delantero de área con gran instinto goleador, movilidad inteligente y una capacidad notable para capitalizar las oportunidades generadas por sus compañeros.

Los números respaldan su influencia en el torneo. Nueve goles en el campeonato lo colocan en una posición privilegiada en la carrera por el título de goleo individual, distinción que podría conquistar por segundo torneo consecutivo si mantiene el ritmo mostrado hasta ahora.

La posibilidad de lograr un bicampeonato de goleo en la Liga MX comienza a tomar forma conforme avanza la temporada. El italiano no solo lidera la tabla, también muestra una ventaja clara que le permite encarar el tramo decisivo del torneo con margen competitivo.

Dentro del Atlético de San Luis, el delantero ya es considerado uno de los fichajes más exitosos de los últimos años. Su rendimiento goleador ha transformado el ataque del equipo y le ha dado al club una referencia ofensiva confiable jornada tras jornada.

En un campeonato donde varios delanteros compiten por protagonismo, João Pedro ha logrado destacar por encima del resto. Su doblete más reciente ante Mazatlán reafirma su condición de goleador dominante y lo coloca como el principal candidato a repetir como rey del gol en la Liga MX.

